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Автор Любовь Степушова

Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию

Мир » Европа » Евросоюз

А нас-то за что, удивились парламентарии Нидерландов и отказались ехать в Россию. Они хотели вести с Россией "конструктивный разговор", поливая ее грязью на ее земле, но им не позволили.


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Вас же предупреждали, что он под санкциями!

Москва отказалась выдать визу депутату из партии "Демократы 66" Шурду Шурдсме, сообщает нидерландский ресурс nu.nl.

Издание цитирует заявление российского МИД о том, что коллеги из Нидерландов "сознательно" включили в список санкционированного человека. Нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его агрессивных высказываний в адрес России, однако, несмотря на предупреждения, Гаага "сознательно пошла на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия", говорится в заявлении.

"То есть (голландцы) стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", — указывает МИД.

Российские дипломаты считают, что в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся, а теперь, отменив его под предлогом "депутатской солидарности", власти по "заезженной схеме возлагают вину на Россию".

Что сделал Шурдсма?

Nu.nl указывает, что МИД РФ запретил въезд в страну Шурдсме, так как он призывал досрочно закрыть " катастрофический год дружбы" в 2013 году, бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи и возложить на Россию ответственность за крушение MH17.

Шурдсма назвал эти обвинения россиян "смешными".

"Я выполняю свою работу в качестве члена парламента. Я задаю вопросы о нарушениях прав человека и международного права. Это означает, что я критиковал российский закон против геев в 2013 году и отстаиваю интересы родственников катастрофы MH17", — сказал депутат.

Россия не дала Шурдсме поливать ее грязью

То, что он сейчас является центром дипломатического скандала, он называет "абсурдным и ненужным".

"Мы должны говорить о российских журналистах, которые не могут выполнять свою работу, об аннексии Крыма, о правах выживших после MH17. Именно об этом и должен быть разговор, но Россия делает это невозможным для нас", - сказал он.

В понедельник министру иностранных дел Стефу Блоку сообщили, что Россия отказала во въезде депутату из партии "Демократы 66", поэтому делегация не может въехать в страну. Попытки Блока решить ситуацию с послом РФ путем исключения Шурдсмы из списка не помогли, тогда парламент отменил поездку, пишет nu.nl.

Остаются открытыми два вопроса:

  • Для чего, чтобы вести конструктивный разговор после 12-летнего перерыва, Блоку надо было настаивать и брать в делегацию открытого русофоба?
  • У партии D66 очень четкая антироссийская позиция. Ее лидер Александр Печтольд сказал, что ни одному русскому нельзя доверять. Для партии, которая заявляет, что она вступает против любой дискриминации, это парадоксальное утверждение. К тому же зачем же с такой позицией посылать своего человека в Россию?

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