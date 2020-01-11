В Ереване недавно собирались представители Лазаревского клуба. Темой третьего заседания данной российско-армянской экспертной группы стала "Средства массовой информации России и Армении: откровенный разговор". Участие в этом мероприятии приняли видные политики и общественные деятели.
Конечно, говорили не только о СМИ, но и практически обо всех аспектах взаимодействия, особенно о проблемах и возможностях развития сотрудничества и сближении.
Предлагаем вниманию читателей наиболее важные, интересные и содержательные выступления с незначительными сокращениями.
Константин Затулин руководитель Лазаревского клуба, депутат Госдумы России:
— Ровно год назад в этом зале мы первый раз провели встречу российско-армянской общественности, интеллигенции, представителей гражданских обществ наших стран. Это особенно хочется подчеркнуть, потому что надо обсуждать проблемы безопасности в Кавказском регионе, то, что затрагивает и Россию, и Армению, связано между собой Договором о коллективной безопасности.
В марте-месяце этого года в ходе ответного визита в Москву со стороны армянских участников мы провели второе заседание нашего клуба, которое было посвящено экономике и инвестициям. У нас были планы уже летом собраться в третий раз. Но, к сожалению, по целому ряду обстоятельств мы взяли паузу.
Как явствует из повестки, которую предлагает вам совет Лазаревского клуба, тема нашего заседания — "Средства массовой информации России и Армении: откровенный разговор".
Мы выбрали эту тему, потому что образ России в Армении и образ Армении в России — это то, что нас должно как энтузиастов российско-армянского диалога, российско-армянских отношений, прежде всего, беспокоить.
Участники нашего клуба, и с российской, и с армянской стороны, заинтересованы в том, чтобы образы наших стран были исключительно позитивными и в России, и в Армении. Так не всегда происходит по естественным причинам. Поскольку не мы одни формируем общественное мнение, не мы одни обладаем возможностями выйти в эфир или напечатать статью в газете. И, конечно, мы будем сталкиваться с этим и далее.
И мы хотели бы сегодня, насколько это возможно, поговорить о состоянии наших средств массовой информации, о том, доходит ли все то, что мы хотели бы, до широких масс населения, как сделать так, чтобы это происходило, чего не хватает в палитре СМИ России и Армении, какие темы, может быть, еще более важный и дискуссионный вопрос сегодня на поверхности в средствах массовой информации.
Правильно ли это, что именно таким образом формируется повестка в средствах массовой информации, когда дело касается армяно-российских, не только армяно-российских отношений, но и российских, и армянских интересов, и какие мы видим пути исправления положения, если оно того требует. Вот сверхзадача, которую мы перед собой поставили.
Конечно, клуб носит дискуссионный характер. И в этом смысле каждый желающий может высказывать свое мнение. Когда дело касается внутренних и внешних тем, за всем происходящим, в том числе, на Лазаревском клубе очень внимательно наблюдают и не только наши друзья, но и наши идейные противники и в наших, и в других странах. Мы были этому свидетелями после того, как проводили первое, второе заседания, сталкивались с разного рода попытками как-то извратить цели клуба и приписать ему ненужные намерения.
Владимир Карапетян, востоковед, дипломат:
— Учитывая, что данное мероприятие нацелено на укрепление армяно-российских отношений, я хотел бы поговорить о новом и высоком уровне отношений между нашими государствами. Партнерство между Арменией и Россией имеет дружественную стратегическую основу. И в последнее время установлены отношения нового качества. После бархатной ненасильственной революции существуют широкие и эффективные рамки для взаимодействия между нашими странами.
Состоялось уже шесть встреч на высшем уровне между премьер-министром Армении господином Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Четыре раза только в этом году встречались наш и российский премьер-министры. Это является выражением уровня отношений и доверия, которые существуют между нашими странами. Во время последней встречи 1 октября в Ереване была достигнута договоренность, что будут организованы официальные визиты.
В ближайшие месяцы премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Российскую Федерацию, и мы будем с удовольствием ждать Президента Российской Федерации с официальным визитом в Армению. Этот уровень отношений, доверие, которое существует на самом высоком уровне, также распространяется на ведомства и министерства наших двух стран. За последние несколько недель состоялись визиты министров России в Армению, в том числе министра обороны.
После визита министра иностранных дел были очень продуктивные переговоры с армянскими коллегами и достигнуты результативные договоренности, которые будут исполняться соответствующими ведомствами.
Такая же ситуация, такое же плотное сотрудничество существует также между другими ведомствами. Мы с удовлетворением отмечаем уровень доверительных отношений между нашими государствами.
Уровень наших двухсторонних отношений также выражается в рамках Евразийского союза и ОДКБ. Председательствование Армении в этом году в ЕАЭС ознаменовалось очень эффективными и далеко идущими достижениями. География сотрудничества ЕАЭС расширялась. В Ереване был подписан соответствующий договор с Сингапуром. Вошли в силу договоры о сотрудничестве с Китаем и с Ираном. Мы сделали все для повышения авторитета этой организации на международном уровне.
После произошедших в Армении изменений средства массовой информации получили возможность свободной деятельности, эта возможность отсутствовала в предыдущие годы. Это получило отражение в опубликованных авторитетными международными организациями рейтингах, в которых Армения значительно улучшила позиции. В частности, речь идет об оценке авторитетной международной организации "Репортеры без границ", согласно которой в 2018 году Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов, заняв 61-е место.
Армения также заняла восьмое место в мире по уровню свободы интернета, улучшив свои позиции в отчете "О свободе интернета" (Freedom on the Net) правозащитной организации Freedom House. Есть значительные успехи, но есть многочисленные вызовы. После революции большинство средств массовой информации остается под контролем оппозиции, в том числе представителей предыдущих властей.
Большинство вызовов все же связано с распространением, как принято называть, фейк-ньюс. Мы считаем, что плодотворным сотрудничеством со средствами массовой информацией, активной передачей информации о деятельности правительственных структур мы сможем переломить ситуацию. Уверен, что происходящее в Ереване мероприятие Лазаревского клуба будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами и обмену опытом в решении проблем в информационной сфере.
Мариетта Епремян, журналист, блогер:
— За короткое время соцсети Пашиняна заменили собой все ведущие СМИ. Несомненно, огромную роль в армянской революции сыграли социальные сети. Давид Аванесян, сторонник Пашиняна, отмечает: "Когда мы начали нашу гражданскую инициативу, мы понимали, что должны использовать передовые технологии для успеха инициативы. Это касалось использования широких возможностей социальных сетей".
Также серьезной площадкой медиа и влияния в Армении, кроме Facebook, стал Telegram. Самвел Мартиросян, эксперт по информационной безопасности, считает, что Telegram стал одним из самых популярных инструментов в медиаполе. Во время революции были созданы армянские Telegram-каналы. Наиболее известные — "Баграмян 26" и "Инфоком". Мессенджер стал популярным благодаря тому, что работал при слабом сигнале интернета.
Преимуществом Facebook и Telegram являлось то, что власти не могли проконтролировать информацию. Все было в режиме конфиденциальности. После революции граждане Армении продолжают в своих социальных сетях активно обсуждать политику, действия премьер-министра, на форумах находятся сторонники Никола Пашиняна, а также находятся те люди, которые считают, что ожидания не оправдались, и задаются вопросом, что же будет дальше.
Армян волнует вопрос бедности. Национальная статистическая служба Армении из года в год предоставляет данные, которые совсем неутешительны. Есть, конечно, незначительные изменения в лучшую сторону, но не радикальные. По словам советника председателя Национальной статистической службы Армении Дианы Мартиросян, трое из десяти жителей в стране бедные. То есть, по статистике, общее число бедных составляет 30 процентов.
Поэтому население Армении возмущается каждый раз, когда на национальных собраниях обсуждают, например, вопросы толерантности в стране, когда есть гораздо более существенные проблемы. Совсем малую часть волнует, как сложится жизнь трансгендеров в Армении и как все-таки правильнее к ним относиться. На форумах активно критиковалось выступление трансгендера Лилит Мартиросян в парламенте. Также диссонанс среди населения Армении вызвал вопрос, связанный со Стамбульской конвенцией.
Скажу несколько слов о России и Армении, процитирую выступление Владимира Владимировича Путина в Третьяковской галерее: "Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Наши страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнерского стратегического взаимодействия. Нас сближает общая многовековая история".
Говоря о перспективах сотрудничества между Арменией и Россией, нужно учитывать пожелания российских и армянских читателей, выявить, какие есть предпочтения. Например, что хотел бы увидеть русский читатель в армянских СМИ и наоборот. Кстати, в Армении нет фактически полноценных корреспондентских пунктов российских СМИ, кроме "Спутника".
Русский язык в Армении изучается во всех школах со 2-го по 12-й класс в обязательном порядке. К сожалению, армянская молодежь сейчас владеет им хуже, чем их родители. Но все равно русский язык в почете. Стоит наладить журналистское сотрудничество, совместные авторские передачи ведущих российских и армянских журналистов могли бы заинтересовать читателей, зрителей. Такие передачи вполне могли бы стать катализатором информационных источников для телезрителей или читателей.
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Следующее заседание Лазаревского клуба планируется провести в Сочи. Возможно, заявил руководитель Лазаревского клуба, депутат Государственной Думы России Константин Затулин, оно будет посвящено культуре.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.