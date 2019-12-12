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Автор Игорь Буккер

Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления

Мир » Северная Америка » США и Канада

Оппозиционно настроенные к Дональду Трампу политические силы твердо собираются довести дело до импичмента президента. Хотя все их обвинения смехотворны и выглядят ничтожными по сравнению с действительными преступлениями его предшественников. Наивно полагать, что Трамп менее них причастен к преступлениям, тем глупее выглядят телодвижения демократов, так и не сумевших признать свой проигрыш. Осознавать себя лузером в Штатах — это приговор.

Взять хотя бы недавнюю историю — расследование программы пыток ЦРУ и попытки нескольких хозяев Белого дома не дать делу ход. Речь идет о расследовании бывшего ведущего следователя Специального комитета по разведке сената конгресса США (United States Senate Select Committee on Intelligence) Дэниела Джонса (Daniel Jones) программы пыток ЦРУ, о его многолетней тяжбе с администрациями Буша и Обамы в попытках обнародовать результаты своего отчета.

Именно Дэниел Джонс стал главным героем нового художественного фильма The Report (в нашем прокате известен под названием "Отчет о пытках") с Адамом Драйвером и Аннетт Бенинг, впервые показанного в начале уходящего года на 35-м кинофестивале Sundance Film Festival. Вкратце сюжет драмы, мировая кинопремьера которой состоялась пару недель назад, такой: ЦРУ под руководством Джона Бреннана (John Brennan) шпионит за следователем, которому поручено провести внутреннее расследование практики задержания и допросов этого ведомства, и получает доступ к их секретной информации на его компьютере. Кстати, лента получила хорошие отзывы от критиков.

В действительности на протяжении почти шести лет Дэниел Джонс методично изучал внутренние отчеты ЦРУ о ныне печально знаменитой программе пыток. Процедура была запущена после того, как в сенатском Комитете узнали (благодаря публикации в газете New York Times от 6 декабря 2007 года, а не от сотрудников агентства), что в ноябре 2005 года один из высокопоставленных чиновников ЦРУ по имени Хосе Родригес (Jose Rodriguez) уничтожил (относящиеся к 2002 году) 92 видеозаписи, на которых запечатлены издевательства над двумя арестованными — Абу Зубайдом и Абделем Рахимом Нашири. В результате Джонс написал на почти 7 тысячах страниц доклад плюс еще 400-страничное резюме.

Последующее расследование сильно обострило отношения Комитета с Лэнгли. Источник возникшего напряжения Джонс, прочитав миллионы внутренних электронных писем, телеграмм и сообщений о пытках, пришел к выводу, что все, что ЦРУ рассказывало конгрессу, администрациям Буша и Обамы, а также широкой общественности, было наглой ложью.

Возмущение нарастало. Даже министерство юстиции США начало в конечном итоге бесплодное расследование. Комитет сената, который тогда контролировал демократ Рокфеллер, потребовал объяснений. Не обошлось во время расследования и без казусов.

"Честно говоря, — говорит Дэниел Джонс, — я не думаю, что ЦРУ даже знало, что нам дают".

Опуская многочисленные подробности, сами следователи ужасались чудовищным методам допросов заключенных, отмечая при этом их почти нулевую эффективность.

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