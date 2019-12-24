Украинцы не нашли аргументов против Крымского моста

Украинский ресурс "Обозреватель" сообщил, что Сеть "разгневана" пуском поездов в Крым. Однако интернет-пользователи совсем другого мнения.

Открытие железнодорожного сообщения с "оккупированным полуостровом" уже вызвало "бурную" реакцию Сети, сообщает издание "Обозреватель" в статье: "Путин открыл движение поездов на скандальном Крымском мосту".

"В Сети уже жестко отреагировали на "достижение сверхдержавы", - продолжает издание. "Многие пишут, что мост, к сожалению, выдержал. Также люди отметили, что Россия пустила поезд в Крым в своем стиле — без опознавательных знаков РЖД, так как там испугались санкций". "В Сети появились снимки изнутри вагона. Пользователи заметили показательную деталь — на пол положили ковер в цветах украинского флага", — добавляет автор статьи.

В комментариях под статьей читатели удивляются реакции одного из ведущих украинских СМИ (нецензурные выражения удалены, орфография соблюдена):

Loginov Maxim: "Чем, простите, разгневана Сеть? Что на Украине нет таких мостов, поездов или президентов?".

Крымчанин Юрий: "Где Медовар? Где его экспертное заключение про невозможность постройки Крымского моста?!".

Pavlov Dmitriy (цитирует данного научного гения). "Поэтому вместо того, чтобы Путин проехал по мосту сегодня, он не проедет по мосту еще очень долго", — спрогнозировал Медовар. И добавил: "У меня большое желание, чтобы Путин по нему проехал первым. Интересно посмотреть, чем все это закончится. Но он не поедет по нему, поверьте. Он в курсе всего того, что там происходит. Как они могут осуществлять ж/д перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может быть".

Взоров Андрей: "Так я не понял: Мосфильм снял ролик, о том, как по выдуманному мосту поехали нарисованные поезда с воображаемыми пассажирами? Мост же не был построен, выделенные деньги были разворованы и вообще он (мост) разваливается. Я запутался".

Крым Андрей: "Короче, все ясно. Путин опять опозорился. И вагоны не той системы, и не в тот цвет покрашены, и едут как-то не так, и мост вроде даже покачивался. Короче, перемога!".

Николенко Саша: "Просто: Ура, ребята!!! Крым Россия навсегда!! В такой день даже кастрюль унижать неохота, им и так грустнее некуда, просто радуемся".

Ш.Олег: "Ах, автор! Мне гнев твой понятен, болезный, и, всё ж, постарайся признать, что строить мосты по-любому полезней, чем их за собою сжигать".

Валерий Максимов: "Не позорьтесь… Вам, шо повылазило? Поднимите одно место с убитого дивана и вбейте в "трубе" Korsakov2019. Керчь — южная. Составов с логотипом РЖД — море. Их чутка модифицируют, бо устарели, и будут они стрелой носиться через Тамань в Краснодарский край и прочие Сочи. Сплю и вижу маршрут ржд — Кологрив — Вашингтон.

Изя Бродский: "Ковер в вагонах трехцветный, комбинация темно-синих, светло-бирюзовых и персиково-желтых полос. К цветам укр. флага это никак не относится".

Zhikarev Dmitriy: "А ведь все свiдоykpы завидуют русским. Понимают, что они не могут построить космодром, они не могут в космос запускать корабли, они не могут строить атомные ледоколы и АЭС, они не могут построить АПЛ Борей, Тополя и Калибры, они не могут построить Арматы и Коалиции, они не могут строить вертолет Аллигатор или СУ-57, они не могу строить КАМАЗы, ГАЗели, Aurus и Ладу Веста, они не могут провести лучшую за все года Олимпиаду и ЧМ по футболу, они не могут сказать слово в геополитике, у них нет Победы 45-го… Они видят, что Россия не стоит на паперти и не унижается, клянча кредиты. Они просто лузеры и нищебpoды. И эта чеpнaя зависть их гложет изнутри и в конечном итоге изгложет до основания… Аминь…"

Kuskov Misha: "Я не понял! А кастрюлеголовые комментаторы взяли на сегодня больничный?".

Напомним, что Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. По мосту могут проехать составы массой более 7 тысяч тонн, самая большая свая забита на глубину 36-этажного дома — 108 метров. С материка на полуостров сейчас поедут только люди, но уже летом — 1 июня 2020 года — мост откроют для грузового железнодорожного сообщения.

"Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас — еще ближе друг к другу", — считает президент России Владимир Путин.

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