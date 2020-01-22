Убийство Сулеймани: резоны Трампа

Почему Дональд Трамп решился на физическое устранение иранского генерала Касема Сулеймани? Какие цели стояли? Достиг ли Трамп поставленных задач? Чего в реальности добились американцы?



Трамп сказал — Трамп сделал. Он развалит Америку?

Как на все это реагирует Ирак, призвавший вывести из страны иностранные войска? Кто в итоге оказался в выигрыше? Будут ли американцы изгнаны из Ирака?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

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После убийства Сулеймани США боятся терактов

— Валерий Николаевич, вы сказали, что американцы сильно просчитались, уничтожив генерала Касема Сулеймани, потому что этой диверсией они не предотвратили террористические акты, а напросились на них. В результате Трамп поставил под удар всю Америку, теперь там может быть все что угодно — не обязательно сразу, но ожидать можно в любой момент.

— Да, Трамп поставил всю страну на ожидание. И это действительно теперь серьезная проблема для очень многих.

Почему Трам решился на убийство Сулеймани

— Но почему он все-таки решился на такой опасный шаг?

— Кто-то считает, что Трамп пошел на это импульсивно, поддавшись уговорам и доводам Помпео, а также исходя из предвыборной ситуации. Потому что рейтинг его колеблется: он то взлетает, то падает, Трампа постоянно обвиняют, что он может решить многие проблемы, обвиняют в слабости.

Маленькая победа, воспринятая в массовом сознании американцев как успех во внешней политике, да еще военный успех, могла бы поднять рейтинг Трампа.

Это тоже имеется в виду, конечно.

Но на самом деле случилось совсем другое. Действительно, это случилось в период времени, когда США живут импичментом. Одна часть этой процедуры закончилась, и все ждут, а что же будет в сенате? И рейтинг Трампа стал меняться в сторону снижения, а у него и так было не очень устойчивое положение.

Хотя серьезных конкурентов-то у Трампа фактически и нет. Претендентов много, но победить Трампа может только другой Трамп, а такого нет. Но в любом случае, конечно, увеличение своего рейтинга и укрепление своих позиций вроде бы и надо было сделать.

Может быть, и из этих соображений тоже наносился этот удар по Ирану. Потому что ведь Трампа часто обвиняли в том, что он только пугал словами, а на деле не так и страшен оказывался. Поэтому его и всю Америку никто особенно не боится

ни союзники,

ни враги,

ни Россия, хотя она обложена санкциями по всему периметру на долгие-долгие годы.

И многие стали упрекать Трампа, что он, вообще-то говоря, по большому счету, ничего не изменил во внешней политике, в положении США, хотя обещал это сделать.

Поэтому, конечно, объективно то, что случилось, должно было бы сыграть на руку Трампу, показав его как президента сильного и решительного, способного быстро решать сложные проблемы, а не когда-то там в течение трех-четырех или пяти лет.

Поэтому я думаю, что все это в совокупности, да еще помноженное на, конечно, импульсивный характер этой личности, сыграло свою роль в том, что случилось.

Особенности Трампа как президента США

— Наверное, именно импульсивность нужно поставить на первое место. Все-таки Трамп — категорически неуравновешенный человек.

— Во всей этой истории с Трампом и вообще всем, что касается президентства Трампа, очень многие люди, которые следят за его деятельностью, ставят особенности его характера, личности, импульсивность, хаотичность мышления на первый план.

Но в то же время многие считают, что это совсем не так, просто Трамп не вписывается в общепринятые представления… Я тоже склонен к этому мнению, потому что

слишком уж индивидуален этот человек,

слишком уж он не похож на политиков высшего разряда, которые занимали этот пост,

слишком уж непривычны его методы решения и даже подходы к решению самых разных проблем как во внутренней сфере, так и во внешней политике.

Эта необычность Трампа, помноженная, конечно, на импульсивность, на хаотичность сознания, в конечном счете играет какую-то такую специфическую роль, когда человек вроде бы хочет сделать одно, а в результате своими действиями он добивается либо совсем другого, либо реакция на эти действия и их результаты какая-то смешанная или совсем не та.

— Интересна предыстория нападения на посольство США в Багдаде. За несколько дней до этого американцы атаковали в Ираке лагеря "Хезболлы" и других шиитских формирований, убили там около 50 ополченцев, потому что ранее они атаковали американскую военную базу. То есть в Ираке идет постоянное противостояние между США и Ираном. С одной стороны, там шиитское правительство, на которое Иран имеет значительное влияние, а с другой стороны, американцы, конечно, просто так Ирак не отдадут, потому что они туда вошли для того, чтобы держать весь Ближний Восток.

Уйдут ли США из Ирака

Как вы считаете, теперь Ирак категорически указал США на дверь и будет добиваться вывода американского контингента? Выведет ли в итоге Трамп войска или будет как-то заставлять Ирак плясать под его дудку?

— Дело в том, что, во-первых, выдавить США с Ближнего Востока — это очень непросто. Вместе с тем, сделать так, чтобы Иран куда-то делся и не мешал американцам, это тоже немыслимо — он там прописан вообще-то.

Противостояние Ирана и США будет теперь только нарастать и усиливаться. И весь Ближний Восток может стать еще более горячей точкой, чем он есть сейчас, когда там только улеглись или начали затихать сразу несколько конфликтов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев