Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи

Информация — одно из самых грозных орудий современного мира. Информационные манипуляции и влияние на умы чрезвычайно действенны — их очень проблематично проконтролировать, защититься от них еще сложнее. И речь, увы, не только о рекламных технологиях. Целые государства ведут информационные войны с целью поддержки или развязывания политических или вооружённых конфликтов, втягивая в них миллионы людей. О том, как разумно оценивать поступающую информацию, рассказывает Pravda. ru политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Кого правомерно считать жертвами информационной войны?

Зачастую это целые поколения граждан, чьи судьбы оказываются сломанными из-за промывания мозгов. Каждый современный межгосударственный конфликт сопровождается массированной информационной поддержкой. Инфовойны готовят почву для интервенции, оправдывают военные преступления, вкладывают в умы людей самые радикальные идеи. Когда традиционные ценности шаг за шагом подтачиваются, то уничтожаются основы внутреннего мира человека. И разрушенную идентичность исподволь постепенно заменяют на новую, выгодную агрессору. Цели таких манипуляций понятны — борьба за влияние и передел ресурсов.

Есть в инфовойнах и прямые потери. Так, например, массированная информационная кампания правительства США, проведенная перед вторжением в Ирак, представила в мировом медиапространстве эту страну государством, угрожающим мировой безопасности. Сыграв на страхе собственного народа, политики США оправдали развязывание кровавой войны. Среди народа Ирака были значительные жертвы, а граждане США невольно стали пособниками глобального преступления политиков своей страны.

Жертвы инфовойн могут даже чувствовать себя победителями. Так, жертвы "цветных революций" часто считают, что приобщились к неким важнейшим ценностям и свободам, тогда как на деле под ударом оказываются базовые ценности их собственной страны: национальная идентичность, независимость.

Кроме того, и агрессор в информационных войнах часто открыто не признаётся таковым, поскольку формально он не нарушает международное право. Манипулятивные информационные атаки вовсе не обязательно сопровождаются вооружёнными конфликтами, а ведутся как самостоятельные кампании, решая совершенно конкретные задачи формирования устойчивого общественного мнения, оценки тех или иных событий.

Кто наиболее уязвим для информационных манипуляций?

Наиболее уязвимы те, чьё критическое мышление ещё только формируется или уже ослаблено: дети, молодёжь, пожилые люди. И если вредоносное информационное воздействие на пожилых людей — преступно и трагично, то искусственно созданные настроения молодёжи зачастую ещё и откровенно опасны. Именно от молодёжи, в том числе и российской, можно услышать, что, например, события, происходящие в последние годы в Прибалтике, когда увековечивается память нацистских преступников и проводятся парады СС — абсолютно нормальны, ведь это, с их точки зрения, не оправдание фашизма, а борьба с коммунизмом. Или когда в Армении ставят памятник Нжде, которого молодежи подают как героя армянского национально-освободительного движения, в то время как есть неоспоримые доказательства его работы на нацистов, вербовки агентов для диверсий в тылу Красной армии. Попытки переписать историю Второй мировой вообще самая плодотворная почва для подобного воздействия…

Самые тревожные тенденции "переписывания истории"

Политическим противникам России очевидно выгодно представить миру нашу страну давним и неизменно опасным врагом. И переписывание Второй мировой дает для этого очень благодатную почву. За довольно короткий исторический промежуток времени — с начала распада СССР — западным политикам удалось из пособников Гитлера перекраситься сначала в "жертв" фашизма, а затем и в "борцов" с ним. А сейчас столь же планомерно продвигается идея, что Вторую мировую вообще развязала Москва. Понятно, что за этим кроется — страны Европы рады были бы не только очернить Россию, но и оправдать себя, ведь именно они в 30-е годы прошлого века попустительствовали нацизму, а то и поощряли его.

Сама Германия тоже с удовольствием пробует передернуть факты. Достаточно вспомнить недавнюю статью в Welt, где много рассуждали о печальной судьбе вернувшихся из Германии военнопленных, попавших в шестеренки кровавого сталинского режима, и лишь вскользь упомянули, что из пяти миллионов пленённых солдат домой смогли живыми вернуться лишь два.

И делается это все не только для "обеления" прошлого, но и как задел на будущее. США — единственная страна, когда-либо использовавшая ядерное оружие. Однако Япония, у которой с Америкой тесные экономические отношения, а с Россией — конфликт по поводу Курильских островов, своему населению последовательно внушает мысль, что бомбы-то, конечно, скинули на Хиросиму и Нагасаки США, но они не виноваты, их принудил СССР. Если бы США не продемонстрировали мощь своего вооружения, то вся Япония была бы оккупирована СССР.

Вообще, тактика Запада сейчас очень напоминает то, что было накануне Второй мировой — вокруг России пытаются создать цепь недружественных государств для изоляции. Прямо сейчас историю России переписывает Украина. В украинской "Википедии" даже ставится под сомнение историческая связь России с Киевской Русью, а бредовые идеи о необходимости переименования России в Московию доходят аж до рассмотрения в Верховной раде. И все так увлеклись переписываем истории, что забыли, чем такая политика против Москвы закончилась в 40-е годы 20 века.

Кстати, на примере той же "Википедии" ясно видно, как уязвимы и зависимы могут быть даже самые крупные информационные порталы. Популярнейший ресурс, которому доверяют миллиарды людей, по сути, модерируется небольшими группами администраторов, которые сами выбирают "версию правды" для него. К любой информации, которую мы получаем сегодня, следует подходить с осторожностью и критическим вниманием, поскольку не исключено, что мы имеем дело с очередной попыткой применения информационного оружия.

Развитие информационных технологий снабжает инфовойны новым оружием

Технологии позволяют обрабатывать титанические объёмы так называемых больших данных, bigdatа, благодаря имеющимся технологиям в Сети собирается вся информация, которую мы беспечно разбрасываем. Нужно понимать, что более 95% всех приложений контролируют всего два титана: Apple и Google, а ведь именно через мобильные приложения наши подростки и молодёжь общаются, учатся, совершают покупки. И вся эта информация оседает на серверах иностранных компаний, готовая к использованию для манипуляции сознанием тех, кто является будущим нашей страны.