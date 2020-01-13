Что абхазский кризис означает для России

Пока внимание всего мира приковано к ирано-американскому конфликту, ближайших южных соседей России тоже лихорадит.

10 января 2020 года Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об итогах выборов президента, постановив назначить повторные выборы.

Накануне рассмотрения судебной коллегией кассационной жалобы сторонники проигравшего на выборах кандидата Алхаса Квициния по его просьбе собрались на митинг. Обстановка среди его единомышленников была крайне напряженной на протяжении последних четырех месяцев, поскольку ранее Квициния уже получил отказ Верховного суда в удовлетворении иска об отмене итогов голосования.

Масштабная акция протеста 9 января привела к тому, что митингующие перебили стекла и выломали парадные двери в администрации президента, требуя отставки нынешнего главы государства.

Заметный раскол в республике произошел после того, как во втором туре выборов, состоявшемся 8 сентября 2019 года, победил действующий президент Рауль Хаджимба. Его основными соперниками в предвыборной борьбе были лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, бывший заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба, выдвинутый на выборы инициативной группой граждан, и председатель партии Амцахара Алхас Квициния.

Первоначально кандидатом от объединенной оппозиции был именно Аслан Бжания, но он был вынужден снять свою кандидатуру в связи с болезнью. Пока в апреле 2019 года Бжания проходил лечение в московской клинической больнице имени Буянова, его родственники распространили в сети Facebook заявление, полное голословных утверждений о возможном отравлении Аслана Бжания и двух его охранников неизвестными веществами.

8 января 2020 года на сайте прокуратуры Республики Абхазия было размещено официальное обращение в связи с проведением доследственной проверки по данному факту. Как и предполагалось, являться для дачи показаний по существу заинтересованные лица не посчитали нужным, в том числе и сам Бжания. Генеральная прокуратура РА полагает, что у высказывающих подобные гипотезы отсутствуют аргументы, подтверждающие версию отравления кандидата в президенты с целью устранения его от предвыборной борьбы.

Считается, что Олег Аршба на выборах выступал не в качестве самостоятельной политической единицы, а как ставленник экс-президента Абхазии Александра Анкваба. Сам Анкваб в силу возраста уже не мог участвовать в президентских выборах, однако претендовал на кресло премьер-министра и вел переговоры не только с представителями штаба Аршба, но и партией Амцахара.

Рауль Хаджимба не рассматривался им в качестве кандидата для поддержки в связи с острым политическим кризисом 2014 года, в результате которого Хаджимба стал главой государства после проведения внеочередных президентских выборов, а Александру Анквабу пришлось уйти в отставку. В то время в Абхазии тоже проходили массовые выступления против политики президента Анкваба, и звучали такие же заявления о попытке государственного переворота, как и сейчас.

После личной беседы Олега Аршба, Алхаса Квициния и Александра Анкваба стало ясно, что бывшему руководителю страны политическая партия Амцахара может предложить в случае выигрыша своего кандидата на выборах только пост главы администрации президента, поскольку каркас руководства уже был сформирован и в структуре исполнительной власти Анкваб оказался не нужен.

После выхода во второй тур голосования кандидатов Хаджимба и Квициния, Александр Анкваб не стал призывать своих сторонников голосовать ни за одного из них.

Минимальный перевес голосов позволил Алхасу Квициния выиграть у Олега Аршба и пройти во второй тур. От результатов действующего президента в первом туре его отделяло всего 2 % голосов избирателей, во втором туре разрыв стал еще меньше. Квициния набрал 46,17 %, а Хаджимба 47,39 % голосов.

За несколько дней до голосования штаб Квициния обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой считать победителем второго тура кандидата, набравшего простое большинство голосов, поскольку статья 19 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах Президента допускает двоякое трактование итоговых результатов подсчета голосов избирателей . Штаб Рауля Хаджимба против данной процедуры не возражал.

Однако после проигрыша на выборах Квициния заявил, что не признает их результаты и будет обжаловать. В своих выступлениях он подчеркивал, что действовать будет исключительно в правовом поле, добиваясь справедливого и законного решения суда.

Алхас Квициния является одним из самых сильных политических игроков в Абхазии на сегодняшний день, однако многие упрекают его в недостатке управленческого опыта. После выдвижения Квициния в качестве кандидата в президенты, он заявил, что в случае победы на выборах свою работу намерен строить согласно программе развития Абхазии, основным автором которой является Аслан Бжания.

Члены партии Амцахара неоднократно принимали резолюцию с требованием отставки президента Рауля Хаджимба начиная с 2015 года, но истоки противостояния кроются в событиях почти пятнадцатилетней давности.

Еще в 2004 году возглавлявший тогда Абхазию Владислав Ардзинба публично заявлял, что на своем месте в результате предстоящих президентских выборов хотел бы видеть именно Рауля Хаджимба, занимавшего с 2003 года кресло премьер-министра и поддерживавшего его подчёркнуто пророссийский курс.

После ухода Ардзинба с поста главы государства, основным соперником Хаджимба в борьбе за пост президента выступал глава абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» Сергей Багапш, пользовавшийся поддержкой движения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года «Амцахара» («Родовые огни»), в 2013 году преобразованного в политическую партию.

Проиграв на выборах в 2004 году, Рауль Хаджимба предпринял попытку изменить ситуацию с помощью провокационных методов, фактически осуществив попытку силового захвата власти. Его вооруженные приверженцы захватили комплекс правительственных зданий, что привело в итоге к гибели от случайного выстрела известной абхазской ученой Тамары Шакрыл. При активном посредничестве России, противоборствующим сторонам удалось достигнуть компромисса, назначив дату повторных выборов, в результате которых президентом стал Багапш, а Хаджимба получил пост вице-президента. На пост премьер-министра был назначен ближайший соратник Багапша Александр Анкваб.

В 2009 году Сергей Багапш переизбирается на второй срок, а Рауль Хаджимба, ушедший в отставку, не набирает и 20 % голосов избирателей, оставшись без официальной должности в органах исполнительной власти.

В 2011 году на досрочных выборах президента Республики Абхазия, назначенных после смерти Багапша, движение «Амцахара» поддержало Александра Анкваба, победившего соперников с таким преимуществом, что обжаловать результаты народного волеизъявления было невозможно. Рауль Хаджимба в это время являлся депутатом Народного собрания Абхазии, возглавляя партию «Форум народного единства Абхазии» и являлся лидером оппозиции, проводившей протестные мероприятия.

Критикуя политику Анкваба, направленную на паспортизацию жителей Гальского, Очамчирского и Ткуарчальского районов (выдача паспортов грузинскому населению, имевшему на руках справку о принадлежности к абхазскому государству), оппозиционные массы формируют негативное отношение правящей элиты, заменяя понятие национальных интересов на интересы коренной нации. Анализируя период с 2011 по 2014 год, нельзя не заметить успехи абхазской экономики, находившейся до этого в глубокой стагнации.

В улучшении экономической ситуации несомненны успехи Александра Анкваба и его администрации. Претензии оппозиции к президенту были явно надуманными и несли в себе только один смысл - сместить главу государства с должности.

Весной 2014 года в стране под влиянием Рауля Хаджимба снова возникают массовые беспорядки. Координационный совет оппозиции под его предводительством собрал население на митинг, вступив в переговоры с действующим президентом, которые были прерваны, поскольку сторонники Хаджимба начали громить здание администрации, бить стекла и выламывать двери - ситуация аналогична произошедшему 9 января 2020 года. Заручившись поддержкой парламента и создав беспрецедентное политическое давление на Александра Анкваба, оппозиция вынудила его уйти в отставку.

Только с четвертой попытки Рауль Хаджимба сумел победить на выборах, обойдя в 2014 году по количеству голосов и Аслана Бжания, на тот момент главу Государственной службы безопасности Абхазии, выдвинутого партией Амцахара. На результат выборов в значительной степени повлияло изъятие паспортов почти у 22 тысяч грузин, проживающих в Абхазии и исключение их из списков избирателей.

Рауль Хаджимба является одним из самых упорных и терпеливых абхазских борцов за власть, совершавшим за все годы своей политической карьеры именно те действия в качестве лидера оппозиции, от которых пострадал сейчас сам.

История правительственных кризисов Абхазии заключается в характерных нелегитимных действиях каждой из сторон, что свидетельствует о несформированности демократических институтов абхазского государства.

В этих условиях повышается вероятность продвижения идей пантюркизма репатриантами из числа махаджиров - этнических абхазов, исповедовавших ислам и эмигрировавших в Турцию, которые все чаще возвращаются на историческую родину.

Соблюдая принципы невмешательства в дела суверенного абхазского государства, Россия не стремится повлиять в пользу кого-либо из кандидатов на пост президента. Вместе с тем для нашей страны важна стабильность в дружественной республике, с которой нас связывают многолетние культурные связи и экономические интересы.

Во внутриабхазских противоречиях Российская Федерация выступает независимым арбитром, чтобы не допустить радикализации конфликта между сторонниками обоих кандидатов. Прибывший в Сухум помощник Президента России Владислав Сурков провел ряд консультаций с целью помощи в урегулировании сложившейся ситуации.

12 января 2020 года президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с лидером оппозиции Асланом Бжания. На встрече присутствовали также вице-президент Аслан Барциц, секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, лидер партии Амцахара Алхас Квициния и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Результатом встречи стало подписание Раулем Хаджимба документа о сложении с себя полномочий президента республики Абхазия.

Новые президентские выборы в Абхазии должны состояться 20 марта 2020 года. Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил о необходимости принятия ряда поправок в законодательство для устранения существующих противоречий, связанных с истечением сроков проведения повторных выборов.

Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января, выдвигать свои кандидатуры могут как бывшие кандидаты, так и новые.

13 января 2020 года в Парламенте Абхазии должно состояться совещание депутатов Народного собрания для назначения временно исполняющего обязанности главы государства до избрания нового президента.