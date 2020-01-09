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Автор Любовь Степушова

Противостояние США и Ирана выгодно России

Мир » Азия » Ближний Восток

Противостояние США и Ирана в геополитическом аспекте выгодно России, оно ослабляет конкурентов и разваливает солидарность в НАТО.

Месть Ирана не окончена

Иран заявил, что месть за убийство Касема Сулеймани ограничивается ракетным залпом по двум американским военным базам в Ираке. Однако это только официальная версия, так как удар был реализован непосредственно с иранской территории, как того требовал лидер исламской революции Али Хаменеи. То, что иранцы будут продолжать мстить американцам через свои прокси-силы в различных странах ("Хезболла"), сомневаться не приходится, они и сами об этом заявляют. Это, безусловно, будет провоцировать США и Иран на новые конфликты, ослабит обоих и даст шанс России развить свой успех на Ближнем Востоке.

Москва вернулась туда в 2015 году после того, как решила поддержать Башара Асада в его конфликте с международном терроризмом. Спустя четыре года стало очевидным, что Сирия спасена не только как государство, но и как колыбель христианской цивилизации, что благотворно скажется на укреплении духа православной России. Кроме того, умелой дипломатией Москва внесла раскол между союзниками по НАТО, создала репутацию миротворца и организовала задел для экономического продвижения в регионе.

Россия — энергетический брокер Ближнего Востока

Дональд Трамп убийством иранского генерала хотел остановить неуклонный рост влияния Ирана в регионе и опосредствованно — России, так как Москва и Тегеран — союзники в Сирии, но он не учел, что перешел "красную линию" в Ираке. Правительство Ирака возмущено тем, что оно считает нарушением своего суверенитета. Премьер-министр Ирака назвал бомбардировку аэропорта Багдада "вопиющим нарушением условий, необходимых для присутствия американских войск".

Иракский парламент уже принял решение о выводе сил коалиции США по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) из страны, это рано или поздно случится, и тогда Соединенным Штатам будет трудно поддерживать свое присутствие в Сирии. Это вернет Ирак в орбиту влияния Москвы, создаст большую маневренность для нее в регионе, по сути, укрепив ее положение в качестве регионального энергетического брокера.

Эта роль укрепляется на фоне расширения сотрудничества с Турцией, и не только в газовой сфере, оно предполагает еще и военный контроль над севером Сирии, и совместные действия в Ливии, где на днях было заявлено о перемирии враждующих сторон. В ответ на смерть Сулеймани Турция заявила о том, что она выступает против "иностранных интервенций, убийств и межконфессиональных конфликтов в регионе".

Европа отдаляется от США

На открытии газопровода "Турецкий поток" в среду помимо Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Александра Вучича присутствовал премьер Бойко Борисов из совсем не дружественной России Болгарии, зарубившей три энергопроекта с Россией. А ведь Борисов понимает, что "Турецкий поток" находится под санкциями США, и тем не менее не боится окрика из Вашингтона. Уж если Борисов не боится, то дела Трампа воистину плохи. Поведение Борисова — это маркер поведения Брюсселя. Там недовольны тем, что Трамп не предупредил об атаке на Сулеймани, как и ранее не посоветовался о выходе из ядерной сделки с Тегераном.

Вашингтон может нанести дополнительный ущерб своим отношениям с европейскими союзниками, если Иран ускорит создание ядерного оружия. Тегеран объявил в воскресенье, что перестанет подчиняться всем ограничениям по обогащению урана, навязанным соглашением о его ядерной деятельности. Фактически позиции Москвы и Брюсселя по Ирану сейчас более союзнические, чем партнеров по НАТО. Россия сотрудничала с Францией и Германией, чтобы обойти санкции США и удержать Иран в этом соглашении. Следовательно, европейцы будут согласны с обвинениями Москвы в адрес Вашингтона о том, что именно он подтолкнул Иран к созданию ядерной бомбы.

А Трамп между тем продолжает делать воинственные заявления о том, что при нем Иран не создаст ядерную бомбу. Импичменту это не помешает, зато может втянуть США в горячую войну с Ираном. Перефразируя Путина, аятолла Хаменеи может сказать: "Зачем нам такой мир, где не будет Ирана?".

Россия будет извлекать пользу из ситуации, независимо от того, вступят ли США и Иран в войну или нет, эскалация ситуации на Ближнем Востоке устраняет конкурентов России и поворачивает региональные и глобальные настроения против Соединенных Штатов.

Как сказал "Правде.Ру" профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов, российская политика на Ближнем Востоке была и остается политикой достаточно конструктивной, реалистичной, взвешенной, и она приносит свои плоды.

"Еще в 2011 году, когда только началась вся эта заваруха на Ближнем Востоке, мы с самого начала говорили (Западу), что ни в коем случае не вмешивайтесь во внутренние дела этого региона, пусть они сами разбираются, сами решают, сами определяют свою дальнейшую судьбу. Они вмешались. Что получили? Получили разваленную Ливию, куда движутся сейчас джихадисты, Сирию, Ирак. Поэтому Россия здесь выигрывает с точки зрения своего имиджа, с точки зрения своего образа реалистичной страны, которая знает, как действовать в той или иной ситуации, знает, как правильно выйти из того или иного кризисного положения", — сказал Александр Вавилов.

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Темы иран турецкий поток касем сулеймани александр вавилов конфликт сша и ирана
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