Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина

Оттого, что Зеленскому на Украине "вставляют палки в колеса", Путину много "плюсиков", так считает отец президента Украины Александр Зеленский.

Интервью с ним публикует газета "Страна".

Александр Зеленский считает, что его сына ругать не за что, он сделал в "нормандском формате", все, что от него зависит — отстаивал интересы страны, но не все получилось, потому что "напротив него за столом сидел человек, который владеет атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире (речь идет о Владимире Путине — Ред.)!

"Вот если говорить о Нормандском формате, то, что мог мальчишка, то и сделал. Обсуждать его невозможно. Да, он договорился, что стрельбы не будет только в трех зонах, а там (стрельба) остается. А тот сидит зверюга, который не любит и своих людей и детей. Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так эта же сволочь не дала. А желание у него (Зеленского) было большое. Более того, он еще полчаса там сидел уговаривал, выторговал хотя бы эти зоны. Кто это понимает?", — сказал Александр Зеленский.

Отец президента Украины недоволен, что его сына не поддерживают в стране.

"Ну поддержи человека, он защищает честь страны! Просто поддержите его! Молитесь, чтобы он что-то сделал. Он не продаст ничего, не волнуйтесь. Говорю — поддержите! А вместо этого — палки, палки, палки… А Путину от этого: плюсик, плюсик, плюсик… Что тут все время грызня какая-то. И все вот эти твари… Это политика?", — спросил Александр Зеленский.

Он сетует на то, что в Москве защищал диссертацию, там друзья остались, но сейчас "они не разговаривают со мной". Александр Зеленский признался, что не читает Facebook, но вечером просматривает "каналы врагов" и гуглит важные новости.

"Я люблю свой город (Кривой Рог-Ред.). И как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек. Его приглашали в Россию давно. Не потому что известный, а потому, что он экспромтом мог отвечать. Он закрутил Порошенко. Он же выиграл у него. Он разберется, где враг, а где нет. Это главное для президента. Важно, чтобы для людей старались. Ему нужно помогать. Если его добьют, то выберут такого… Это комедия, честное слово… ", — резюмировал Александр Зеленский.

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