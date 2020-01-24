Американцы ничего не делают просто так, поэтому обнародование материалов по Бандере после форума по холокосту — это прямой сигнал Украине, считает эксперт Иван Коновалов.
Центральное разведывательное управление опубликовало на своем сайте статью из американского издания "Социалистический вестник" об "украинском государстве" Степана Бандеры.
Этот журнал издавался за рубежом сторонниками меньшевиков в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которые покинули Советскую Россию после раскола с большевиками. Статья называется "Степан Бандера и украинское государство 1941 года", она датирована 1951 годом и до сих пор находилась в фондах засекреченных ЦРУ документов, так как на ней стоит отметка "Для служебного пользования".
Копия находившейся в публичном доступе статьи была добавлена в засекреченные архивные документы как источник дополнительной информации по фигуре Степана Бандеры.
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое "государственное правительство" во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра", — говорится в статье.
Автор отмечает, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах" и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".
"Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков", — пишет автор.
Правительство США рассекретило с 1960-х по 1990-е годы более чем 8,5 млн страниц разных документов о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны, в том числе об украинском национализме. В дальнейшем документы неоднократно запрашивались конгрессом, государственными прокурорами, историками и жертвами военных преступлений.
"Эта информация проливает важный исторический свет на холокост и другие военные преступления", — говорится в преамбуле к ней на сайте ЦРУ.
Как сказал "Правде.Ру" директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, необязательно привязывать эту публикацию к конкретной многоходовке, хотя чаще всего американцы так делают.
"Бандера — это фигура, которая многих не устраивает как национальный герой Украины, на Западе в том числе. Там существует однозначное мнение о том, что это преступник, примкнувший со своим движением к нацистам и действовавший с ними заодно. Одна Волынская резня чего стоит, когда погибло огромное количество поляков. Это был геноцид фактически", — сказал Иван Коновалов.
По мнению эксперта, американцы, опубликовав этот документ, подтверждают свою позицию по отношению к тому, кто такой Бандера.
Политолог не считает, что это сильный месседж, но это определенный месседж украинскому руководству.
"В открытую, конечно, американцы этого не скажут, потому что тлеющий конфликт в Донбассе им очень удобен, но рано или поздно им придется дать оценку украинскому национализму, потому что и Израиль будет на этом настаивать, безусловно, и Россия, и страны постсоветского пространства, и в Европе различные правозащитные антифашистские организации тоже будут на этом настаивать", — сказал эксперт.
На основании этих и других документов, которые опубликованы по Бандере, уже можно проводить расследование, определять его как нацистского преступника и обращаться в суд, резюмировал политолог.
Ранее директор Украинского еврейского комитета Долинский сообщил, что сенаторы США призвали включить запрещенную в России украинскую организацию "Азов"* в список террористических организаций.
"39 членов конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон "Азов"* в список террористических организаций. Это означает, что в случае включения в список политические структуры "Азова"*, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона", — сообщил он в соцсети.
Британские правоохранители, как сообщает The Guardian, подготовили 24-страничную брошюру под названием "Руководство по экстремизму", где указывается, что украинский трезубец является националистическим символом. При этом рядом были размещены изображения нацистской символики:
А в разделе символов праворадикалов оказалась символика украинского батальона "Азов"*.
В Польше возбудили дело против украинца из-за наклейки на авто с красным трезубцем на черном фоне. Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном, то есть опять же в цветах националистов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
|год
|положительное, %
|отрицательное, %
|2012
|22
|50
|2014
|31
|48
|2016
|35
|46
|2019
|36
|34
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