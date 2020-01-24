Эксперт: США послали Украине месседж публикацией о Бандере

Американцы ничего не делают просто так, поэтому обнародование материалов по Бандере после форума по холокосту — это прямой сигнал Украине, считает эксперт Иван Коновалов.



Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы

ЦРУ опубликовало статью о Бандере — агенте Гитлера

Центральное разведывательное управление опубликовало на своем сайте статью из американского издания "Социалистический вестник" об "украинском государстве" Степана Бандеры.

Этот журнал издавался за рубежом сторонниками меньшевиков в Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), которые покинули Советскую Россию после раскола с большевиками. Статья называется "Степан Бандера и украинское государство 1941 года", она датирована 1951 годом и до сих пор находилась в фондах засекреченных ЦРУ документов, так как на ней стоит отметка "Для служебного пользования".

Копия находившейся в публичном доступе статьи была добавлена в засекреченные архивные документы как источник дополнительной информации по фигуре Степана Бандеры.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое "государственное правительство" во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра", — говорится в статье.

Автор отмечает, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах" и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков", — пишет автор.

Правительство США рассекретило с 1960-х по 1990-е годы более чем 8,5 млн страниц разных документов о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны, в том числе об украинском национализме. В дальнейшем документы неоднократно запрашивались конгрессом, государственными прокурорами, историками и жертвами военных преступлений.

"Эта информация проливает важный исторический свет на холокост и другие военные преступления", — говорится в преамбуле к ней на сайте ЦРУ.

Многоходовка США?

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, необязательно привязывать эту публикацию к конкретной многоходовке, хотя чаще всего американцы так делают.

"Бандера — это фигура, которая многих не устраивает как национальный герой Украины, на Западе в том числе. Там существует однозначное мнение о том, что это преступник, примкнувший со своим движением к нацистам и действовавший с ними заодно. Одна Волынская резня чего стоит, когда погибло огромное количество поляков. Это был геноцид фактически", — сказал Иван Коновалов.

По мнению эксперта, американцы, опубликовав этот документ, подтверждают свою позицию по отношению к тому, кто такой Бандера.

Политолог не считает, что это сильный месседж, но это определенный месседж украинскому руководству.

"В открытую, конечно, американцы этого не скажут, потому что тлеющий конфликт в Донбассе им очень удобен, но рано или поздно им придется дать оценку украинскому национализму, потому что и Израиль будет на этом настаивать, безусловно, и Россия, и страны постсоветского пространства, и в Европе различные правозащитные антифашистские организации тоже будут на этом настаивать", — сказал эксперт.

На основании этих и других документов, которые опубликованы по Бандере, уже можно проводить расследование, определять его как нацистского преступника и обращаться в суд, резюмировал политолог.

Украина под давлением международного сообщества

Ранее директор Украинского еврейского комитета Долинский сообщил, что сенаторы США призвали включить запрещенную в России украинскую организацию "Азов"* в список террористических организаций.

"39 членов конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон "Азов"* в список террористических организаций. Это означает, что в случае включения в список политические структуры "Азова"*, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона", — сообщил он в соцсети.

Британские правоохранители, как сообщает The Guardian, подготовили 24-страничную брошюру под названием "Руководство по экстремизму", где указывается, что украинский трезубец является националистическим символом. При этом рядом были размещены изображения нацистской символики:

свастика,

нацистские орлы,

кельтский крест.

А в разделе символов праворадикалов оказалась символика украинского батальона "Азов"*.

В Польше возбудили дело против украинца из-за наклейки на авто с красным трезубцем на черном фоне. Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном, то есть опять же в цветах националистов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Отношение украинцев к Степану Бандере, опрос группы "Рейтинг"

год положительное, % отрицательное, % 2012 22 50 2014 31 48 2016 35 46 2019 36 34

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