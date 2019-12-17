Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле

Авторы спортивной прессы в Испании симпатизируют "тихому, вежливому парню" - украинскому футболисту-нацисту Роману Зозуле.

Протест испанских фанатов "Райо"

Напомним, что матч испанской Второй лиги с участием команд "Райо Вальекано" и "Альбасете", в которой играл Зозуля, был в воскресенье прерван после первого тайма из-за "оскорбительных" криков болельщиков в адрес украинского футболиста.

Как сообщает радиостанция Cadena Ser, фанатский сектор "Райо Вальекано" — "Буканерос" (Bukaneros) распевал: "Зозуля, ты ё*****нацист". Диктор дважды просил их прекратить, но безрезультатно, и, по решению судьи, матч был прерван. Руководство Лиги в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, поддержало решение рефери и указало, что обе команды потребовали этого из-за "тяжелых оскорблений и угроз" в отношении Зозули.

Полемика в Испании по этой ситуации ведется по нескольким направлениям. Первое, а нацист ли Зозуля на самом деле, и второе — а защищает ли Лига нацистов больше, чем геев и негров, которые постоянно оскорбляются на стадионах Испании.

Зозуля — нацист

На первый вопрос отвечают сами буканерос. Фанаты связывают Зозулю с ультраправыми группами и военизированными карательными формированиями на Украине.

"У каждой истории есть начало, а в нашей их много. Из-за них и многих других Зозуля не приветствуется", — говорится в твите болельщиков.

Он сопровождается ссылкой на документ, в котором фанаты объясняют причины своей враждебности к этому игроку, начиная с его близости к White Boys — группе фанатов, принадлежащих батальону "Азов" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), и заканчивая "личными знаками приверженности" Зозули фашистам из "Азова". В частности, заявлениями с канала батальона в YouTube и его финансированием через фонд "Народная Армия", в частности, разработок БПЛА "Лелека".

Также приводятся компрометирующие фото Зозули с изображениями Бандеры — "украинского фашиста, который убивал польских и украинских евреев".

Заметим, что конфликт с буканерос у Зозули начался с момента его перехода в "Райо" в 2017 году из "Реала Бетис" из Севильи. Он сразу был обвинен в пропаганде фашизма и покинул клуб, не проведя за него ни одного матча, перейдя в "Альбасете" по аренде.

Фанаты "Райо" упустили еще одну компрометирующую фотографию. Это изображение Зозули на баскетбольной площадке с цифрами на табло и на майке 14, 88 и 18. Как пишет испанская газета As, "числа кодируют аббревиатуры, относящиеся к неонацистским символам, которые можно расшифровать, заменив число буквой алфавита.

"Таким образом, 18 соответствует аббревиатуре "AH" — инициалам Адольфа Гитлера, а 88 — аббревиатуре "HH" — инициалам "Хайль Гитлер". Число 14 относится к "четырнадцати словам" Дэвида Лейна — сторонника белого превосходства, который призывает "обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". Эти цифры рассматриваются как "индикаторы присутствия членов крайне правых организаций" в Руководстве по мониторингу дискриминационных знаков и символов, которое распространила Farenet (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) для Euro 2016 ", — указывает газета.

Зозуля — патриот

Защищает Зозулю, например, радиопрограмма Carrusel Deportivo, которая сослалась на статью в El País от 2017 года. В ней рассказывалось, что это "российская пропаганда повлияла на вето Зозули". Имеется в виду "пропаганда" Russia Today — ресурса, "основанного и финансируемого правительством России".

По всему миру распространяется информация о том, что фашистская идеология очень популярна на Украине, но это не так, пишет El Pais. Зозуля, по ее мнению, всего лишь "борется против сепаратизма". А фонд "Народная армия" El Pais называет поддержкой ВСУ, которая "защищает целостность Украины". Игрок на пожертвования передал армии фургоны, машины скорой помощи и медицинское оборудование, что же в этом плохого, указывает крупнейшая испанская газета и добавляет, что Бандера на Украине — это "противоречивая фигура".

"Для одних он фашист из-за связи с Третьим рейхом, для других — важный борец за независимость Украины".

Крупнейшая спортивная газета Испании Marca вообще сомневается, что нацисты могут быть такими, как Зозуля — "тихий парень, вежливый, прекрасно говорит по-кастильски". Она одобряет "реакцию солидарности игроков "Альбасете" на "оскорбления трибунами".

"Я не вхожу в политическую позицию Зозули. Я обращаю внимание на оскорбления, потому что люди, которые выходят на трибуны — оскорбляют", — пишет автор Пако Виллаэскуса (Paco Villaescusa) в статье " Зозуля, тихий пассажир" (автобуса) (Zozulia, el pasajero silencioso).

Нацистов в Испании оскорблять нельзя

Вторая линия полемики в Испании ведется теми, кто не сомневается в том, что Зозуля нацист. Они говорят о том, что создан прецедент их защиты, к тому же их защищают гораздо лучше, чем пострадавших от гомофобных и расистских нападок. По крайней мере в Испании из-за этих последних никогда не останавливали игры, пишет, например, на es. sports. yahoo. com Гонсало Агиррегомескорта (Gonzalo Aguirregomezcorta).

Автор указывает, что статья 510 УК Испании о преступлениях на почве расовой ненависти была дополнена в мае 2019 года.

"Нападение на человека нацистской идеологии или подстрекательство к ненависти к такому коллективу может быть включено в данный тип преступлений на почве ненависти", — говорится в разъяснении Генпрокуратуры. "Как можно включать нападение на нацизм в преступления на почве ненависти, если это философия, пропагандирующая ненависть?" — спрашивает Агиррегомескорта.

Толерантность Европы довела Украину до фашизма

На это можно ответить: "Так это же ваша толерантность, батенька". Испания, конечно, считает себя верхом демократии, но там почти не утруждают себя попыткой посмотреть, а что на самом деле происходит на Украине?

А там власти Украины солидаризировались с Зозулей. Так, посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что Зозуля " пример для молодых украинцев". А президент Украины Владимир Зеленский пожал ему руку от имени всех украинцев.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой, жму руку", — написал президент в Facebook.

Эти заявления вызвали протесты в социальных сетях украинского сегмента. Многие указывают, что Украина разная и не надо обобщать и использовать в своем обращении местоимение "мы". Эти люди поддерживают буканерос, и они составляют, по меньшей мере, половину населения страны. Они полагают, что Зозуля дает деньги на то, чтобы их притесняли за русский язык и убивали за то, что они не приемлют Бандеру.

В понедельник Зозуля объявил, что возвращается в Бетис, хотя он не сможет играть за клуб. Правила ФИФА разрешают менять клубы только один раз в течение сезона. Зозуля попросил ФИФА сделать для него исключение и позволить ему перебраться в Высшую лигу Испании, где зимнее трансферное окно все еще открыто. Но оставят ли его там без внимания буканерос?

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