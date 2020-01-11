СМИ России и Армении: откровенный разговор

В Ереване недавно собирались представители Лазаревского клуба. Темой третьего заседания данной российско-армянской экспертной группы стала "Средства массовой информации России и Армении: откровенный разговор". Участие в этом мероприятии приняли видные политики и общественные деятели.

Конечно, говорили не только о СМИ, но и практически обо всех аспектах взаимодействия, особенно о проблемах и возможностях развития сотрудничества и сближении.

Предлагаем вниманию читателей наиболее важные, интересные и содержательные выступления с незначительными сокращениями.

Константин Затулин руководитель Лазаревского клуба, депутат Госдумы России:

— Ровно год назад в этом зале мы первый раз провели встречу российско-армянской общественности, интеллигенции, представителей гражданских обществ наших стран. Это особенно хочется подчеркнуть, потому что надо обсуждать проблемы безопасности в Кавказском регионе, то, что затрагивает и Россию, и Армению, связано между собой Договором о коллективной безопасности.

В марте-месяце этого года в ходе ответного визита в Москву со стороны армянских участников мы провели второе заседание нашего клуба, которое было посвящено экономике и инвестициям. У нас были планы уже летом собраться в третий раз. Но, к сожалению, по целому ряду обстоятельств мы взяли паузу.

Как явствует из повестки, которую предлагает вам совет Лазаревского клуба, тема нашего заседания — "Средства массовой информации России и Армении: откровенный разговор".

Мы выбрали эту тему, потому что образ России в Армении и образ Армении в России — это то, что нас должно как энтузиастов российско-армянского диалога, российско-армянских отношений, прежде всего, беспокоить.

Участники нашего клуба, и с российской, и с армянской стороны, заинтересованы в том, чтобы образы наших стран были исключительно позитивными и в России, и в Армении. Так не всегда происходит по естественным причинам. Поскольку не мы одни формируем общественное мнение, не мы одни обладаем возможностями выйти в эфир или напечатать статью в газете. И, конечно, мы будем сталкиваться с этим и далее.

И мы хотели бы сегодня, насколько это возможно, поговорить о состоянии наших средств массовой информации, о том, доходит ли все то, что мы хотели бы, до широких масс населения, как сделать так, чтобы это происходило, чего не хватает в палитре СМИ России и Армении, какие темы, может быть, еще более важный и дискуссионный вопрос сегодня на поверхности в средствах массовой информации.

Правильно ли это, что именно таким образом формируется повестка в средствах массовой информации, когда дело касается армяно-российских, не только армяно-российских отношений, но и российских, и армянских интересов, и какие мы видим пути исправления положения, если оно того требует. Вот сверхзадача, которую мы перед собой поставили.

Конечно, клуб носит дискуссионный характер. И в этом смысле каждый желающий может высказывать свое мнение. Когда дело касается внутренних и внешних тем, за всем происходящим, в том числе, на Лазаревском клубе очень внимательно наблюдают и не только наши друзья, но и наши идейные противники и в наших, и в других странах. Мы были этому свидетелями после того, как проводили первое, второе заседания, сталкивались с разного рода попытками как-то извратить цели клуба и приписать ему ненужные намерения.

Владимир Карапетян, востоковед, дипломат:

— Учитывая, что данное мероприятие нацелено на укрепление армяно-российских отношений, я хотел бы поговорить о новом и высоком уровне отношений между нашими государствами. Партнерство между Арменией и Россией имеет дружественную стратегическую основу. И в последнее время установлены отношения нового качества. После бархатной ненасильственной революции существуют широкие и эффективные рамки для взаимодействия между нашими странами.

Состоялось уже шесть встреч на высшем уровне между премьер-министром Армении господином Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Четыре раза только в этом году встречались наш и российский премьер-министры. Это является выражением уровня отношений и доверия, которые существуют между нашими странами. Во время последней встречи 1 октября в Ереване была достигнута договоренность, что будут организованы официальные визиты.

В ближайшие месяцы премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Российскую Федерацию, и мы будем с удовольствием ждать Президента Российской Федерации с официальным визитом в Армению. Этот уровень отношений, доверие, которое существует на самом высоком уровне, также распространяется на ведомства и министерства наших двух стран. За последние несколько недель состоялись визиты министров России в Армению, в том числе министра обороны.

После визита министра иностранных дел были очень продуктивные переговоры с армянскими коллегами и достигнуты результативные договоренности, которые будут исполняться соответствующими ведомствами.

Такая же ситуация, такое же плотное сотрудничество существует также между другими ведомствами. Мы с удовлетворением отмечаем уровень доверительных отношений между нашими государствами.

Уровень наших двухсторонних отношений также выражается в рамках Евразийского союза и ОДКБ. Председательствование Армении в этом году в ЕАЭС ознаменовалось очень эффективными и далеко идущими достижениями. География сотрудничества ЕАЭС расширялась. В Ереване был подписан соответствующий договор с Сингапуром. Вошли в силу договоры о сотрудничестве с Китаем и с Ираном. Мы сделали все для повышения авторитета этой организации на международном уровне.

После произошедших в Армении изменений средства массовой информации получили возможность свободной деятельности, эта возможность отсутствовала в предыдущие годы. Это получило отражение в опубликованных авторитетными международными организациями рейтингах, в которых Армения значительно улучшила позиции. В частности, речь идет об оценке авторитетной международной организации "Репортеры без границ", согласно которой в 2018 году Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов, заняв 61-е место.

Армения также заняла восьмое место в мире по уровню свободы интернета, улучшив свои позиции в отчете "О свободе интернета" (Freedom on the Net) правозащитной организации Freedom House. Есть значительные успехи, но есть многочисленные вызовы. После революции большинство средств массовой информации остается под контролем оппозиции, в том числе представителей предыдущих властей.

Большинство вызовов все же связано с распространением, как принято называть, фейк-ньюс. Мы считаем, что плодотворным сотрудничеством со средствами массовой информацией, активной передачей информации о деятельности правительственных структур мы сможем переломить ситуацию. Уверен, что происходящее в Ереване мероприятие Лазаревского клуба будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами и обмену опытом в решении проблем в информационной сфере.

Мариетта Епремян, журналист, блогер:

— За короткое время соцсети Пашиняна заменили собой все ведущие СМИ. Несомненно, огромную роль в армянской революции сыграли социальные сети. Давид Аванесян, сторонник Пашиняна, отмечает: "Когда мы начали нашу гражданскую инициативу, мы понимали, что должны использовать передовые технологии для успеха инициативы. Это касалось использования широких возможностей социальных сетей".

Также серьезной площадкой медиа и влияния в Армении, кроме Facebook, стал Telegram. Самвел Мартиросян, эксперт по информационной безопасности, считает, что Telegram стал одним из самых популярных инструментов в медиаполе. Во время революции были созданы армянские Telegram-каналы. Наиболее известные — "Баграмян 26" и "Инфоком". Мессенджер стал популярным благодаря тому, что работал при слабом сигнале интернета.

Преимуществом Facebook и Telegram являлось то, что власти не могли проконтролировать информацию. Все было в режиме конфиденциальности. После революции граждане Армении продолжают в своих социальных сетях активно обсуждать политику, действия премьер-министра, на форумах находятся сторонники Никола Пашиняна, а также находятся те люди, которые считают, что ожидания не оправдались, и задаются вопросом, что же будет дальше.

Армян волнует вопрос бедности. Национальная статистическая служба Армении из года в год предоставляет данные, которые совсем неутешительны. Есть, конечно, незначительные изменения в лучшую сторону, но не радикальные. По словам советника председателя Национальной статистической службы Армении Дианы Мартиросян, трое из десяти жителей в стране бедные. То есть, по статистике, общее число бедных составляет 30 процентов.

Поэтому население Армении возмущается каждый раз, когда на национальных собраниях обсуждают, например, вопросы толерантности в стране, когда есть гораздо более существенные проблемы. Совсем малую часть волнует, как сложится жизнь трансгендеров в Армении и как все-таки правильнее к ним относиться. На форумах активно критиковалось выступление трансгендера Лилит Мартиросян в парламенте. Также диссонанс среди населения Армении вызвал вопрос, связанный со Стамбульской конвенцией.

Скажу несколько слов о России и Армении, процитирую выступление Владимира Владимировича Путина в Третьяковской галерее: "Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Наши страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнерского стратегического взаимодействия. Нас сближает общая многовековая история".

Говоря о перспективах сотрудничества между Арменией и Россией, нужно учитывать пожелания российских и армянских читателей, выявить, какие есть предпочтения. Например, что хотел бы увидеть русский читатель в армянских СМИ и наоборот. Кстати, в Армении нет фактически полноценных корреспондентских пунктов российских СМИ, кроме "Спутника".

Русский язык в Армении изучается во всех школах со 2-го по 12-й класс в обязательном порядке. К сожалению, армянская молодежь сейчас владеет им хуже, чем их родители. Но все равно русский язык в почете. Стоит наладить журналистское сотрудничество, совместные авторские передачи ведущих российских и армянских журналистов могли бы заинтересовать читателей, зрителей. Такие передачи вполне могли бы стать катализатором информационных источников для телезрителей или читателей.

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Следующее заседание Лазаревского клуба планируется провести в Сочи. Возможно, заявил руководитель Лазаревского клуба, депутат Государственной Думы России Константин Затулин, оно будет посвящено культуре.