Мемориальный музей холокоста "Яд Вашем" в четверг отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от своего места на Международном форуме по холокосту, назвав этот шаг "странным".
Об этом сообщает Ynetnews.
"Президенту объяснили, что в нынешних обстоятельствах не надо беспокоить выживших, которые постоянно находятся с нами на связи и под нашим неусыпным вниманием", — говорится в заявлении, опубликованном музеем.
"Сожалеем, что он (Зеленский) решил сделать такой шаг на мероприятии, которое проходит под знаменем памяти о холокосте и борьбе с антисемитизмом".
Ранее в четверг Зеленский объявил, что он и и другие члены делегации Украины передадут свои места на 5-ом Всемирном форуме по холокосту в Иерусалиме тем, кто выжил в холокосте.
"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию", — написал Зеленский в Facebook.
13 января МИД Израиля опубликовал заявление, в котором обвинил Украину в реабилитации исторических деятелей, которые вступили в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны и участвовали в холокосте.
"Лица, ответственные за убийства евреев во время холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского националистического движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине", — говорится в заявлении.
Заявление МИД Израиля прозвучало через несколько недель после того, как послы Израиля и Польши на Украине опубликовали совместное письмо, в котором выразили тревогу по поводу решения киевских городских властей отпраздновать 111-й день рождения Степана Бандеры, лидера украинских националистов, чья организация сотрудничала с фашистами во время Второй мировой войны и организовывала "чистки" среди евреев и поляков, проживавших на Украине.
Украинский МИД ответил, что любое решение почтить Бандеру является внутренним делом страны. В 1941 году бандеровская Организация украинских националистов (ОУН) издала манифест с обещанием "ликвидировать нежелательных поляков, москвичей и евреев". По мнению многих историков холокоста, ОУН несет ответственность за убийства тысяч евреев и около 100 000 поляков во время 30-40-х годов прошлого века.
Читайте по теме:
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".