Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Почему христиане покидают Землю обетованную

Мир

В канун Рождества развлекательный потоковый сервис Fox News провел свое собственное расследование, в котором утверждается, что христиане вынужденно покидают Святую землю, поскольку это место контролируют палестинцы.

В новом документальном фильме Battle for Bethlehem ("Битва за Вифлеем") телеведущий американского канала Fox News Пит Хегсет (Pete Hegseth) попытался выяснить, почему христиане покидают место рождения Иисуса Христа.

"Церковь Рождества Христова контролируют представители трех конфессий: армяне, греки и католики, почитающие это святое место рождения Иисуса Христа", — вещал Хегсет из храма, когда, словно "рояль в кустах", перед объективами возник американский журналист Брайан Шраугер (Brian Schrauger), проживающий в Вифлееме.

Нежданный эксперт тотчас же начал сокрушаться о "довольно сложной жизни для христиан". Шраугер прямо сказал: "Христиане составляют меньшинство в Большом Вифлееме".

"Большинство христиан выгнали взашей", — предположил в ответ Хегсет.

"Совершенно верно, — моментально согласился Шраугер, — мусульмане и христиане частенько конфликтуют".

И оба собеседника в унисон отметили, как трудно заставить палестинских христиан выразить эти чувства перед камерой.

Хегсет бился в падучей и клял христиан, ведущих свой бизнес в Вифлееме, которые в последнюю минуту отменили все интервью для канала Fox News, даже после того, как он предложил им выступить анонимно, изменив их голоса и затушевав их внешность.

Директор израильского некоммерческого аналитического центра Kohelet Policy Forum Евгений Конторович (Eugene Kontorovich) объяснил наивному американцу, что христиане боятся репрессий со стороны палестинского правительства. И далее привел сравнение с жизнью евреев, решивших покинуть СССР.

"Когда [иностранные] журналисты приезжали в Советский Союз и опрашивали людей в коммунистической России: "Вы счастливы здесь, под коммунистами?", — заявил Конторович. — Но на самом деле мы видим, как люди голосуют ногами: в подавляющем большинстве они уезжают".

Однако Хегсет не был бы профессионалом, если бы не выслушал противников сионистов. Репортер поговорил с профессором Мазином Кумсие (Mazin Qumsiyeh), преподавателем в университете Вифлеема.

"Статистика показывает, что христианское население в Вифлееме сегодня резко сократилось до 10 процентов", —  заявил христианину Хегсет.

Профессор ответил, что в сокращении христианского населения виноват Израиль.

"Когда было основано государство Израиль, оно вытеснило как христиан, так и мусульман. Экономическое давление на Западном берегу и в секторе Газа не означает, что под дулом пистолета приказывают: "Пошли все вон". Когда на вас оказывают экономическое давление те, у кого есть средства… Мусульмане не могли поголовно уйти. Именно поэтому христиан ушло больше в процентом отношении".

Шраугер категорически не согласен с таким объяснением ситуации: христианам здесь становится все труднее вести свой бизнес на законных основаниях, поскольку они подчиняются администрации Палестинской автономии.

Темы fox news греки армяне израиль вифлеем христиане потоковый сервис земля обетованная палестинская автономия
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Почему христиане покидают Землю обетованную
Мать и дитя
10 признаков того, что боль в животе у ребенка может быть чем-то серьезным
Новости Белоруссии
Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
Новости Все >
Навка восхитилась талантом Загитовой
Путин: у россиян нет ощущения положительных изменений в стране
Синоптики: в Новогоднюю ночь в Москве будет аномально тепло
Футболист Обухов вспомнил, как ему предлагали обменять BMW на зерно
Китай резко увеличил объемы импорта нефти из РФ
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
BMW отзовет 19 тысяч машин в России
Квят назвал свой способ борьбы с похмельем
Состояние впавшей в кому Галины Волчек резко ухудшилось
В Красноярске красную икру проверили на качество
Последние материалы
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
BMW отзовет 19 тысяч машин в России
10 признаков того, что боль в животе у ребенка может быть чем-то серьезным
Состояние впавшей в кому Галины Волчек резко ухудшилось
В Красноярске красную икру проверили на качество
МОК отреагировал на решение РУСАДА подать апелляцию в CAS
Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
В МИД определили ответные меры России на санкции США
О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны
Рост нефтяных цен приостановился из-за Рождества
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
КПРФ
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Игорь Буккер Почему христиане покидают Землю обетованную Игорь Буккер Любовь Степушова О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны Любовь Степушова Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Пять способов снять стресс и помочь вашему сердцу
Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Эксперт объяснил, как заставить Лукашенко реализовать план интеграции с Россией
В МИД определили ответные меры России на санкции США
Россия выгодно выплатила штраф Украине
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Владимир Путин определил задачу номер один
"Я жалею, что нет Советского Союза": о чем говорили на пресс-конференции Путина
В МИД назвали причину сложных отношений Польши и России
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Жителя Ростова оштрафовали за татуировку на лице
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ