Узбекистан не вступает в ЕАЭС. А денег нет...

Узбекистан отложил вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но ему очень нужны инвестиции, чтобы снизить социальную нагрузку. Ташкент выжидает, кто предложит лучшие условия, но ему надо поторопиться с выбором, считает эксперт Андрей Грозин.



Почему Шавкат Мирзиеев УВОЛИЛ «узбекского Берию»? / узбекистан

Ташкент пока наблюдает за ЕАЭС

Узбекское издание Kun.uz процитировало своего президента Шавката Мирзиёева следующим образом:

"Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза (ЕАЭС)", — заявил президент, выступая в понедельник на первом заседании Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента) нового созыва.

В узбекской версии той же статьи его слова выглядят несколько иначе и имеют другой смысл.

"Наблюдатель не значит член. Это что-то вроде зрителя. В статусе наблюдателя мы посмотрим, что для нас хорошо, а что плохо".

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, руководство Узбекистана всегда давало очень обтекаемые ответы на вопрос о перспективах членства Узбекистана в ЕАЭС, что да, мы вступим, да, это процесс небыстрый, да, необходимо взвесить все "за" и "против". По мнению Андрея Грозина, это вполне понятная и объяснимая позиция из серии стакан наполовину полон — для одних и пуст — для других.

"Узбекистан изначально и в рамках СНГ всегда достаточно активно шел на заключение интеграционных соглашений, которые касались возможности отстаивания своих экономических интересов. Ташкент был главным лоббистом темы о продвижении в рамках СНГ зоны свободной торговли. То есть не входя в какое-то серьезное, обязывающее к ограничению суверенитета экономического и, наверное, политического объединения, Ташкент всегда пытался и пытается отстаивать свои национальные, экономические интересы", — сказал Андрей Грозин.

Кто поделит последнее Эльдорадо Азии?

Он заметил, что Узбекистан гораздо более интересный экономический партнер для России и в рамках ЕАЭС, и в рамках двухстороннего сотрудничества, чем остальные страны Средней Азии.

"Это более чем 30-миллионный рынок, на котором много чего можно продать и за который при Мирзиёеве идет активнейшая международная экономическая борьба, по сути дела, война. Этот рынок все хотят получить, и за него бодаются. Другое дело, что у России здесь стартовая позиция получше, чем у некоторых других партнеров, у того же Европейского союза, США, Китая", — сказал эксперт.

Узбекистан, пояснил Андрей Грозин, это последнее региональное Эльдорадо, которое осталось нераспределенным и в смысле производящих мощностей, и потенциала торгового рынка, и ресурсного потенциала — уран, хлопок, золото, газ — это добыча для иностранных инвесторов, которых при Исламе Каримове не очень жаловали в стране.

Сейчас, указал эксперт, появилась возможность того, что в связи с выходом на реальную приватизацию открываются очень интересные перспективы у бизнесменов ведущих экономических игроков, в том числе России. Запад тоже хочет поучаствовать, отсюда в их СМИ идет признание страны лучшей страной прошлого года, разговоры о прекрасном туристическом потенциале, ОБСЕ перестало поливать грязью выборный процесс в стране.

Что нужно Узбекистану

Узбекистану же, по словам Андрея Грозина, нужны деньги, инвестиции, рынок которых "схлопывается" год от года, в этом плане Ташкент сейчас создает конкуренцию Казахстану — как наиболее привлекательной площадке для инвесторов в Центральной Азии.

Перед Узбекистаном, добавил Андрей Грозин, стоит задача удержать страну от социальных волнений, которые могут возникнуть из-за нехватки рабочих мест, водных, продовольственных ресурсов. Для этого надо модернизировать свою экономическую систему, которая при Каримове "пришла в абсолютно архаическое состояние".

"Сейчас социальное напряжение удается купировать за счет сброса излишней массы населения в Россию, в Казахстан. Но население растет, и более 500 тысяч человек ежегодно заканчивает школу и выходит на рынок труда. Создать столько рабочих мест республика просто не в состоянии. Поэтому для того, чтобы снизить возможности социальных протестов, необходимо провести перестройку экономики", — отметил эксперт.

И она идет по следующим линиям :

черный валютный рынок подорван;

давление на внешних инвесторов снижается;

упростилась возможность вывода валюты;

упростились правила ведения малого бизнеса: меньше необходимо тратить ресурсов на непроизводственные расходы.

Интеграция нужна Узбекистану, но с кем?

При Советском Союзе при единой плановой экономике социально-экономические диспропорции Узбекистана, которые складывались уже как минимум с начала 1970-х годов, удавалось снижать за счет макроэкономической политики Союзного государства, но при суверенном Узбекистане ситуация не стабилизируется, сказал Андрей Грозин. Ташкент с этим не справляется, поэтому он будет искать инвесторов для развития экономики.

"Разговоры об исламистском фундаментализме, о радикальных настроениях в молодежной среде являются отражением социально-экономического нездоровья, в котором пребывает страна уже много-много лет. Для того, чтобы как-то изменить ситуацию, предпринимаются эти реформы, не потому, что Мирзиёев какой-то там демократ. Этот человек плоть от плоти прежнего режима, он 13 лет при Каримове был премьер-министром страны. Это составная часть прежней элиты. И люди, которые сейчас занимают ведущие посты в стране, это тоже люди оттуда. Они идут на реформирование экономики не потому, что они такие замечательные или хотят понравиться Западу, а потому что очень деньги нужны и ситуация вынуждает", — резюмировал Андрей Грозин.

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