Американист назвал "сделку века" Трампа филькиной грамотой

"Сделка века" Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху по урегулированию палестино-израильского конфликта — это филькина грамота, рассчитанная на медийный успех для улучшения непростого положения обеих политиков, считает американист Владимир Васильев.



Палестина: первое знакомство

Что собой представляет "сделка века"

Дональд Трамп выступил с совместным с Израилем планом по созданию независимого государства Палестина с условием признания палестинцами израильского суверенитета над незаконными поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, стоя рядом с премьером Нетатьяху, что его предложения "могут стать последней возможностью" для палестинцев.

"Мое видение представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное решение для двух государств, которое устраняет риск палестинской государственности для безопасности Израиля".

"Сделка века", как ее охарактеризовал Трамп, включает в себя следующие положения:

США признают суверенитет Израиля над территорией, которая, согласно плану Трампа, является частью Израиля. Трамп в своем Twitter эту карту публикует. Палестинские анклавы — это всего лишь 15% территории того, что называется "исторической Палестиной" (до 1948 года — перед образованием Израиля) и около 60% в границах до 1967 года — шестидневной войны арабов с Израилем.

Трамп готов уступить палестинцам Восточный Иерусалим в качестве столицы, где, по словам Трампа, США откроют посольство. Однако при этом Иерусалим "останется неразделенной столицей Израиля". При ближайшем рассмотрении выясняется, что земля, выделяемая палестинцам, находится в восточном пригороде Иерусалима, а не в его исторических границах.

Возможность для палестинцев "создать собственное независимое государство". однако план не предусматривает его немедленного признания. "Никто из палестинцев или израильтян не будет изгнан из своих домов", говорится в плане, что предполагает сохранение существующих еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу.

Израиль будет сотрудничать с королем Иордании, чтобы обеспечить статус-кво важнейшего священного места в Иерусалиме, известного евреям как Храмовая гора и как аль-Харам аш-Шариф — мусульманам.

Территория, выделенная палестинцам, "будет оставаться открытой и не заселяться в течение четырех лет". В течение этого времени палестинцы могут изучить сделку, договориться с Израилем и "достичь критериев государственности".

Государство Палестина возникнет через четыре года, если палестинцы примут данный план, если палестинская администрация "прекратит платить террористам и подстрекать к терроризму" и если ХАМАС и "Исламский джихад" сложат оружие.

Кроме того, американо-израильский план призывает палестинцев отказаться от коррупции, уважать права человека, свободу религии и свободу прессы. Если эти условия будут выполнены, то США признают государство и реализуют масштабный экономический план по оказанию ему помощи.

Реакция Палестины на "сделку века"

Президент Палестины (которую Израиль считает своей автономией) Махмуд Аббас отверг эти планы как "заговор".

"Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не ограничиваются. И ваша сделка, заговор, не пройдет", — сказал он в телевизионном обращении.

Аббас добавил, что "палестинский народ заслуживает жизни на своей земле".

"Мы говорим миру: мы не террористы и никогда не будем ими", — сказал он.

Аббас также заявил, что палестинцы немедленно начнут принимать меры по изменению "функциональной роли [Палестинской] администрации" с целью выполнения рекомендаций, вынесенных учреждениями Организации освобождения Палестины (ООП) за последние два года. Видимо, речь идет о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем.

Союз двух токсичных политиков — Трампа и Нетаньяху

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, этот план, взятый сам по себе, не более чем филькина грамота. Его появление продиктовано внутриполитической ситуацией в США и Израиле, сказал эксперт.

По его словам, в условиях процесса импичмента Трампу — это форма мягкого давления на Демократическую фракцию в сенате, чтобы она "умерила немножко пыл и агрессивность", с учетом того, что главным ее спонсором является произраильское лобби.

"Демократам сказали: Видите, мы согласны на ваши планы, то есть мы принимаем принцип урегулирования палестинской проблемы на принципах двух государств, как это было прописано в резолюции Совета безопасности ООН 1948 года, и в этом плане сегодня наша позиция не отличается ничем от вашей. Трамп — это человек, который предлагает сделку века, а вы хотите ему объявить импичмент", — сказал эксперт.

Ситуация в Израиле для Нетаньяху тоже угрожающая, продолжил Владимир Васильев. Его обвиняют в коррупции, он может потерять пост премьер-министра, против него, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

"И поэтому возник союз двух политиков, которые находятся под ударом. Трамп апеллирует к произраильскому лобби и говорит: видите, Израиль меня поддерживает, мы теперь вместе с Нетаньяху. Нетаньяху же говорит, что я тоже хороший политик, я могу заручиться благосклонностью американской администрации. Вот это принцип — рука руку моет", — сказал Владимир Васильев.

По словам эксперта, как только пройдет угроза импичмента, администрация Трампа быстро отойдет от этого плана или спустит его на тормозах под предлогом недоговороспособности палестинцев. В том же заинтересован и Нетаньяху.

Что думают о "сделке века" в мире

Палестинцы хотят, чтобы Западный берег был ядром будущего независимого государства, и рассматривают израильские поселения (почти 500 000 израильтян) как препятствия для осуществления их мечты о независимости. Международное сообщество поддерживает эту точку зрения и в подавляющем большинстве считает поселения незаконными. После захвата Западного берега в ходе войны на Ближнем Востоке в 1967 году Израиль медленно и неуклонно расширял свои поселения, но не оговаривал их аннексии. ООН осудила строительство как незаконное, но воздержалась от введения санкций или серьезных наказаний.

Однако перед выборами в парламент в марте партия "Ликуд" Нетаньяху и партия его оппонента Бени Ганца "Синий и белый" заявили в своих программах, что распространят юрисдикцию Израиля на захваченные земли, что, по сути, означает их аннексию.

Юваль Шани, эксперт по международному праву в Институте демократии Израиля, заявил, что аннексия значительно повысит риск возбуждения уголовного преследования Израиля в Международном уголовном суде (МУС), пишет AP. Поселения там будут рассматриваться как незаконные на основании принципа Женевской конвенции, согласно которой оккупирующей державе запрещается перемещать свое население на завоеванные войной территории.

В Евросоюзе заявили, что предложения Трампа, конечно же, будут изучены, а затем им дадут объективную оценку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что палестинцам и израильтянам необходимы "новые инклюзивные переговоры".

От имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была озвучена позиция, что границы Палестины и Израиля должны определяться договоренностями 1967 года .

. Министерство иностранных дел Турции осудило план Трампа. По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, этот план является "мертворожденным".

Глава МИД РФ РФ Сергей Лавров призвал получить оценку предложенного плана с палестинской стороны. На пресс-конференции в Москве он отметил, что российская сторона еще не ознакомилась с этой инициативой и не получила деталей предложения от американских коллег. Однако Лавров рассчитывает, что если проект действительно существует, он не останется закрытым для международного сообщества и будет предан гласности.

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