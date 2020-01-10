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Автор Любовь Степушова

Почему Зеленский не поддается давлению США по катастрофе "Боинга"

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский не делает опрометчивых заявлений по поводу причины крушения украинского "Боинга" в небе над Тегераном, хотя Запад оказывает на него давление.

Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента. В четверг к давлению подключилась украинская диаспора в Канаде, сказал источник. В адрес Зеленского поступали угрозы, что если он не сделает заявления, подобные тем, что сделали англосаксы, "он лишится международной поддержки и останется один на один с российской агрессией".

Ранее канал отмечал такое давление со стороны посольства США, которое потребовало от Зеленского, чтобы он инициировал созыв СБ ООН по авиакатастрофе, где сделал бы заявление, что "наш самолет сбили ракетой ПВО Ирана", сославшись на данные разведки США.

На своей странице Facebook глава Украины в четверг написал, что такая версия не исключается, однако на данный момент она не является подтвержденной. В связи с этим он призвал всех международных партнеров, в том числе США, Канаду и Великобританию, предоставить доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Зеленский подчеркнул, что главная цель сейчас — установить "безоговорочную истину". Киев направил в Тегеран комиссию, которая приступила к расследованию обстоятельств авиакатастрофы совместно c иранцами.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава имеет информацию из разных источников, что украинский авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля-воздух". Канадский лидер добавил, что Иран мог сбить самолет непреднамеренно.

Дональд Трамп также заявил, что у Вашингтона есть подозрения в том, что "кто-то мог совершить ошибку". Кроме того, о возможности попадания  ракеты в самолет заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В четверг в Сети появилось видео о том, как это происходило. Тегеран все эти предположения опроверг, он пригласил экспертов из США и Канады принять участие в расшифровке данных самописцев "черных ящиков" упавшего "Боинга" компании "Международные линии Украины".

Как сказал "Правде.Ру" директор Института глобальных стратегий в Киеве, политолог и политтехнолог Вадим Карасёв, Зеленский не политик.

"Он больше ориентируется на гуманитарные проблемы. Для него важны не политические спекуляции, а истина, он хочет разобраться, почему эта авиакатастрофа унесла жизни 176 человек. Политики циничны. У него этого цинизма нет", — сказал Вадим Карасёв.

По словам эксперта, Зеленский не хочет, чтобы Украина стала заложником геополитических игр с одной стороны — англосаксов, с другой стороны — Германии, Франции и европейцев, потом — России, Китая и так далее, тем более, что внешнеполитическая манипуляция "начинает и внутри Украины сказываться, раскалывая общество на два противоположных лагеря".

Вадим Карасёв добавил, что  заниматься домыслами, версиями и разного рода интерпретациями Украине ни к чему, если есть вполне официальная институциональная возможность участвовать напрямую в расследовании катастрофы вместе с иранскими властями.

Со своей стороны киевский политолог Михаил Погребинский сказал для "Правды.Ру", что не видел официального заявления от американской разведки или госдепа Соединенных Штатов по ракетному удару, поэтому Зеленский не обязан с этими выводами англосаксов как-то считаться.

Зеленский вполне разумно избегает каких-то заявлений, которые в данный момент выглядят политически мотивированными, отметил эксперт.

"Ясно, что американцам выгодно назначить Иран виновным в этой аварии. Точно так же, как американцам было выгодно назначить русских виновными в аварии MH17. На что стоит обратить внимание? Сейчас они дают утечку неким видео ракетного удара по украинскому "Боингу" в Иране. В то время как в истории с MH17 почему-то со спутников они ничего не видели. Такого не может быть. Они видели. И они не хотят показывать эти видео", — сказал Михаил Погребинский.

Добавим, что  американцы имеют наибольшую выгоду от крушения украинского "Боинга", так как их атака на генерала Касеми Сулеймани и его убийство на территории Ирака вместе с иракскими военнослужащими вызвала негативную реакцию во всем мире и в США, а иранский ответ в виде бомбардировки военных баз США в Ираке был признан адекватным (без человеческих жертв) и не потребовал осуждения.

Другое дело гибель гражданского борта с мирными гражданами Ирана (с канадскими паспортами) и украинским экипажем. Здесь при давлении на Киев, которое, по мнению англосаксов, будет иметь безусловный успех, они получают всеобщее мировое одобрение на санкции и силовые меры против Ирана.

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