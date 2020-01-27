Валерий Гарбузов: США стали худшим врагом сами себе

Дональд Трамп надеялся убийством иранского генерала Касема Сулеймани упрочить свое положение перед выборами. Но похоже, он сыграл не только против Ирана, но и против себя.



Трамп сказал — Трамп сделал. Он развалит Америку?

И, в общем-то, это относится и ко всем США в целом, которые своим военным присутствием в других странах вызывают там антиамериканизм. А главными врагами американцев стали они сами. Почему? И что все-таки там осталось хорошего?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

Читайте начало интервью:

После убийства Сулеймани США боятся терактов

Убийство Сулеймани: резоны Трампа

США и Иран обменялись "любезностями". Что дальше?

Валерий Гарбузов: Трамп — апологет, фанат санкционной политики

Политика США в отношении Ближнего Востока

— Валерий Николаевич, возможно, иранские власти надеются только на одно, что Трамп проиграет выборы, президентом станет демократ и тогда что-то поменяется, как вы считаете?

— Вы знаете, не то, что даже надеются, а многие просто молятся, чтобы Трамп не выиграл выборы.

— Наверное, других особо приемлемых вариантов не видно для Ирана.

— Да, как-то так. Политика США в отношении стран ближневосточного региона менялась.

До Трампа был Обама, и он же очень много реверансов сделал в сторону арабского мира. И он проводил политику в отношении Израиля, которая не очень нравилась Израилю.

А сейчас, когда Трамп пришел, все стало наоборот, он поменял все это. Он поменял все это так, что практически все сделал наоборот. Он стал, видите, обострять отношения с арабским миром и сделал ставку на Израиль, да так, что признал столицей Иерусалим, чего никогда не было, никто даже не думал, что это произойдет. Но вот Трамп вдруг это сделал, чем тоже обострил, вообще-то говоря, ситуацию в этом регионе мира.

Можно предположить, что когда в Белый дом въедет другой, даже другой республиканец, тем более демократ, то, конечно, политика так или иначе будет корректироваться. Она не будет такой однозначно произраильской.

Скорее всего, политика будет направлена на маневрирование в этом регионе, потому что иначе там просто нельзя.

Рост антиамериканский настроений

— Просто иначе, видимо, все-таки США придется оттуда уйти, потому что даже их союзникам они там надоели. Все-таки позиция многих стран поменяется к присутствию там Соединенных Штатов. Китай поможет деньгами, в конце концов.

— Есть разные регионы мира. И в разных регионах мира присутствуют США.

Американское присутствие оценивается очень неоднозначно. Оно почти всегда вызывает антиамериканизм. Это классическая реакция.

Ближневосточный регион уже давно просто напичкан антиамериканскими настроениями. В этом регионе Америку не любят больше всего.

Поэтому, вообще-то, нужно думать о перестройке американской политики на ближневосточном направлении, а Америка действует очень грубо и слишком прямолинейно, особенно в последнее время. Так уже, собственно говоря, не действует ни одна держава, тем более Китай.

Вот Китай, может быть, больше всего извлек уроков из американской политики глобализма.

А американцы, мне кажется, своей политикой просто-напросто превращаются в самого худшего врага сами же себе.

США и СССР: сходство и отличия

— Не напоминает ли вам это наши горбачевские времена, когда мы развалились из-за того, что не смогли что-то придумать новое, изменить систему?

— Между США и Советским Союзом было, есть и будет одно очень глубокое отличие.

Когда американское руководство делает что-то не так, ошибается, совершает совершенно очевидные ошибки, намеренные или ненамеренные, то в Америке всегда есть ясный и достаточно простой выход — переизбрать президента.

Даже не говоря о возможности импичмента, этот срок просто-напросто обозначен в Конституции. Каждые четыре года проводятся президентские выборы, их никто не может отменить. Даже стихийное бедствие какое-то или война не может отменить эти выборы.

Поэтому если Трамп наделал много серьезных ошибок, то у американцев как раз сейчас есть возможность его заменить. Да, он может удержаться в Белом доме, а может и не удержаться. А если не получится его заменить, так значит тогда американское общество должно апеллировать к самому себе.

Почему-то у нас всегда такая ситуация, когда нам не нравится то, что делает наш президент, то все равно в силу самых разных обстоятельств мы не можем его заменить на какого-то другого.

Вот это, конечно, наша большая проблема и большая ошибка.

А в США самое плохое — то, что недостатки их внешнеполитического поведения консервируются.

Это американцам совершенно ни к чему, не надо абсолютно. Вот поэтому такая большая волна антитрампизма сейчас и пошла.

— То есть это не просто внутренняя политическая борьба, а действительно недовольство простого народа? Или все-таки борьба за власть?

— Многие считают, что это борьба внутриполитической элиты США, и на самом деле это все так. Но это же не значит, что массы исключены из этой борьбы. Ничего подобного.

Нигде электорат так не вовлечен в политический процесс, как в Соединенных Штатах Америки.

Поэтому, когда мы говорим, что президент там избранный, то это действительно президент американского народа. В этом есть правда, потому что простые избиратели приходят на участки и голосуют.

Да, очень серьезную роль во всем этом, конечно, играет политическая элита, но не только.

Если бы только политическая элита играла свою роль и говорила свое слово, то Трамп никогда не был бы избран. Никогда он не стал бы президентом.

Ведь вся элита была против него. Она же его стала отторгать. Благодаря тому, что массы почувствовали, что эта глобализация несет проблемы для них самих, они сделали ставку на Трампа, поверив в то, что он действительно решит все эти проблемы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев