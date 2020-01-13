Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Светлана Таскаева

Что абхазский кризис означает для России

Мир » Бывший СССР

Пока внимание всего мира приковано к ирано-американскому конфликту, ближайших южных соседей России тоже лихорадит.

Что абхазский кризис означает для России. 404935.jpeg

10 января 2020 года Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об итогах выборов президента, постановив назначить повторные выборы.

Накануне рассмотрения судебной коллегией кассационной жалобы сторонники проигравшего на выборах кандидата Алхаса Квициния по его просьбе собрались на митинг. Обстановка среди его единомышленников была крайне напряженной на протяжении последних четырех месяцев, поскольку ранее Квициния уже получил отказ Верховного суда в удовлетворении иска об отмене итогов голосования. 

Масштабная акция протеста 9 января привела к тому, что митингующие перебили стекла и выломали парадные двери в администрации президента, требуя отставки нынешнего главы государства.

Заметный раскол в республике произошел после того, как во втором туре выборов, состоявшемся 8 сентября 2019 года, победил действующий президент Рауль Хаджимба. Его основными соперниками в предвыборной борьбе были лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, бывший заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба, выдвинутый на выборы инициативной группой граждан, и председатель партии Амцахара Алхас Квициния.

Первоначально кандидатом от объединенной оппозиции был именно Аслан Бжания, но он был вынужден снять свою кандидатуру в связи с  болезнью. Пока в апреле 2019 года Бжания проходил лечение в московской клинической больнице имени Буянова, его родственники распространили в сети Facebook заявление, полное голословных утверждений о возможном отравлении Аслана Бжания и двух его охранников неизвестными веществами.

8 января 2020 года на сайте прокуратуры Республики Абхазия было размещено официальное обращение в связи с проведением доследственной проверки по данному факту. Как и предполагалось, являться для дачи показаний по существу заинтересованные лица не посчитали нужным, в том числе и сам Бжания. Генеральная прокуратура РА полагает, что у высказывающих подобные гипотезы отсутствуют аргументы, подтверждающие версию отравления кандидата в президенты с целью устранения его от предвыборной борьбы.

Считается, что Олег Аршба на выборах выступал не в качестве самостоятельной политической единицы, а как ставленник экс-президента Абхазии Александра Анкваба. Сам Анкваб в силу возраста уже не мог участвовать в президентских выборах, однако претендовал на кресло премьер-министра и вел переговоры не только с представителями штаба Аршба, но и партией Амцахара.

Рауль Хаджимба не рассматривался им в качестве кандидата для поддержки в связи с острым политическим кризисом 2014 года, в результате которого Хаджимба стал главой государства после проведения внеочередных президентских выборов, а Александру Анквабу пришлось уйти в отставку. В то время в Абхазии тоже проходили массовые выступления против политики президента Анкваба, и звучали такие же заявления о попытке государственного переворота, как и сейчас.

После личной беседы Олега Аршба, Алхаса Квициния и Александра Анкваба стало ясно, что бывшему руководителю страны политическая партия Амцахара может предложить в случае выигрыша своего кандидата на выборах только пост главы администрации президента, поскольку каркас руководства уже был сформирован и в структуре исполнительной власти Анкваб оказался не нужен.

После выхода во второй тур голосования кандидатов Хаджимба и Квициния, Александр Анкваб не стал призывать своих сторонников голосовать ни за одного из них.

Минимальный перевес голосов позволил Алхасу Квициния выиграть у Олега Аршба и пройти во второй тур. От результатов действующего президента в первом туре его отделяло всего 2 % голосов избирателей, во втором туре разрыв стал еще меньше. Квициния набрал 46,17 %, а Хаджимба 47,39 % голосов.

За несколько дней до голосования штаб Квициния обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой считать победителем второго тура кандидата, набравшего простое большинство голосов, поскольку статья 19 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах Президента допускает двоякое трактование итоговых результатов подсчета голосов избирателей . Штаб Рауля Хаджимба против данной процедуры не возражал.

Однако после проигрыша на выборах Квициния заявил, что не признает их результаты и будет обжаловать. В своих выступлениях он подчеркивал, что действовать будет исключительно в правовом поле, добиваясь справедливого и законного решения суда.

Алхас Квициния является одним из самых сильных политических игроков в Абхазии на сегодняшний день, однако многие упрекают его в недостатке управленческого опыта. После выдвижения Квициния в качестве кандидата в президенты, он заявил, что в случае победы на выборах свою работу намерен строить согласно программе развития Абхазии, основным автором которой является Аслан Бжания.

Члены партии Амцахара неоднократно принимали резолюцию с требованием отставки президента Рауля Хаджимба начиная с 2015 года, но истоки противостояния кроются в событиях почти пятнадцатилетней давности.

Еще в 2004 году возглавлявший тогда Абхазию Владислав Ардзинба публично заявлял, что на своем месте в результате предстоящих президентских выборов хотел бы видеть именно Рауля Хаджимба, занимавшего с 2003 года кресло премьер-министра и поддерживавшего его подчёркнуто пророссийский курс.

После ухода Ардзинба с поста главы государства, основным соперником Хаджимба в борьбе за пост президента выступал глава абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» Сергей Багапш, пользовавшийся поддержкой движения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года «Амцахара» («Родовые огни»), в 2013 году преобразованного в политическую партию.

Проиграв на выборах в 2004 году, Рауль Хаджимба предпринял попытку изменить ситуацию с помощью провокационных методов, фактически осуществив попытку силового захвата власти. Его вооруженные приверженцы захватили комплекс правительственных зданий, что привело в итоге к гибели от случайного выстрела известной абхазской ученой Тамары Шакрыл. При активном посредничестве России, противоборствующим сторонам удалось достигнуть компромисса, назначив дату повторных выборов, в результате которых президентом стал Багапш, а Хаджимба получил пост вице-президента. На пост премьер-министра был назначен ближайший соратник Багапша Александр Анкваб.

В 2009 году Сергей Багапш переизбирается на второй срок, а Рауль Хаджимба, ушедший в отставку, не набирает и 20 % голосов избирателей, оставшись без официальной должности в органах исполнительной власти.

В 2011 году на досрочных выборах президента Республики Абхазия, назначенных после смерти Багапша, движение «Амцахара» поддержало Александра Анкваба, победившего соперников с таким преимуществом, что обжаловать результаты народного волеизъявления было невозможно. Рауль Хаджимба в это время являлся депутатом Народного собрания Абхазии, возглавляя партию «Форум народного единства Абхазии» и являлся лидером оппозиции, проводившей протестные мероприятия.

Критикуя политику Анкваба, направленную на паспортизацию жителей Гальского, Очамчирского и Ткуарчальского районов (выдача паспортов грузинскому населению, имевшему на руках справку о принадлежности к абхазскому государству), оппозиционные массы формируют негативное отношение правящей элиты, заменяя понятие национальных интересов на интересы коренной нации. Анализируя период с 2011 по 2014 год, нельзя не заметить  успехи абхазской экономики, находившейся до этого в глубокой стагнации.

В улучшении экономической ситуации несомненны успехи Александра Анкваба и его администрации. Претензии оппозиции к президенту были явно надуманными и несли в себе только один смысл - сместить главу государства с должности.

Весной 2014 года в стране под влиянием Рауля Хаджимба снова возникают массовые беспорядки. Координационный совет оппозиции под его предводительством собрал население на митинг, вступив в переговоры с действующим президентом, которые были прерваны, поскольку сторонники Хаджимба начали громить здание администрации, бить стекла и выламывать двери - ситуация аналогична произошедшему 9 января 2020 года. Заручившись поддержкой парламента и создав беспрецедентное политическое давление на Александра Анкваба, оппозиция вынудила его уйти в отставку.

Только с четвертой попытки Рауль Хаджимба сумел победить на выборах, обойдя в 2014 году по количеству голосов и Аслана Бжания, на тот момент главу Государственной службы безопасности Абхазии, выдвинутого партией Амцахара. На результат выборов в значительной степени повлияло изъятие паспортов почти у 22 тысяч грузин, проживающих в Абхазии и исключение их из списков избирателей.

Рауль Хаджимба является одним из самых упорных и терпеливых абхазских борцов за власть, совершавшим за все годы своей политической карьеры именно те действия в качестве лидера оппозиции, от которых пострадал сейчас сам.

История правительственных кризисов Абхазии заключается в характерных нелегитимных действиях каждой из сторон, что свидетельствует о несформированности демократических институтов абхазского государства.

В этих условиях повышается вероятность продвижения идей пантюркизма репатриантами из числа махаджиров - этнических абхазов, исповедовавших ислам и эмигрировавших в Турцию,  которые все чаще возвращаются на историческую родину.

Соблюдая принципы невмешательства в дела  суверенного абхазского государства, Россия не стремится повлиять в пользу кого-либо из кандидатов на пост президента. Вместе с тем для нашей страны важна стабильность в дружественной республике, с которой нас связывают многолетние культурные связи и экономические интересы.

Во внутриабхазских противоречиях Российская Федерация выступает независимым арбитром, чтобы не допустить радикализации конфликта между сторонниками обоих кандидатов. Прибывший в Сухум помощник Президента России Владислав Сурков провел ряд консультаций с целью помощи в урегулировании сложившейся ситуации.

12 января 2020 года президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с лидером оппозиции Асланом Бжания.  На встрече присутствовали также вице-президент Аслан Барциц,  секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба,  лидер партии Амцахара Алхас Квициния и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Результатом встречи стало подписание Раулем Хаджимба документа о сложении с себя полномочий президента республики Абхазия.

Новые президентские выборы в Абхазии должны состояться 20 марта 2020 года. Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия сообщил о необходимости принятия ряда поправок в законодательство для устранения существующих противоречий, связанных с истечением сроков проведения повторных выборов.

Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января, выдвигать свои кандидатуры могут как бывшие кандидаты, так и новые.

13 января 2020 года в Парламенте Абхазии должно состояться совещание депутатов Народного собрания для назначения временно исполняющего обязанности главы государства до избрания нового президента.

 

Темы абхазия протестанты рауль хаджимба президент абхазии выборы президента
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Что абхазский кризис означает для России
Кремль
Блеск и нищета российской власти
Силовые структуры
Интересные факты об индийской армии
Новости Все >
Эксперт: выбивать налоги с бедных в России － нерентабельно
Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-расчленителя
У стен Кремля скончался сотрудник Александровского сада
Кокорин отправился на сборы с "Зенитом"
У россиянина украли более одного миллиона рублей из собачьей будки
Хаджимба не будет участвовать в повторных выборах президента Абхазии
Туктамышева упала во время исполнения четверного сальхова
В России создадут новую систему выплат учителям
Травматолог из Омска пришел на работу в нетрезвом виде
Моралес призывает Боливию формировать группы народного ополчения
Последние материалы
Хаджимба не будет участвовать в повторных выборах президента Абхазии
Туктамышева упала во время исполнения четверного сальхова
В России создадут новую систему выплат учителям
Травматолог из Омска пришел на работу в нетрезвом виде
Моралес призывает Боливию формировать группы народного ополчения
"Роскосмос" создаст корабль для полетов на Луну за 8 млрд рублей
Блеск и нищета российской власти
Louis Vuitton договорился о покупке футбольного клуба "Милан"
Австралия назвала сумму убытков от лесных пожаров
Директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме
ВВС Израиля "утопили" три истребителя F-16
Ученые назвали сон важнейшим фактором для омоложения
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
Директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата
Политики обвинили Пенсионный фонд в цинизме
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице
ВВС Израиля "утопили" три истребителя F-16
Критик Соседов: Пугачева － не мать детям Галкина
Помпео высказался за разрыв отношений с Кубой
Трампа уличили в стремлении начать новую войну в интересах Израиля
Зюганов заявил, что власти обманули россиян с пенсионной реформой
Зюганов заявил, что власти обманули россиян с пенсионной реформой
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ