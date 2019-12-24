Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США

Российское руководство озаботилось ответными мерами против США за наложенные ими санкции в отношении "Северного потока-2". Но у России нет экономических рычагов влияния на США, считает эксперт Владимир Брутер.

Премьер Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что США "бьют по интересам значительного количества европейских стран".

"Это методы неконкурентной борьбы, которые противоречат всем международным договоренностям и принципам международного права и международной торговли", - написал Медведев.

Премьер отметил, что 23 декабря на совещании с вице-премьерами он "поручил коллегам из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, проработать какие-либо иные ограничительные меры в отношении США".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник заявила, что "над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России". Она напомнила, что про необходимость адекватной реакции заявили в ЕС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока -2", уже приостановила работу.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ответные меры против Соединенных Штатов могут быть у тех, в чьих услугах американцы нуждаются.

"Но они очень редко нуждаются в услугах России в каких бы то ни было вопросах. Если бы у России были чисто экономические методы воздействия или экстерриториальные экономические методы, то это можно было бы сделать. Но Россия и так распродала почти все американские долговые обязательства, другого варианта воздействия у нее нет", — сказал эксперт.

Владимир Брутер не рассматривает среди них запрет на поставку ракетных двигателей для космоса или отказ от использования МКС, так как это лишит отрасль финансовых вливаний.

"Очевидно, что если и есть какие-то очень жесткие меры, которые можно ввести, то они будут уже не экономическими, а чисто политическими", — сказал Владимир Брутер.

По мнению эксперта, смысла в них нет, так как стороны все время обсуждают какие-то варианты улучшения отношений.

"Но если Россия введет жесткие политические рестрикции, то очевидно, что с этим вариантом будет закончено. Безусловно, в этом случае в Соединенных Штатах будут отвечать и дальше на все российские действия гораздо более жестко", — резюмировал Владимир Брутер.

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