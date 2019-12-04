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Автор Редакция рубрики "Мир"

Следующего "шпиона" России надо ожидать в Венгрии

Мир » Европа » Евросоюз

Все последние "шпионы" России выявлены в странах, которые сотрудничают с Москвой по транзиту газа в Европу. Следующего надо ожидать в Венгрии.

Согласно газете Tagesschau, предположительно в среду генеральный прокурор Питер Франк объявит о возбуждении дела об убийстве в Берлине чеченца грузинского происхождения. Если в Германии федеральный прокурор берет дело под контроль, это означает, что есть подозрение, что в дело вовлечена разведывательная служба иностранной державы. Немецкие СМИ сообщили, что следователи подозревают в заказном убийстве "государственные российские органы".

Бывший чеченский боевик 40-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в небольшом парке в Берлине — Моабит неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Двумя годами ранее на слушании о предоставлении убежища он якобы сказал, что боится, что российские власти попытаются его убить.

Предполагаемый убийца Вадим Красиков — гражданин России, он был арестован по горячим следам после совершения преступления. Он отказался сотрудничать со следствием, но его навестили сотрудники российского консульства. По данным берлинской прокуратуры, подозреваемый во время допроса молчал и "вел себя как профессионал".

Tagesschau утверждает, что задержанный в Берлине подозревается в убийстве российского бизнесмена в Москве в 2013 году.

По мнению Der Spiegel, обвинения Москвы в заказном убийстве приведут к "дипломатическим потрясениям между Берлином и Москвой". Если это подтвердится, властям Германии придется ответить дипломатическими или другими ограничительными мерами, что угрожает энергетическому партнерству стран, заявила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенным предположением" сообщения о возможной связи с российскими властями лица, совершившего в августе убийство в Берлине.

Заметим, что последние шпионские скандалы в отношении России прошли в Австрии (обнаружены два якобы шпиона в 2018 году), а также в Болгарии и Сербии в 2019 году, все это страны, которые, как и Германия, завязаны на газовом транзите из России в Европу.

Болгария и Сербия строят продолжение "Турецкого потока" в Австрию, а Германия, собственно говоря, является главным бенефициаром "Северного потока-2".

Как ни странно, ни один из скандалов не вылился в сворачивание отношений с Москвой, хотя сначала положенные осуждающие заявления об этом властями этих стран были сделаны.

Однако потом глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что "можно отделять одно от другого". Представители России и Австрии стараются совместно обсуждать проблемы и устранять их, подчеркнула она.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил: "шпионский скандал пытаются поставить в плоскость наших отношений с Россией, не вижу никаких оснований связывать одно с другим".

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что Белград не изменит политику по отношению к Москве из-за информации о возможном шпионском скандале с участием россиянина. Он подчеркнул, что Сербия считает Россию братской страной, и заявил о намерении продолжить сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере разведки.

Нет никаких оснований предполагать, что Германия поставит под угрозу выполнение контракта по "Северному потоку-2" из-за очередного "шпиона", убившего чеченского боевика. Так что американской разведке придется искать новые варианты, как скомпрометировать Россию.

Но из кандидатов осталась только Венгрия, через территорию которой идет продолжение "Турецкого потока" — "Балканский поток". Здесь провокация вряд ли тоже удастся, премьер Виктор Орбан привык мыслить самостоятельно.

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Темы германия транзит газа россия и германия шпиономания на западе
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