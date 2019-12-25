Афган: в чем правда, брат?

Сорок лет назад в нашем словарном запасе не было слов: "Афган", "афганец", "душман", "груз 200". Но именно 25 декабря — в так называемое католическое Рождество — был спущен спусковой курок, убивший около 15 тысяч советских граждан и примерно полтора миллиона жителей Афганистана. Споры о необходимости вводить советский "ограниченный воинский контингент" в страну, которая находилась у южных границ СССР, не стихают до сих пор. Никакая статья, ни один авторитет не поставит точку в этом вопросе. Решение принимает совесть каждого отдельного человека.

21 декабря 1979 года (как тогда говорили, "зарубежные голоса") на все лады вещали про 100-летие со дня рождения Сталина. В Советском Союзе официально юбилей "вождя народов" не отмечался. В стране якобы победившего пролетариата, осуществившего "смычку" с колхозным крестьянством, только водители-дальнобойщики позволяли себе выставлять на лобовое стекло своих грузовиков портреты обожаемого вождя. "Гнилая интеллигенция" (любимое выражение Ленина) писала в ЦК КПСС и в прочие важные органы цидульки о возвращении "ползучего сталинизма".

На этом фоне тогдашнее руководство страны решило прибегнуть к вооруженной силе. Когда участники, а тем более инвалиды Афганской войны, говорят о бесцельности той акции — их "окопную правду" можно понять. Но можно ли принять? Развал Союза почти совпал с выводом войск из Афганистана, но в этой ли войне причина гибели державы? Нужно различать повод от причины.

Гибель товарищей застилает глаза. Обида на власть, которая сначала использовала, а потом кинула. Что нам афганцы, когда у нас самих тут непочатый край работы. Одно дело гнать на убой крепостных рекрутов, другое — посылать на смерть ребят с аттестатами общеобразовательных школ. И последнее: погибать легче "За Веру, Царя и Отечество", чем за пресловутый "интернациональный долг"!

"Афганский синдром" у нас начали сравнивать с "вьетнамским синдромом" уже в середине 1980-х. В горбачевскую перестройку. Наблюдение верное, но за одним очень важным исключением. Империалисты США развязали войну в Индокитае. Кремль оказался втянутым в ненужный ему конфликт.

Обвинения в адрес советского руководства за Афганскую войну и последующие события равносильны обелению террористов за захват заложников в Театральном центре на Дубровке. В октябре 2002 года отдельно взятые лица некоторых пархатых телеканалов обвиняли силовиков в неправильных действиях по освобождению заложников. Они не сочувствовали жертвам, а выстилались перед бандитами, потому что ненавидели власть, а не преступников. Скорее эти ничтожества радовались информации о погибших в результате штурма, который сократил количество возможных жертв.

Скорее всего, "Афган" аукнулся тем, что власть за годы правления надломилась. Взявшие власть большевики выродились в благодушных управленцев. Бронштейн-Троцкий полагал, что измельчание революции началось с приходом к власти сталинских кадров. Хрущевская оттепель не только растопила льды колючих лагерей, но и превратила номенклатуру в "гуляш коммунистов". Так на Западе иронично называли безбожных поклонников материального обеспечения, которые с высоких трибун публично вещали о коммунизме.

Вместо обещанного Никитой "светлого будущего" в 1980 году граждан Советского Союза ждали Олимпиада и война в Афганистане.