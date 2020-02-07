Зачем литовские депутаты расследуют связи Грибаускайте с КГБ

Депутаты сейма Литвы решили проверить связи экс-президента Дали Грибаускайте с КГБ. Литовский политик Вячеслав Титов считает, что они движимы желанием "узнать правду". Но правда не только в связях с КГБ, но и "другими структурами".

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Грибаускайте училась в школе КГБ?

Выяснением возможной связи экс-президента страны Дали Грибаускайте с КГБ решили заняться литовские депутаты сейма Наглис Путейкис и Рута Янутене. Они намерены создать по этому вопросу специальную комиссию, сообщает Sputnik Литва.

По мнению парламентариев, если обучение Грибаускайте в школе КГБ подтвердится, значит она намеренно скрыла этот факт, чем нарушила закон о выборах президента и может быть привлечена к ответственности.

Как отметили Путейкис и Янутене, в случае необходимости они готовы обратиться в спецслужбы и Конституционный суд Литвы.

"Такие вопросы должны быть расследованы, справедливость должна восторжествовать, и требования должны применяться одинаково ко всем", — отметил Путейкис на пресс-конференции.

Путейкис — это человек, который ищет правду

Как сказал "Правде.Ру" экс-депутат горсовета Клайпеды, глава местного отделения "Союза русских Литвы" Вячеслав Титов, все эти данные (о связях Грибаускайте с КГБ — Ред.) лежат на поверхности, для этого не нужно создавать комиссии, "а если хотят придать делу политическую окраску — пусть придают", но, политик уверен, "надо изучать связь не только с КГБ, но и другими структурами".

По его словам, вероятно, желание литовских депутатов связано с тем, что Грибаускайте уже бывший президент и "можно произностить то, о чем раньше боялись говорить публично".

"Может быть это робкий первый шаг — начать говорить правду. Я лично знаю Путейкиса — это человек, который ищет правду и не боится ее заявлять", — сообщил литовский политик.

"Белые пятна" в биографии Грибаускайте

Как сообщала "Правда.Ру", в 2015 году на сайте Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), который занимается "разоблачением" деятельности советского КГБ, хакеры выложили информацию, касающуюся тогда еще президента Дали Грибаускайте. Опубликованные ими материалы содержали сведения о работе главы прибалтийской республики в спецслужбах СССР.

Рута Янутене, в бытность журналистом, провела собственное расследование белых пятен в биографии Грибаускайте. Она пишет, что будущий президент сделала головокружительную карьеру, которая в советские времена была возможна только имея влиятельных родственников (не было) или будучи секретным сотрудником КГБ.

Грибаускайтке занимала должность кадровика в Госфилармонии — это была должность первого отдела, которая допускала артистов за границу.

В 1982 году Даля Грибаускайте защищает в это время черный пояс по карате. В советские времена карате и боевые искусства были запрещены и преподавались только сотрудникам КГБ, ГРУ и другим спецслужбам.

Летом 1983 года Грибаускайте вместе с дипломом по специальности "политическая экономия" получила и партбилет, после чего вернулась в Вильнюс, где тут же устроилась на работу ученым секретарем общества "Знание" при Академии наук Литовской ССР. Такое "блатное" трудоустройство для студентки без протекции КГБ тоже было невозможно.

В августе 1991 года Грибаускайте приступила к работе научным секретарем Института экономики при министерстве экономики Литовской Республики. Опять чудеса, поскольку Грибаускайте попала в новое правительство независимой республики из "номенклатуры" ЦК КПСС.

Грибаускайте — двойной агент влияния

Отметим, что Грибаускайте в том же 1991 году прошла обучение в Институте международных экономических отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне на курсах повышения квалификации в рамках программы для руководителей. Вот здесь, видимо, Грибаускайте и вошла в контакт с ЦРУ, иначе снова необъяснима ее стремительная карьера от чиновника в правительстве до президента Литвы.

Но именно она, уже будучи президентом, разоблачила наличие американских секретных тюрем в Литве. Газета Vilniaus Diena 29 декабря 2010 года в статье под заголовком "Тюрьмы ЦРУ: другая сторона медали" написала: "Кто выигрывает от этого шума? Нет сомнений, это Кремль и некоторые крупные европейские государства, которые были раздражены вполне независимым отношением Литвы к приоритетам внешней политики Евросоюза и его тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами". Она (Грибаускайте) не может хранить секреты, цитировал газету сайт Wikileaks.

Еще вопрос, почему Даля Грибаускайте была объявлена в 1999 году в США персоной нон-грата, а потом вдруг стала посещать Вашингтон с завидной регулярностью.

Можно сделать вывод, Грибаускайте на протяжении всей своей карьеры не теряла связей ни с российскими секретными службами, ни с ЦРУ. Это самый презираемый в спецслужбах вид агентов. Четыре года назад она в письменном виде отказалась дать разрешение на публикацию ее персональных данных, хранящихся в российских архивах.

Справка. Против главы городского отделения партии "Союз русских Литвы" Вячеслава Титова после его слов о причастности командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса (Ванагаса) к убийству восьми тысяч мирных жителей в годы Второй мировой войны было возбуждено уголовное дело. В Литве "партизана" считают национальным героем.

Титова судили по трем статьям — оскорбление памяти усопшего, разжигание розни и оправдание советской агрессии. При этом прокурор требовал посадить депутата на год и восемь месяцев с возможностью отсрочки на два года. В мае суд оштрафовал Титова на 12 тысяч евро, однако позднее Клайпедский окружной суд снизил эту сумму до десяти тысяч евро. Также судейская коллегия посчитала, что лишение свободы будет слишком суровым наказанием и не соответствует цели приговора, в связи с чем апелляция прокурора, настаивающего на тюремном заключении, была отклонена.

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