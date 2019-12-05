Франция движется к хаосу из-за пенсионной реформы

Транспорт во Франции остановлен, не работают госучреждения, в четверг началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы. Что не нравится французам?

Тысячи людей выходят на улицы по всей стране. Ожидаются самые большие протесты с начала кризиса "желтых жилетов" годичной давности. Зарегистрировано почти 250 протестных митингов. Остановился транспорт — поезда, метро, ​​автобусы, около 20% самолетов не взлетит. Авиакомпания EasyJet сообщила об отмене 233 внутренних рейсов и рейсов на средние дистанции. Air France отменила 30% рейсов во Франции и 15% — на средние дистанции. Альтернативными способами передвижения будут велосипеды, самокаты, скутеры. Также французам рекомендуют пользоваться сервисами поиска попутчиков, чтобы добраться до работы.

В школах, на государственной службе, в больницах, судебных органах работа должна быть прекращена, помощь будет оказываться только в экстренных случаях. До сих пор демонстрации в таких городах, как Марсель, Лилль и Ренн, были мирными. Министерство внутренних дел, однако, боится беспорядков и в значительной степени усилило меры безопасности. Только в Париже сосредоточено около 6000 полицейских.

Протесты во Франции направлены против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Минимальный пенсионный возраст в стране установлен на уровне 62 лет для мужчин и женщин при средней продолжительности жизни 82 года. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Страховые отчисления, выплачиваемые работником на протяжении 40 лет трудовой деятельности, позволяют гарантировать надбавку к пенсии, средний уровень которой составляет 1300 евро. Пенсионные отчисления для граждан составляют 16,35% от зарплаты. При этом половину от этой суммы платит работодатель, а другую половину выплачивает сотрудник.

Но во Франции, помимо общего пенсионного страхования, существуют многочисленные специальные пенсионные планы и льготы. Многие сотрудники государственной службы, а также другие профессиональные группы являются членами одной из 42 отдельных пенсионных систем, которые предоставляют им привилегии.

Особые правила распространяются, например, на работников государственных железных дорог SNCF, электроэнергетики и газовой промышленности, военных, медперсонал, а также на моряков, юристов, фрилансеров или работников Парижской оперы. Эти специальные пенсионные схемы субсидируются государством.

Например, машинист парижской компании общественного транспорта RATP может уйти на отдых в 53 года с пенсией в более 2500 евро. Президент Макрон хочет сделать систему более солидарной и устранить эти льготы. Точный план реформы должен быть представлен в середине декабря. В будущем предполагается, что появится система начисления баллов, которая будет зависеть от продолжительности пенсионных отчислений.

Новая система должна быть введена с 2025 года. Профсоюзы призывают к тому, чтобы новые правила распространялись только на приступающих к трудовой жизни, и не затрагивали тех, кто уже работает, но правительство выступает против этой поправки.

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