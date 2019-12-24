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Автор Игорь Буккер

If Day: история о том, как псевдонацисты оккупировали Виннипег

Мир

В полшестого утра 19 февраля 1942 года на улицах столицы канадской провинции Манитоба, города Виннипег, появились патрули в нацистской униформе. Спустя полтора часа в казармах форта Осборн, где дислоцировались канадские воинские части, раздалась сирена воздушной тревоги, затем было выключено электричество. С бомбардировки началось воздушное вторжение. Сухопутные подразделения немцев атаковали отдельные части канадских резервистов и добровольцев, оборонявших город вокруг промышленных районов и центра Виннипега.

Полдесятого утра канадские войска капитулировали. На одну из главных улиц Portage Avenue в центре оккупированного города въехал танк вермахта. Среди интернированных в лагерь Lower Fort Garry оказались видные местные политики: премьер-министр Джон Бракен (John Bracken), мэр Джон Квин (John Queen), вице-губернатор Манитобы Роланд Фэрбэрн Маквильямс (Roland Fairbairn McWilliams) и норвежский посол Вильхельм де Моргенстьерне (Wilhelm de Morgenstierne). Британский Union Jack, прежде развивавшийся над фортом, заменили на нацистский красно-белый флаг с черной свастикой посредине. Центральной улицей переименованного в город Гиммлера (Himmlerstadt) Виннипега стала "Гитлерштрассе" (Hitlerstrasse).

Этот день, названный по-английски If Day, а по-французски Si un jour (здесь по-прежнему проживает достаточное количество франкоговорящих), что можно перевести как "Если однажды", закончился в 17.30 торжественным освобождением заключенных, парадом и выступлениями высокопоставленных лиц. Фальшивые "нацистские" войска под командованием Эриха фон Нойренберга (Erich von Neurenberg) в действительности изображали молодые люди, переодетые в униформу, взятую напрокат в Голливуде.

Несмотря на то, что липовая карта "оккупированной территории" была размещена на центральном перекрестке города, а проведение кампании освещалось в местных газетах за несколько дней до мероприятия, "вторжение" застало многих врасплох.

Это была тщательно продуманная кампания по содействию покупке облигаций военного займа — Victory Bonds, продолжавшаяся с 16 февраля до 9 марта 1942 года. If Day, организованный сообществом Greater Winnipeg Victory Loan ("Великий Виннипегский военный заём"), стала второй кампанией по продаже облигаций военного займа во время Второй мировой войны.

Организаторы полагали, что если война постучится в дома людей, непосредственно не пострадавших от ее последствий, то они выручат более кругленькую сумму, нежели ту, на которую изначально рассчитывали. На данное мероприятие израсходовали около 3 тысяч канадских долларов, в результате за один только день в Виннипеге выручили более 3 миллионов канадских долларов.

В 2006 году Аарон Флореско (Aaron Floresco) для местного телеканала CTV Television Network снял телевизионный документальный фильм об этих событиях, впоследствии в виде небольшой кинохроники вошедший в ленту канадского кинорежиссера Гая Мэддина (Guy Maddin) "Мой Виннипег".

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