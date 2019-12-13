Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Латвия после выхода из СССР захотела зарабатывать за счет банковских операций и транзита. Оба сектора в провале, Рига не знает, на какие деньги ей теперь жить.

Банки Латвии закрыли США

Промышленность уничтожена, сельское хозяйство сидит на квотах ЕС и находится под санкциями России. А финансовый центр, который строился и образовывался более 20 лет, США разломали за неполных два года.

Еще в 2017 году в стране работали 16 местных и 10 филиалов иностранных баков, что обеспечивало занятость почти десяти тысячам человек, и еще 22,5 тысяч работали в смежных структурах. Вклад латвийского банковского сектора в ВВП доходил до 4,5 % — втрое больше, чем давало стране сельское хозяйство, и вдвое — чем IT-сфера, согласно данным международной аудиторской фирмы KPMG.

Однако скоро союзники Латвии — американцы в лице Минфина США, выяснили, что десять из шестнадцати местных банков обслуживали фиктивные компании, подозреваемые в обналичивании или легализации серого и даже криминального капитала. И за скорость прохождения транзакций — в течение суток, они получали свои хорошие комиссионные. К этим платежам приложил руку не только российский бизнес, но и компании многих стран СНГ, и ЕЦБ это нисколько не волновало.

В апреле 2017 года Deutsche Bank прекратил обслуживание долларовых перечислений всех латвийских банков, так на него были наложены санкции США за отмывание денег через Латвию. В феврале этого года Минфин США запретил всем своим финансовым учреждениям открывать и вести корреспондентские счета со вторым по размеру среди латвийских банков — ABLV Bank, который затем самоликвидировался. Банк, помимо стандартных обвинений в отмыве денег, был признан "ответственным за участие в закупках или в экспорте баллистических ракет для Северной Кореи".

Еще через некоторое время, в Риге по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 100 тыс евро был арестован руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич. Было сообщение в СМИ о вымогательстве взятки у акционеров Norvik Banka неким "чиновником в финансовом секторе страны".

Друзья американцы усилили давление, и латвийские банки закрыли 35% вкладов в банковском секторе, плюс то, что приходится на транзакции якобы фиктивных компаний. После такого "обрезания" "в Латвии останется 3-4 работающих банка", — это прогноз банкира Гирта Рунгайниса.

Транзит Латвии закрыла Россия

Что касается транзита, то он тоже под большим вопросом. Об этом заявил Baltnews.lv. бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс. "Думаю, при нынешних обстоятельствах, риторике, действиях (в отношении России), мы увидим только сокращение транзита. Теоретически все возможно, но практически в ближайшие годы я вижу только ухудшение ситуации", — отметил Матисс.

"Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит" — сказал он. "Я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно", — добавил он.

Заметим, что Вентспилсский порт попал под санкции того же минфина США через своего управляющего Айвара Лембергса. Американцы провели санкции на него по закону Магнитского, который направлен против олигархов, занимающихся деятельностью "против ключевого европейского союзника" ( Латвии, надо полагать).

Как утверждают в американском ведомстве, Лембергс "присваивал государственные активы", занимался "экспроприацией частных активов в своих интересах", а также совершал деяния, "связанные со взяточничеством". Согласно санкциям, определен 30-дневный срок, в течение которого все организации должны прекратить работу с управлением Вентспилсского порта. Лембергс подал в отставку, но Латвия обязана выявить те компании и предприятия, которые могут быть с ним связаны (в том числе в которых он является истинным выгодоприобретателем), чтобы отстранить их от работы с портом. Их счета будут закрыты.

"У Латвии нет границы с Китаем, нет границы с Казахстаном или с Узбекистаном, где тоже грузы есть. Не вижу возможностей, как можно заменить ушедший транзит. Если мы закрываем это дело, то мы закрываем целую отрасль в стране — то есть транзит. Все закончится", — заключил Матисс.

Ранее бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский в интервью той же Baltnews.lv отметил, что если бы Россия не построила порты Усть-Луга, Высоцк и Приморск на Балтике, объем перевалки грузов в каждом из латвийских портов был бы в два раза больше.

Как Латвия будет зарабатывать?

"Вопрос о том, чем Латвия будет зарабатывать, актуален как никогда", — сказал латвийский политик, представляющий партию "Согласие". 

"Поводов для оптимизма я не вижу. Если будут еврофонды, то (экономический рост составит) около 3%, если еврофондов нет, то 2% в год", — сказал политик. Он отметил, что этот уровень сопоставим с уровнем экономического роста в среднем по Европе."Если мы растем так же, как остальная Европа, то это стагнация. Это значит, что молодые и более перспективные и умные будут продолжать уезжать. Оставаться будут в основном старики, пенсионеры. Спираль будет идти вниз", — заключил Домбровский.

Латвия стоит на пороге сокращений на 15-30 процентов субсидий от ЕС ( еврофондов) по плану бюджета 2021-2027 годы. Россия недавно заявила, что построенных мощностей порта  в Усть-Луге хватит, чтобы обойти Прибалтику с транзитом своих грузов.

Читайте по теме: В Латвии предложили восполнять дефицит врачей в стране кадрами из Украины

Прибалтика снова перенесла дату отключения от единого с Россией энергетического кольца

Киев пытается добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии

Темы банки латвия транзит анрийс маттис
Актуальная аналитика
Экономика и бизнес
ФАС настрочил в пакет
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Здоровье и профилактика
Как проявляется аллергия на холод
Новости Все >
Меркель объяснила продление санкций против России
Как не попасться на удочку кибермошенников в предновогодней суете?
В метро Москвы будут работать машинистки
Шарапова снялась в сериале с Уизерспун и Энистон
Пропавший при пожаре на "Адмирале Кузнецове" офицер найден погибшим
ВЭБ.РФ за долги заберет 75% акций ЦСКА
Пятеро членов ИГ* задержаны в Москве
Размер среднего кредита на авто в России вырос на 6%
Психотерапевт: как справиться с послеродовой депрессией
Прекращение авиасообщения с Россией обесценило грузинскую валюту
Последние материалы
Меркель объяснила продление санкций против России
Как не попасться на удочку кибермошенников в предновогодней суете?
В метро Москвы будут работать машинистки
Шарапова снялась в сериале с Уизерспун и Энистон
Пропавший при пожаре на "Адмирале Кузнецове" офицер найден погибшим
ФАС настрочил в пакет
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
ВЭБ.РФ за долги заберет 75% акций ЦСКА
Пятеро членов ИГ* задержаны в Москве
Размер среднего кредита на авто в России вырос на 6%
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ