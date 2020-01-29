"Сделка века" Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху по урегулированию палестино-израильского конфликта — это филькина грамота, рассчитанная на медийный успех для улучшения непростого положения обеих политиков, считает американист Владимир Васильев.
Дональд Трамп выступил с совместным с Израилем планом по созданию независимого государства Палестина с условием признания палестинцами израильского суверенитета над незаконными поселениями на Западном берегу реки Иордан.
Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, стоя рядом с премьером Нетатьяху, что его предложения "могут стать последней возможностью" для палестинцев.
"Мое видение представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное решение для двух государств, которое устраняет риск палестинской государственности для безопасности Израиля".
"Сделка века", как ее охарактеризовал Трамп, включает в себя следующие положения:
Президент Палестины (которую Израиль считает своей автономией) Махмуд Аббас отверг эти планы как "заговор".
"Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не ограничиваются. И ваша сделка, заговор, не пройдет", — сказал он в телевизионном обращении.
Аббас добавил, что "палестинский народ заслуживает жизни на своей земле".
"Мы говорим миру: мы не террористы и никогда не будем ими", — сказал он.
Аббас также заявил, что палестинцы немедленно начнут принимать меры по изменению "функциональной роли [Палестинской] администрации" с целью выполнения рекомендаций, вынесенных учреждениями Организации освобождения Палестины (ООП) за последние два года. Видимо, речь идет о прекращении сотрудничества в области безопасности с Израилем.
Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, этот план, взятый сам по себе, не более чем филькина грамота. Его появление продиктовано внутриполитической ситуацией в США и Израиле, сказал эксперт.
По его словам, в условиях процесса импичмента Трампу — это форма мягкого давления на Демократическую фракцию в сенате, чтобы она "умерила немножко пыл и агрессивность", с учетом того, что главным ее спонсором является произраильское лобби.
"Демократам сказали: Видите, мы согласны на ваши планы, то есть мы принимаем принцип урегулирования палестинской проблемы на принципах двух государств, как это было прописано в резолюции Совета безопасности ООН 1948 года, и в этом плане сегодня наша позиция не отличается ничем от вашей. Трамп — это человек, который предлагает сделку века, а вы хотите ему объявить импичмент", — сказал эксперт.
Ситуация в Израиле для Нетаньяху тоже угрожающая, продолжил Владимир Васильев. Его обвиняют в коррупции, он может потерять пост премьер-министра, против него, возможно, будет возбуждено уголовное дело.
"И поэтому возник союз двух политиков, которые находятся под ударом. Трамп апеллирует к произраильскому лобби и говорит: видите, Израиль меня поддерживает, мы теперь вместе с Нетаньяху. Нетаньяху же говорит, что я тоже хороший политик, я могу заручиться благосклонностью американской администрации. Вот это принцип — рука руку моет", — сказал Владимир Васильев.
По словам эксперта, как только пройдет угроза импичмента, администрация Трампа быстро отойдет от этого плана или спустит его на тормозах под предлогом недоговороспособности палестинцев. В том же заинтересован и Нетаньяху.
Палестинцы хотят, чтобы Западный берег был ядром будущего независимого государства, и рассматривают израильские поселения (почти 500 000 израильтян) как препятствия для осуществления их мечты о независимости. Международное сообщество поддерживает эту точку зрения и в подавляющем большинстве считает поселения незаконными. После захвата Западного берега в ходе войны на Ближнем Востоке в 1967 году Израиль медленно и неуклонно расширял свои поселения, но не оговаривал их аннексии. ООН осудила строительство как незаконное, но воздержалась от введения санкций или серьезных наказаний.
Однако перед выборами в парламент в марте партия "Ликуд" Нетаньяху и партия его оппонента Бени Ганца "Синий и белый" заявили в своих программах, что распространят юрисдикцию Израиля на захваченные земли, что, по сути, означает их аннексию.
Юваль Шани, эксперт по международному праву в Институте демократии Израиля, заявил, что аннексия значительно повысит риск возбуждения уголовного преследования Израиля в Международном уголовном суде (МУС), пишет AP. Поселения там будут рассматриваться как незаконные на основании принципа Женевской конвенции, согласно которой оккупирующей державе запрещается перемещать свое население на завоеванные войной территории.
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