В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту

Мемориальный музей холокоста "Яд Вашем" в четверг отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от своего места на Международном форуме по холокосту, назвав этот шаг "странным".

Об этом сообщает Ynetnews.

Выживших не надо беспокоить

"Президенту объяснили, что в нынешних обстоятельствах не надо беспокоить выживших, которые постоянно находятся с нами на связи и под нашим неусыпным вниманием", — говорится в заявлении, опубликованном музеем.

"Сожалеем, что он (Зеленский) решил сделать такой шаг на мероприятии, которое проходит под знаменем памяти о холокосте и борьбе с антисемитизмом".

Ранее в четверг Зеленский объявил, что он и и другие члены делегации Украины передадут свои места на 5-ом Всемирном форуме по холокосту в Иерусалиме тем, кто выжил в холокосте.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию", — написал Зеленский в Facebook.

Израиль: Украина реабилитирует нацизм

13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором обвинил Украину в реабилитации исторических деятелей, которые вступили в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны и участвовали в холокосте.

"Лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского националистического движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине", — говорится в заявлении.

Заявление МИД Израиля прозвучало через несколько недель после того, как послы Израиля и Польши на Украине опубликовали совместное письмо, в котором выразили тревогу по поводу решения киевских городских властей отпраздновать 111-й день рождения Степана Бандеры, лидера украинских националистов, чья организация сотрудничала с фашистами во время Второй мировой войны и организовывала "чистки" среди евреев и поляков, проживавших на Украине.

Украинский МИД ответил, что любое решение почтить Бандеру является внутренним делом страны. В 1941 году бандеровская Организация украинских националистов (ОУН) издала манифест с обещанием "ликвидировать нежелательных поляков, москвичей и евреев". По мнению многих историков холокоста, ОУН несет ответственность за убийства тысяч евреев и около 100 000 поляков во время 30-40-х годов прошлого века.

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