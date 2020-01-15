Путин лично будет решать "ливийский кейс" с Меркель

Министерство иностранных дел России не справилось с задачей склонить ливийского генерала Халифу Хафтара на перемирие. Кто и как будет решать "ливийский кейс", рассказывает эксперт Андрей Чупрыгин.



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Лавров не смог "додавить" Хафтара

В Москве безрезультатно прошла встреча руководства Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА). Переговоры касались режима прекращения огня. Глава ПНС Фаиз Сарадж, поддерживаемый Турцией, подписал итоговый документ, а Халифа Хафтар, поддерживаемый Россией, "взял два дня на раздумья".

Но, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия Мухаммеда Кунуну, ЛНА в среду возобновила бомбардировки Триполи. Кроме того, отметил представитель ПНС, над столицей Ливии летают дроны Объединенных Арабских Эмиратов.

По сути, это означает, что Сергей Лавров провалил задачу "додавить" Хафтара, который впервые согласился на встречу с Сараджем, и склонить его на перемирие.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что был "срыв", но работали с тем, что есть.

"Попытка была неплохая, хотя и наспех подготовленная, и в Москве была надежда на то, что оба согласятся на условия развода войск, но этого не произошло по одной простой причине: условия, которые предлагались для подписания, подходят Сараджу, но они совершенно не подходят Хафтару", — отметил Андрей Чупрыгин.

Здесь также, продолжил эксперт, сработали и вмешательство Турции в ливийский процесс, и встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, на которой была решена, судя по всему, эта "московская тусовка". Но главное, что сработала встреча Путина и Ангелы Меркель, на которой, как уже сейчас понятно, "было отформатировано двухступенчатое начало работы по ливийской проблеме".

Путин обеспечил Меркель "кусок пирога" в Ливии

Москва, по словам Андрея Чупрыгина, обеспечила первую встречу двух враждующих сторон и привела их на конференцию в Берлин, которая первоначально подразумевалась "как чисто домашняя встреча европейских игроков, плюс американцы, для того, чтобы выработать некоторую унифицированную позицию в отношении Ливии".

Путин и Меркель решили соединить московский этап с берлинским, и в Берлин пригласили опять Сараджа и Хафтара.

"Сарадж точно приедет, приедет Хафтар или нет, я не знаю. Честно говоря, немножко сомневаюсь в том, что он приедет туда, потому что он чувствует, что ему опять будут навязывать условия, на которые он фактически пойти не может", — отметил Андрей Чупрыгин.

Хафтар хочет стать Каддафи

Эксперт пояснил, что подразумевается отвод войск Хафтара на позиции 4 апреля 2019 года, а это означает сдачу всех территориальных завоеваний, что лишает его возможности стать единоличным лидером страны по типу покойного полковника Каддафи. Для этого Хафтар и "сыграл такую игру, мол, мне надо посоветоваться с племенами", а на самом деле Хафтар никогда не советуется с ними, отметил Андрей Чупрыгин.

"Он не может согласиться. Ему 76 лет. Он достаточно больной человек, таблетки глотает. Он приблизился (надо смотреть его глазами) к осуществлению своей мечты, к которой он шел с 2014 года — это вскарабкаться на самое центральное кресло, которое в стране существует. Он взял Сирт. И он ведь не просто улетел из Москвы. Он улетел из Москвы, и буквально через час на центральном сайте Ливийской национальной армии, на их странице в Facebook появилось официальное заявление штаба армии о том, что они готовы продолжать борьбу до победного конца — такой сигнал", — сказал эксперт.

Андрей Чупрыгин отметил, что если в 2014–2016-е годы на Хафтара были рычаги давления через Объединенные Арабские Эмираты и особенно через Египет, то сейчас Хафтар почувствовал себя перешедшим в некую высшую лигу — "достаточно посмотреть на его фотографию с Шойгу, Хафтар излучает такую уверенность, как будто Шойгу проситель на самом деле".

Эрдоган в Ливии Путину не друг

Андрей Чупрыгин заметил, что все эти годы не понимал, как Россия работает по Ливии и чем объясняется возросший интерес к этой стране.

"Я не совсем понимаю, что Россия хочет сделать. Я думаю, что Россия пойдет в тандеме с Германией в этом вопросе, не с Турцией, а именно с Германией. Не зря Меркель приезжала. И это было бы правильным решением, потому что все-таки альянс чисто с Турцией для решения подобной проблемы окажет отрицательное влияние на ситуацию, на российскую позицию, потому что там сейчас начинают аккумулироваться проблемы с Турцией в Сирии опять, которые нужно будет решать. И усугублять их ливийским альянсом тоже я бы, например, не стал. С Германией войти в тандем для решения ливийской проблемы — это был бы достаточно хороший, разумный, логичный шаг без последствий. По крайней мере, это еще один шаг на дороге урегулирования вопросов санкционной политики в Европе, что, как я думаю, Россию больше всего волнует", — резюмировал Андрей Чупрыгин.

Справка. В Ливии царит двоевластие.

Запад, Турция, Катар и ООН поддерживают правительство в Триполи во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. На востоке страны действуют правительство и Ливийская национальная армия, подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару. Их поддерживают ОАЭ и Египет.

Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта, но оказывает Хафтару помощь.

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