Почему христиане покидают Землю обетованную

В канун Рождества развлекательный потоковый сервис Fox News провел свое собственное расследование, в котором утверждается, что христиане вынужденно покидают Святую землю, поскольку это место контролируют палестинцы.

В новом документальном фильме Battle for Bethlehem ("Битва за Вифлеем") телеведущий американского канала Fox News Пит Хегсет (Pete Hegseth) попытался выяснить, почему христиане покидают место рождения Иисуса Христа.

"Церковь Рождества Христова контролируют представители трех конфессий: армяне, греки и католики, почитающие это святое место рождения Иисуса Христа", — вещал Хегсет из храма, когда, словно "рояль в кустах", перед объективами возник американский журналист Брайан Шраугер (Brian Schrauger), проживающий в Вифлееме.

Нежданный эксперт тотчас же начал сокрушаться о "довольно сложной жизни для христиан". Шраугер прямо сказал: "Христиане составляют меньшинство в Большом Вифлееме".

"Большинство христиан выгнали взашей", — предположил в ответ Хегсет. "Совершенно верно, — моментально согласился Шраугер, — мусульмане и христиане частенько конфликтуют".

И оба собеседника в унисон отметили, как трудно заставить палестинских христиан выразить эти чувства перед камерой.

Хегсет бился в падучей и клял христиан, ведущих свой бизнес в Вифлееме, которые в последнюю минуту отменили все интервью для канала Fox News, даже после того, как он предложил им выступить анонимно, изменив их голоса и затушевав их внешность.

Директор израильского некоммерческого аналитического центра Kohelet Policy Forum Евгений Конторович (Eugene Kontorovich) объяснил наивному американцу, что христиане боятся репрессий со стороны палестинского правительства. И далее привел сравнение с жизнью евреев, решивших покинуть СССР.

"Когда [иностранные] журналисты приезжали в Советский Союз и опрашивали людей в коммунистической России: "Вы счастливы здесь, под коммунистами?", — заявил Конторович. — Но на самом деле мы видим, как люди голосуют ногами: в подавляющем большинстве они уезжают".

Однако Хегсет не был бы профессионалом, если бы не выслушал противников сионистов. Репортер поговорил с профессором Мазином Кумсие (Mazin Qumsiyeh), преподавателем в университете Вифлеема.

"Статистика показывает, что христианское население в Вифлееме сегодня резко сократилось до 10 процентов", — заявил христианину Хегсет.

Профессор ответил, что в сокращении христианского населения виноват Израиль.

"Когда было основано государство Израиль, оно вытеснило как христиан, так и мусульман. Экономическое давление на Западном берегу и в секторе Газа не означает, что под дулом пистолета приказывают: "Пошли все вон". Когда на вас оказывают экономическое давление те, у кого есть средства… Мусульмане не могли поголовно уйти. Именно поэтому христиан ушло больше в процентом отношении".

Шраугер категорически не согласен с таким объяснением ситуации: христианам здесь становится все труднее вести свой бизнес на законных основаниях, поскольку они подчиняются администрации Палестинской автономии.