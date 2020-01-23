СМИ о заседаниях Лазаревскоко клуба: искаженная реальность

13 декабря в Ереване прошло третье заседание российско-армянского "Лазаревского клуба" на тему "Российско-армянский диалог в актуальном социальном и политическом процессе двух стран. СМИ России и Армении: откровенный разговор".

Целью заседания было обеспечить прямой диалог о реалиях и перспективах развития связей журналистского сообщества двух стран, откровенный разговор о том, как развивать отношения между Россией и Арменией в контексте общественно-политической ситуации в регионе, и какую роль в этом играют средства массовой информации.

На заседание были приглашены российские и армянские журналисты, медиа-менеджеры федеральных и региональных СМИ двух стран, парламентарии, известные политики, ученые, представители культуры, общественные деятели России и Армении.

По словам Константина Затулина, тему выбрали потому, что вопрос "образ России в Армении и образ Армении в России" должен прежде всего беспокоить энтузиастов развития отношений:

"Мы заинтересованы в том, чтобы образы наших стран были исключительно позитивные".

А это значит, что СМИ Армении и России могут задавать адекватную повестку, не подверженную спекуляциям и краткосрочной конъюнктуре. Затулин отметил, что мир средств массовой информации населен, в том числе и теми, кто не желает добра российско-армянским отношениям, и это понятно, когда исходит от каких-то третьих сторон, которые заинтересованы в ухудшении двусторонних российско-армянских отношений, но совершенно непонятно, когда подобные попытки предпринимаются в Армении и России.

Пропагандисты, работающие на данном поле, не заставили себя ждать. В качестве примера приведу видео с выступлением Константина Затулина, которое начали распространять Армянские СМИ в Фейсбуке и в других социальных сетях после первого заседания Лазаревского клуба в Ереване. Описание к видео было с следующим:

"Затулин угрожает? На созданном клубе дружбы между Россией и Арменией, названный "Лазаревский Клуб", Константин Затулин начал свою речь угрозой поворота России в сторону Азербайджана".

А что на самом деле? В данном видео Затулин говорит о доверительных отношениях между Россией и Арменией. Он несколько раз отмечает, что вопрос доверия между руководством России и руководством Армении — это очень важный вопрос. В ответ на оценку отношений, высказанную пресс-секретарём премьер-министра Армении Владимиром Карапетяном, о том, что отношения между Россией и Арменией никогда не были столь результативными и впечатляющими, Затулин обращает внимание на расследовании деятельности РЖД и Газпрома в Армении и задает вопрос:

"Возможно ли представить, что это меры, укрепляющие доверие и после этого говорить о том, что Армения ждет инвестиций?… Я убежден, что для России, как государства, у которого есть свой союзник на Кавказе по всем параметрам, очень важно сохранение доверия по очень большому кругу вопросов. Ибо если доверие в силу каких-то причин нарушено, то в таком случае возникает совершенно другая ситуация в России, где тоже есть сторонники углубления отношений с Азербайджаном развития не только военно-технического, но и иного сотрудничества, тем более что Азербайджан, чувствуя это, безусловно, заинтересован в таком развитии отношений с Российской Федерацией".

Интерпретация этих слов как угрозы свидетельствует о предвзятости авторов, об их несогласии с позицией власти в Армении по отношению к инициативе Лазаревского клуба. Кроме того, если бы Россия не была заинтересована в отношениях с Арменией, не было бы самого Лазаревского клуба.

Идея создания неформальной площадки для диалога между представителями гражданских обществ России и Армении пришла к Затулину в дни бурных событий весны-лета 2018 года в Армении. По словам Константина Федоровича, все произошедшее было, безусловно, глубоко внутренним делом Армении, но в России не могли не быть обеспокоены тем, к каким последствиям для российско-армянских отношений это могло привести.

К сведению многих, в Государственной Думе на протяжении всех ее созывов существует и обновляется группа дружбы с Арменией и Межпарламентская российско-армянская Комиссия по сотрудничеству.

При этом на форумах нашлись "активисты", которые сочли за долг высказаться и написать абсурдные комментарии, абсолютно не вникая ни в суть выступления Председателя Лазаревского клуба, ни в подлинный формат его взаимоотношений с официальными властями Армении.

На этом фоне они же возобновили в негативном тоне дискуссию о поставках Россией оружия Азербайджану, не обращая внимания на то, что несопоставимо больше Россия делает для того, чтобы обеспечить безопасность Армении, прежде всего, содержит на её территории свою военную базу, которая, помимо прочего призвана обеспечивать пограничную безопасность. Российские пограничники совместно с армянскими осуществляют контроль над границей Армении с Турцией и Ираном. Россия выступит своей военной силой, силами базы и другими группировками войск на защиту Армении. Об этом говорили российские политики в личных интервью после первого заседания Лазаревского клуба. Также было сказано, что азербайджанские лидеры мониторят ситуацию, хорошо её понимают и ведут двойную политическую игру. С одной стороны, поддерживают отношения с Россией, с другой — развивают отношения в рамках антироссийского ГУАМ и НАТО.

Напомним, что Константин Затулин участвовал "Форуме друзей Арцаха" в октябре, в Степанакерте, что вызвало критику в его адрес со стороны некоторых российских политиков.

В своём выступлении он отметил:

"Наши отношения с Азербайджаном и Арменией не должны порождать конфликт интересов, а тем более — провоцировать развитие межнационального конфликта в самой России, в которой живут миллионы армян и азербайджанцев. Не могу не отметить, что такие попытки делаются. Здесь нужно быть очень внимательным".

Он уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливого решения карабахского конфликта.

"Армяне — наши соотечественники, а Армения — единственный официальный военно-политический и экономический союзник России на Кавказе. Два миллиона граждан Российской Федерации считают Россию и Армению своей Родиной", — добавил он.

По словам Затулина, именно Азербайджан заинтересован в нарушении статуса-кво в зоне конфликта. Баку очень много говорит о необходимости решить эту проблему любым путем, в том числе, военным.

Константин Федорович, также не остался равнодушным к ситуации с закрашенной мемориальной доской Нжде и испачканной краской памятника Грибоедову. В своей статье в МК от 06.12.2019 Затулин предлагает признать право армян на особое о Нжде мнение и не приписывать им самым бессовестным образом склонность к исторической реабилитации фашистских преступников. Также советует сходить в библиотеку, когда у кого-то возникнет желание взять в руки молоток, краску или любой другой инструмент для использования его в вандальных целях.

Кроме этого в соцсетях активно обсуждали выступление пресс-секретаря премьер министра Армении Владимира Карапетяна на третьем заседании Лазаревского клуба. Появилось немало статей и российских, и армянских СМИ о том, что Карапетян выступил против русского языка.

И этот тезис не соответствует действительности. Ничего такого против русского языка он не говорил! В начале выступления Карапетян сказал, что мероприятие русско-армянское, проходит в Ереване и, исходя из этого, он лишь выразил надежду, что в следующий раз организаторы смогут обеспечить синхронный перевод на армянский. Тем не менее основную часть речи он произнёс на русском.

И такая просьба пресс-секретаря Никола Пашиняна вполне объяснима. Являясь государственным лицом, он говорит о требовании закона о государственном языке и выразил он это вежливо. В личных интервью его неоднократно на армянском спрашивали:

"А правда, что Вы выразили недовольство?" На что Карапетян отвечает: "Нет, я не выражал недовольства".

Известно, что русский язык во всех школах Армении изучается со 2-го по 12-й класс в обязательном порядке и никакой другой иностранный язык так широко не преподаётся! Так что и в этом аспекте факт дезинформации в российских и армянских СМИ очевиден!

Говоря об обсуждениях на форумах в социальных СМИ, можно также наткнуться на тему взаимоотношений российских политиков с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, который в настоящее время находится под арестом. Несмотря на смену власти и сложившуюся ситуацию Владимир Владимирович Путин лично поздравил Кочаряна с днем рождения. Российский лидер пожелал Кочаряну здоровья, душевных сил и стойкости. Такой жест несомненно достоит уважения.

Константин Федорович Затулин поддерживал с Р. Кочаряном отношения, когда тот был действующим политиком и после его отставки. В этом плане те, кто желал бы, чтобы Затулин в связи с сегодняшним положением второго президента Армении диаметрально поменял бы своё к нему отношение, демонстрируют лишь свой моральный статус. Люди, поддерживающие дружбу с другими лишь когда те "в силе" и отворачивающиеся в проблемных ситуациях, — шкурники. Затулин же продолжает личные взаимоотношения с Робертом Кочаряном и подчеркивает, что отношение к Роберту Кочаряну со стороны Москвы основывается на положительной оценке всего сделанного им для развития российско-армянских отношений, на представлении о нем как о крупном армянском государственном и политическом деятеле, имеющем заслуги перед Арменией и армянским народом. Очень важно, чтобы подобные отношения были не только среди государственных деятелей, но и между гражданами Армении и России. Люди должны оставаться верными друг другу вне зависимости от политических ситуаций.

Как писал Стивен Кинг: "Когда не знаешь, как поступить, поступи по-человечески!", русским и армянам полезно помнить слова из Святого Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (15:13).

Очевидно, что авторы подобных материалов антироссийские боты. Их пропагандистские цели ясны, передёргивания и интерпретации не особо замысловаты. Им нужны провокации в сложной и турбулентной современной международной ситуации. Однако на эту активность нужно реагировать, чтобы у критично настроенного читателя и пользователя соцсетей была возможность адекватно оценить происходящее.

Мариета Епремян