Сирия устала терпеть: США ответят за грабеж

Сирийское правительство готовит иск против США, в открытую разграбляющих нефтяные месторождения Сирии. Соответствующее заявление в ходе своего интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen сделала советник главы арабской республики Бусейна Шаабан.

Она сообщила корреспондентам, что правительство Дамаска изучает законные меры международного уровня по воздействию на Вашингтон, которые можно было бы применить в ответ на нарушение суверенитета САР и разграбление сирийских полезных ископаемых.

В ходе конфликта в САР президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил начало антитеррористической операции "Источник мира". После этого глава США Дональд Трамп отметил, что Америка устала от бесконечных войн, и Вашингтон начал выводить вооруженный контингент из арабской республики.

Однако министр обороны Марк Эспер заявил, что необходимо оставить часть военнослужащих США в качестве помощи радикальным курдам для удержания и разработки сирийской нефти. Как объяснил глава Пентагона, американское присутствие в регионе поможет защитить вышки от нападения террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). А позже, когда власти Сирии обратились к США с просьбой передать месторождения законному владельцу, американцы ответили отказом.

Министерство иностранных дел России опубликовало фотографии нефтесборного пункта Даман, сделанные космической разведкой РФ, где отчетливо видно большое скопление автомобильной техники, большая часть которой представлена американскими бензовозами. Кроме того, в провинции Хасеке было отмечено 25 автомобилей, из которых 23 бензовоза (по данным на 5 сентября 2019 года). Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России, эти данные подтверждают, что военнослужащие США ведут неприкрытую контрабанду нефти, принадлежащей сирийским гражданам.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков отметил, что, исходя из снимков, предоставленных космической разведкой, можно сделать вывод об "аппетитах" американского правительства. Как подсчитали в Минобороны, в среднем США зарабатывают на грабеже Сирии около $30 миллионов в месяц. В ведомстве также отметили, что подобное поведение нельзя расценивать никак иначе, как "международный государственный бандитизм".

Стоит отметить, что президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом США, но не за хорошую политику, а за "прозрачность" действий хозяина Овального кабинета. Он иронично отметил, что нынешний американский лидер всегда говорит о желаниях прямо: "Америке нужна нефть", "нам нужно ликвидировать такого-то" или же просто предлагает услуги в обмен на деньги.

"Что может быть лучше, чем откровенный враг?" — резюмировал Асад.

Автор: Георгий Иванович