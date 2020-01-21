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Автор Любовь Степушова

Россия сохранит население, а Болгария станет государством цыган и мигрантов

Мир » Европа » Евросоюз

Стратегия России в области демографии является успешной, а Болгария скоро перестанет существовать как идентичное государство.


Болгария устала от толерантности к цыганам

Об этом заявил в интервью болгарской газете "Труд" заведующий кафедрой психологии в ВТУ "Св. Кирилла и Мефодия" и в Варненском свободном университете, директор Демографического института Болгарской академии наук, профессор Петр Иванов.

Успешная стратегия России в демографии

Петр Иванов считает, что кардинальные меры по борьбе с демографической катастрофой, предложенные Владимиром Путиным, это успешная стратегия, и ее основными компонентами являются борьба с бедностью, поддержка семьи и рост рождаемости, что напрямую связано с судьбой России.

"И знаете ли вы, что 7,3 миллиарда евро будут тратиться на это каждый год! Деньги на рождение первого ребенка в семье будут выдаваться задним числом: 467 тысяч рублей или 6700 евро, на двоих детей — 8800 евро, на троих — еще 6400 евро. Всего семья по этому каналу сможет получить более 1 миллиона рублей, что составляет 14 300 евро. Ежемесячное пособие для бедных семей с детьми составит 164 евро. Для всех учащихся до четвертого класса будет предоставлено бесплатное горячее питание, принимаются меры по борьбе с бедностью, улучшению здоровья и системы образования. Подобные стратегии существовали в течение нескольких лет в Польше, Венгрии, даже в Македонии", — сказал Петр Иванов.

Болгария вымирает

По словам эксперта, Болгария с точки зрения демографического кризиса входит в топ-20 самых "уязвимых стран мира", согласно данным ООН. Население страны резко сокращается с 9 до 6 миллионов человек, согласно "счетчику ООН".

За этим стоят четыре фактора, отметил эксперт:

  • низкий уровень рождаемости (Болгария занимает 216-е место из 220 стран мира);
  • высокая смертность (самая высокая в мире — 16,5 промилле);
  • высокая эмиграция (по данным Национального статистического института (НСИ), 35 тыс. молодых болгар эмигрируют ежегодно, по данным Министерства внутренних дел, их число составляет 50 тыс., а по данным CITUB — 70 тыс. человек);
  • резкое старение населения.

По словам Петра Иванова, разница между рождаемостью и смертностью в Болгарии составляет минус 60 тыс. человек в год, эмигрирует еще 70 тысяч, "то есть в целом каждый год население в Болгарии убывает на 130 000 человек, или на 365 человек в день, или на 15 человек в час".

Для этнических болгар, отметил Петр Иванов, ситуация еще более "пугающая", "их количество уменьшается каждый час на 19 человек, в то время как количество цыган увеличивается на 4 человека, их сейчас порядка 1,5 млн человек, и к 2050 году они будут большинством в стране, если она все еще будет существовать…"

"Цыгане по понятным причинам не делают абортов, с 11-12 лет, начинают рожать детей и использовать национальную социальную систему поддержки. Возможно, для 55% новорожденных в этом году болгарский язык не является родным. Этнических болгар в первом классе в этом году не более 28 тысяч", — сказал Петр Иванов.

"Мы — чемпионы мира по смертности, чемпионы мира по быстрому вымиранию, 2,5 миллиона эмигрантов, самые бедные, самые больные, самые неграмотные, самые коррумпированные ("Блумберг"), самые несчастные (данные ООН) во всем мире", — продолжил эксперт.

Можно ли вернуть болгар на Родину?

На вопрос о возврате этнических болгар на Родину Петр Иванов ответил, что это "очень странная и опасная тема", хотя насчитывается около 180 000 болгарских эмигрантов, "обосновавшихся по всему цивилизованному миру".

Болгарские ученые, продолжил Петр Иванов, заняты другой идеей, чтобы справиться с демографическим кризисом, они предлагают властям создать потенциал для пропорционального приема и интеграции иммигрантов из третьих стран, главным образом из стран Ближнего Востока и Африки, и называется конкретная цифра этого потенциала — 382 тыс. человек в год.

Но эти люди, отметил Петр Иванов, имеют другую религию, другие ценности, женятся на 4 женщинах и будут представлять почти 5,5% сокращающегося коренного населения Болгарии, в которое входят как минимум еще 25-30% болгарских граждан (цыган и турок), чей родной язык не болгарский.

Чтобы этнические болгары не стали меньшинством слишком рано, эксперт предлагает:

  • создавать рабочие места и дать заработать на содержание семьи;
  • сократить огромное количество государственных, региональных и муниципальных служащих, которое в 7-9 раз превышает мировые стандарты;
  • прекратить повсеместное воровство, провести реформы в социальной сфере, в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры и так далее;

Демографический институт при неправительственной организации BANI считает, что необходимо разработать 24 Национальные программы по борьбе с демографическим кризисом, такие как в России, Венгрии и Польше. И эксперт считает это неплохим вариантом.

"Если меня не услышат, то последствия описанного кошмара для нашей страны будут ужасными", — резюмировал Петр Иванов.

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