Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды!

Американский политикум думает, что его возня вокруг "вмешательства России в выборы" воспринимается серьезно в мире и в США. Но реакция обратная.

Глава МИД России Сергей Лавров посетил 10 декабря Вашингтон по приглашению американской стороны, где имел беседу с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом. Вещи обсуждались серьезные, в том числе судьба Договора об ограничении наступательных стратегических вооружений (СНВII). Но американских тружеников политического фронта беспокоит не возможность сгореть в ядерной войне, а то, что Лаврову удалось посетить Овальный кабинет при Трампе уже дважды (!).

А вот президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил приглашение на встречу, отметил экс-посол США в России Майкл Макфол в понедельник в интервью MSNBC.

"Думаю, что за восемь лет работы администрации Обамы министр иностранных дел Лавров побывал там только один раз. И это подчеркивает тот факт, что президент Зеленский еще не получал приглашение в Овальный кабинет от президента Соединенных Штатов — лидера свободного мира. Это шокирует. Иногда удивляюсь, о чем они думают", — сказал Макфол.

Макфол добавил, что не понимает, почему президент Трамп "одержим защитой Путина", хотя не думает, что это в его личных интересах.

"И в результате этого он, скорее всего, завтра столкнется со статьями импичмента", — заключил экс-посол.

В этой речи прекрасно все, и сравнение Лаврова с Зеленским (хотя у них разные ранги: президента и главы МИД) и сравнение с периодом правления Обамы, который организовал Майдан на Украине и войну в Сирии, что и стало причиной активного возмущения США в соцсетях, и призыв к импичменту "лидера свободного мира" (каков же этот свободный мир, если главный в нем — преступник).

Еще более удивляет мнение Коди Фенвика — старшего редактора в издании AlterNet. Он пишет в редакционной статье от 11 декабря: "несмотря на то, что Лавров был удостоен (!) своей второй личной встречи в Овальном кабинете и пресс-конференции с государственным секретарем Майком Помпео, министр иностранных дел воспользовался возможностью, чтобы неоднократно унижать (!) Соединенные Штаты".

"Стоя рядом с Помпео, Лавров яростно и снисходительно отклонил вывод разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года", — указывает Фенвик.

"Мы еще раз подчеркнули, что все предположения о нашем возможном вмешательстве во внутренние процессы в США беспочвенны. Нет фактов, подтверждающих это. Мы не видели этих фактов. Никто не дал нам этих доказательств, потому что их просто не существует", — цитирует автор Лаврова.

По мнению Фенвика, факты есть, они содержатся в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера и публичных обвинительных заключениях, которые "тщательно документировали обширные свидетельства российских попыток вмешаться в выборы".

Поэтому "в качестве желанного гостя" администрации Трампа Лавров "гордо и презрительно солгал миру и оскорблял выводы американской разведки".

"Он потребовал опубликовать переписку между администрацией Обамы и России, чтобы "все стало очень ясно", пытаясь предположить, что федеральное правительство США скрывает оправдательные доказательства по этому делу. Он (Лавров) даже сравнил нынешнюю критику России с маккартизмом 1950-х годов", - негодует Венвик.

Вот тут сравнение очень кстати. Потому что если ты в США говоришь о налаживании отношений с Россией, ты становишься объектом преследования на всех уровнях власти.

Не знаем, о каких доказательствах говорит Лавров, но их и не нужно. Американская паранойя по поводу вмешательства в выборы объясняется тем, что мнение россиян в соцсетях с сомнениями в исключительности, демократии, благополучии американцев стало при Бараке Обаме падать на благоприятную почву.

До решающего 2016 года в США 10 лет не росли доходы среднего класса, бедные становились беднее, богатые - богаче, велись войны, которые забирали бюджеты, количество нелегальных иммигрантов стало раздражать население, появились сомнения, что на их поддержку тратятся налоги законопослушных граждан, которые могли бы пойти на госстрахование здравоохранения, появилось ощущение отсутствия социальных лифтов, в том числе по расовому признаку.

Вспомним, как аналогичная антисоветская пропаганда американских "голосов" отлично ложилась на советскую аудиторию эпохи застоя Леонида Брежнева и в немалой степени послужила причиной распада СССР и дискредитации коммунистов как таковых. В нынешних же условиях свободного интернета влияние высказанной правды на любую аудиторию многократно возрастает.

Надо бы Лаврову посоветовать американским элитам посмотреть на себя, попытаться улучшать жизнь простых людей, что, собственно, Дональд Трамп и пытается сделать. Если ему это удастся, то никакая "российская пропаганда" не сможет ему помешать выиграть выборы 2020 года, и наоборот, если нет, то он проиграет.

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