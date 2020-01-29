А нас-то за что, удивились парламентарии Нидерландов и отказались ехать в Россию. Они хотели вести с Россией "конструктивный разговор", поливая ее грязью на ее земле, но им не позволили.
Москва отказалась выдать визу депутату из партии "Демократы 66" Шурду Шурдсме, сообщает нидерландский ресурс nu.nl.
Издание цитирует заявление российского МИД о том, что коллеги из Нидерландов "сознательно" включили в список санкционированного человека. Нидерландскую сторону заранее проинформировали о нежелательности включения Шурдсмы в делегацию из-за его агрессивных высказываний в адрес России, однако, несмотря на предупреждения, Гаага "сознательно пошла на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия", говорится в заявлении.
"То есть (голландцы) стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки", — указывает МИД.
Российские дипломаты считают, что в Гааге не хотели, чтобы визит парламентариев состоялся, а теперь, отменив его под предлогом "депутатской солидарности", власти по "заезженной схеме возлагают вину на Россию".
Nu.nl указывает, что МИД РФ запретил въезд в страну Шурдсме, так как он призывал досрочно закрыть " катастрофический год дружбы" в 2013 году, бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи и возложить на Россию ответственность за крушение MH17.
Шурдсма назвал эти обвинения россиян "смешными".
"Я выполняю свою работу в качестве члена парламента. Я задаю вопросы о нарушениях прав человека и международного права. Это означает, что я критиковал российский закон против геев в 2013 году и отстаиваю интересы родственников катастрофы MH17", — сказал депутат.
То, что он сейчас является центром дипломатического скандала, он называет "абсурдным и ненужным".
"Мы должны говорить о российских журналистах, которые не могут выполнять свою работу, об аннексии Крыма, о правах выживших после MH17. Именно об этом и должен быть разговор, но Россия делает это невозможным для нас", - сказал он.
В понедельник министру иностранных дел Стефу Блоку сообщили, что Россия отказала во въезде депутату из партии "Демократы 66", поэтому делегация не может въехать в страну. Попытки Блока решить ситуацию с послом РФ путем исключения Шурдсмы из списка не помогли, тогда парламент отменил поездку, пишет nu.nl.
Остаются открытыми два вопроса:
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