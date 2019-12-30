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Автор Любовь Степушова

Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский политолог Олег Соскин рассказал, при каком компромиссе возможны выборы в ЛДНР по закону Украины.

"Большой обмен" пленными между ДНР и ЛНР и Украиной, состоявшийся 29 декабря, заставил задуматься о том, а что дальше, ведь впервые переговоры проходили без участия России, а напрямую между конфликтующими в гражданской войне сторонами и были вполне успешными.

Как сказал "Правде.Ру" экономист и политолог, директор Института трансформации Олег Соскин, процесс обмена напрямую не означает, что Киев признал Донецк и Луганск.

"Если их признать, то тогда начнутся новые парады суверенитетов, то есть фактически начнется гражданская война, потому что везде есть очаги напряженности. Регионы недовольны, что из их бюджетов изымается очень много денег при большой нагрузке на здравоохранение и образование", — сказал эксперт.

По мнению Олега Соскина, сегодня происходит формирование каналов контакта для поиска компромисса. Компромисс со стороны Донбасса состоит, по его словам, в том, что должны быть "вычищены люди, которых можно осудить за то, что они убивали", например, такие как Гиви, Моторолла.

"Если, например, они уедут в Ливию, Сирию, Йемен, Африку — мест много, то тогда раскрывается возможность для подготовки модели выборов", — отметил политолог.

Они могут состояться на основе одобренного Радой и подписанного Владимиром Зеленским избирательного кодекса:

"Конечно, никакого особого статуса не должно быть для этой части Донбасса. Они (ЛДНР — ред.) должны вписаться в модель, которая сейчас будет целью административно-территориальной реформы Украины и где прописаны "очень большие права для регионов", — сказал Олег Соскин.

Он добавил, что компромисс с украинской стороны — это однозначно не трогать русский язык, надо этот закон поменять, который был принят при Порошенко.

"Русский язык должен быть вторым языком. Английский чтобы третьим был. Пусть три языка будет. В чем проблема? В Швейцарии вон четыре, и в Финляндии, и в Швеции. Поэтому надо снять эти вопросы. Нет причины, чтобы убивать друг друга. По сути, прямой диалог начался через закулисную неофициальную переговорную группу. Теперь вопрос в том, чтобы его не сорвать, а продвинуть эти вопросы дальше", — резюмировал Олег Соскин.

Как заявил Интерфаксу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, прошедший обмен — это важная гуманитарная акция, однако считать, что она будет способствовать улучшению ситуации на земле и прекращению конфликта, "было бы большой ошибкой".

Что же касается выполнения Минских соглашений де-юре и де-факто, то Киев свою позицию пока не поменял — украинская сторона не хочет мирного урегулирования. Это стоит учитывать при прогнозе на 2020 год, сказал эксперт. Чеснаков считает, что пока Киев наглядно не покажет — каким образом намеревается по согласованию с республиками выполнять политические пункты Минских соглашений, ситуация не изменится.

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