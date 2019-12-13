Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить

Латвия после выхода из СССР захотела зарабатывать за счет банковских операций и транзита. Оба сектора в провале, Рига не знает, на какие деньги ей теперь жить.

Банки Латвии закрыли США

Промышленность уничтожена, сельское хозяйство сидит на квотах ЕС и находится под санкциями России. А финансовый центр, который строился и образовывался более 20 лет, США разломали за неполных два года.

Еще в 2017 году в стране работали 16 местных и 10 филиалов иностранных баков, что обеспечивало занятость почти десяти тысячам человек, и еще 22,5 тысяч работали в смежных структурах. Вклад латвийского банковского сектора в ВВП доходил до 4,5 % — втрое больше, чем давало стране сельское хозяйство, и вдвое — чем IT-сфера, согласно данным международной аудиторской фирмы KPMG.

Однако скоро союзники Латвии — американцы в лице Минфина США, выяснили, что десять из шестнадцати местных банков обслуживали фиктивные компании, подозреваемые в обналичивании или легализации серого и даже криминального капитала. И за скорость прохождения транзакций — в течение суток, они получали свои хорошие комиссионные. К этим платежам приложил руку не только российский бизнес, но и компании многих стран СНГ, и ЕЦБ это нисколько не волновало.

В апреле 2017 года Deutsche Bank прекратил обслуживание долларовых перечислений всех латвийских банков, так на него были наложены санкции США за отмывание денег через Латвию. В феврале этого года Минфин США запретил всем своим финансовым учреждениям открывать и вести корреспондентские счета со вторым по размеру среди латвийских банков — ABLV Bank, который затем самоликвидировался. Банк, помимо стандартных обвинений в отмыве денег, был признан "ответственным за участие в закупках или в экспорте баллистических ракет для Северной Кореи".

Еще через некоторое время, в Риге по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 100 тыс евро был арестован руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич. Было сообщение в СМИ о вымогательстве взятки у акционеров Norvik Banka неким "чиновником в финансовом секторе страны".

Друзья американцы усилили давление, и латвийские банки закрыли 35% вкладов в банковском секторе, плюс то, что приходится на транзакции якобы фиктивных компаний. После такого "обрезания" "в Латвии останется 3-4 работающих банка", — это прогноз банкира Гирта Рунгайниса.

Транзит Латвии закрыла Россия

Что касается транзита, то он тоже под большим вопросом. Об этом заявил Baltnews.lv. бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс. "Думаю, при нынешних обстоятельствах, риторике, действиях (в отношении России), мы увидим только сокращение транзита. Теоретически все возможно, но практически в ближайшие годы я вижу только ухудшение ситуации", — отметил Матисс.

"Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит" — сказал он. "Я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города — как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно", — добавил он.

Заметим, что Вентспилсский порт попал под санкции того же минфина США через своего управляющего Айвара Лембергса. Американцы провели санкции на него по закону Магнитского, который направлен против олигархов, занимающихся деятельностью "против ключевого европейского союзника" ( Латвии, надо полагать).

Как утверждают в американском ведомстве, Лембергс "присваивал государственные активы", занимался "экспроприацией частных активов в своих интересах", а также совершал деяния, "связанные со взяточничеством". Согласно санкциям, определен 30-дневный срок, в течение которого все организации должны прекратить работу с управлением Вентспилсского порта. Лембергс подал в отставку, но Латвия обязана выявить те компании и предприятия, которые могут быть с ним связаны (в том числе в которых он является истинным выгодоприобретателем), чтобы отстранить их от работы с портом. Их счета будут закрыты.

"У Латвии нет границы с Китаем, нет границы с Казахстаном или с Узбекистаном, где тоже грузы есть. Не вижу возможностей, как можно заменить ушедший транзит. Если мы закрываем это дело, то мы закрываем целую отрасль в стране — то есть транзит. Все закончится", — заключил Матисс.

Ранее бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский в интервью той же Baltnews.lv отметил, что если бы Россия не построила порты Усть-Луга, Высоцк и Приморск на Балтике, объем перевалки грузов в каждом из латвийских портов был бы в два раза больше.

Как Латвия будет зарабатывать?

"Вопрос о том, чем Латвия будет зарабатывать, актуален как никогда", — сказал латвийский политик, представляющий партию "Согласие".

"Поводов для оптимизма я не вижу. Если будут еврофонды, то (экономический рост составит) около 3%, если еврофондов нет, то 2% в год", — сказал политик. Он отметил, что этот уровень сопоставим с уровнем экономического роста в среднем по Европе."Если мы растем так же, как остальная Европа, то это стагнация. Это значит, что молодые и более перспективные и умные будут продолжать уезжать. Оставаться будут в основном старики, пенсионеры. Спираль будет идти вниз", — заключил Домбровский.

Латвия стоит на пороге сокращений на 15-30 процентов субсидий от ЕС ( еврофондов) по плану бюджета 2021-2027 годы. Россия недавно заявила, что построенных мощностей порта в Усть-Луге хватит, чтобы обойти Прибалтику с транзитом своих грузов.

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