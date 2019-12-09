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Автор Любовь Степушова

Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже

Мир » Бывший СССР » Украина

Саммит в "нормандском формате" в Париже покажет расстановку сил в Европе, насколько самостоятельны стороны и у кого главные козыри на руках.

Саммита в этом формате (Россия, Германия, Франция, Украина) в рамках Минских соглашений не было три года, за это время многое изменилось. Последние события на Западе показывают, что у Украины почти нет настоящих союзников. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что НАТО "находится в коме", и стремится к нормализации отношений с Россией, указывая, что отдавать ее в союзники Китаю нельзя. Поведение Макрона показывает, что президент США Дональд Трамп практически не имеет на него влияния: Макрон не может ему простить поддержку в Twitter (а возможно, и не только) движения "желтых жилетов".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель более уязвима перед США, так как в Германии расквартирован 30-тысячный американский военный контингент с тактическим ядерным оружием, но она твердо придерживается плана строительства газопровода "Северный поток-2", который обойдется Украине потерей транзитных пошлин за российский газ, а Москву избавит от ее капризов.

"Все козыри в руках Путина", — заявил политолог Владимир Фролов для The Moscow Times. "Вы можете закончить войну, но только на условиях Москвы", — добавил он. Политолог Федор Лукьянов говорит, что Россия заинтересована в мирном процессе, но этот вопрос не так актуален для России, как для президента Украины Владимира Зеленского. "Правительство в Москве может подождать", — цитирует Лукьянова немецкая газета Zeit.

Что для Киева совсем плохо, так это то, что "нормандский саммит" будет рассматривать Россию не как участника конфликта, а как посредника, поэтому главным моментом встречи будет отсылка Зеленского на прямые переговоры с ЛДНР. Об этом заявил перед саммитом глава МИД Сергей Лавров.

"Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", — сказал Лавров.

Для Зеленского это та "красная линия", которую ему начертили националисты, но в "нормандском формате" они не решающая сторона. Все, кроме президента Украины, намерены строить европейский порядок без США. Так почему Путин должен пойти на поводу у Зеленского и его "формулы", которая требует сначала поставить границу с Россией под контроль, а потом провести выборы в ЛДНР?

Путин не пойдет на это, хотя бы потому, что его рейтинг в России сразу обвалится, а у него сейчас не те времена, чтобы жертвовать доверием россиян.

А что США? Там Трамп не очень жалует Зеленского, всячески его унижая и задерживая помощь Украине, но конгресс все же поддерживает Киев. МВФ выделил на днях Украине кредит в 5,5 млрд долларов, хотя ранее он увязывался с принятием закона о свободном обороте сельхозземель.

Власти Украины на всех уровнях утверждают, что если они не увидят "никакой готовности России выполнить Минское соглашение и заключить мир", то тогда они построят стену с ЛДНР, следуя примеру Израиля.

Это чревато потерей милости в Европе, США при Трампе много тоже не сделают для Киева. Что касается народных республик Донбасса, то они накануне встречи повысили ставки. В ДНР парламент объявил, что границы республики распространяются на всю Донецкую область, а ее глава Денис Пушилин предложил убрать украинский язык из государственных.

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