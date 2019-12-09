Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"

Правительство Великобритании лгало по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, считает бывший депутат парламента от либерал-демократов Норман Бейкер.

Об этом он пишет в воскресном номере Daily Mail.

Бейкер находит множество нестыковок в обвинении. Первый вопрос: зачем Россия "захотела убить" Скрипаля через восемь лет после его прибытия в Великобританию? Он был в отставке и не представлял явной угрозы для Москвы, а также был в свое время обменен на российских разведчиков. В мире международного шпионажа существует давний негласный договор: оставлять в покое тех, кого вы согласились обменять, указывает Бейкер.

Далее он приводит слова экс-кремлевского чиновника Валерия Морозова, согласно которым Скрипаль перед покушением регулярно посещал российское посольство в Лондоне, вероятно, потому, что он хотел получить разрешение вернуться домой, чтобы увидеться с родственниками. "Если Путин хотел убить его, почему бы не вернуть его сначала в Россию?" — спрашивает Бейкер.

Что касается его дочери Юлии, то она приехала в Британию за 24 часа до покушения. Зачем приурочивать ликвидацию Скрипаля к приезду дочери, удивляется он.

Есть у экс-депутата вопросы и по использованию яда "Новичок", который Тереза ​​Мэй описала как "нервно-паралитический газ, подобный тому, который был разработан военными в Советском Союзе". Это правда, пишет автор, но его запасы хранятся не только в России.

"Германия могла получить образец еще в 1990-х годах от российского ученого, и есть сведения, что Берлин предоставил его небольшой группе союзников, включая Великобританию, для тестирования защитного оборудования. Образцы, кстати, хранятся в правительственной лаборатории "Портон-Даун", всего в семи милях от Солсбери", — обращает внимание Бейкер.

Это учреждение, несмотря на свою несомненную секретность, не имеет безупречной защиты. В июле рядом на свалке были найдены секретные документы "Портон-Дауна", напоминает он.

Его также удивляет, почему Британия не предоставила ни одного образца "Новичка" русским по их запросу, что было бы логично.

"Нам говорят, что партия газа, примененная при покушении на Скрипалей, имела высокую степень чистоты — до 97 процентов, это уровень, который действительно может быть достигнут только в государственном учреждении. Мы также знаем, что "Новичок" убивает жертву в течение двух минут. Тем не менее, согласно официальной версии, Скрипали были отравлены "Новичком", который был размазан на дверной ручке их дома в виде геля около 9.15 утра — более чем за шесть часов до того, как они потеряли сознание на лавочке в парке. Они ездили по городу и посещали паб и ресторан, казалось, были в прекрасном расположении духа. Это сбивает с толку", — пишет бывший депутат.

Бейкер спросил у представителей столичной полиции, была ли установлена система видеонаблюдения в доме Сергея Скрипаля, что, безусловно, является основным требованием безопасности в его ситуации. "Они не смогли дать мне ответ", — указывает экс-депутат.

"Мы знаем, что впоследствии в доме Скрипалей была заменена крыша, предположительно, из-за загрязнения "Новичком". От дверной ручки?" — задает он очередной вопрос.

Как могло так случится, что Скрипали были доставлены в местную больницу только через час после их обнаружения, хотя скорая прибыла через 15 минут?

"Кажется, что все ждали, пока Скрипалей посетит особенный врач, и почти год спустя выяснилось, что этим врачом оказалась старший офицер британской армии, полковник Элисон Маккорт. Какая удивительная удача!" — пишет Бейкер.

Ни у одного из 50 госпитализированных пациентов по делу Скрипалей не было симптомов отравления "Новичком", и только у трех пациентов было диагностировано значительное отравление другими веществами. Это значит, что вся версия о "Новичке" никуда не годится, указывает автор.

Далее он подвергает сомнению и притянутое за уши к покушению на Скрипалей второе отравление якобы "Новичком" местной жительницы Дон Стерджесс, которая получила парфюмерию от своего партнера, бомжа Чарли Роули. Флакон был найден Роули в благотворительной корзине, расположенной "по совпадению" недалеко от скамейки в парке.

"Мы должны поверить, что этот флакон был выброшен отравителями Скрипалей. Все же это была жидкость, а не гель, который был якобы на ручке дома Скрипалей. Кто пойдет на значительные проблемы для разработки двух отдельных механизмов доставки яда?" — опять задается вопросом Бейкер. "Несомненно, в тот день в городе было как минимум двое русских. Действительно, они, казалось, изо всех сил пытались быть пойманными камерами видеонаблюдения, когда ходили по магазинам. Следственный сайт Bellingcat позже разоблачил их как разведчиков Руслана Боширова и Александра Петрова. Позже они дали интервью российскому телевидению, в котором предположили, что посещали Солсбери, чтобы увидеть собор. Если их послали отправить Скрипалей, они были гротескно некомпетентны. Так российская разведка не работает", — уверен экс-депутат.

В заключении Бейкер призывает правительство все же рассказать, как всё было на самом деле.

Как сообщала "Правда.Ру", посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британская сторона выражает обиду из-за того, что в Москве не понимают сути обвинений в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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