Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Москва и Донецк согласовали давление на Киев. Европа поддержит

Мир » Бывший СССР » Украина

Москва и Донецк согласовали свое давление на Киев для того, чтобы начать реализовывать Минские соглашения, считает политолог Владимир Джаралла.

Накануне встречи в "нормандском формате" в Донецкой народной республике (ДНР) приняты две знаковые инициативы. Парламент постановил, что границы ДНР охватывают всю Донецкую область, а глава республики Денис Пушилин предложил лишить украинский язык государственного статуса.

В это же время в России риторика в защиту мятежных республик была усилена. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что "несколько областей могут выйти из состава Украины, если она будет притеснять малые народы". Это был ответ на срыв в ООН выступления депутата Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека.

В свою очередь в ответ на заявление Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за "потерявшихся жителей Донбасса", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!". Дипломат призвала украинские власти гарантировать жителям Донбасса их права, уточнив, что в таком случае они "найдутся сами".

Налицо единая позиция двух ветвей госвласти России, и вряд ли она не согласована с президентом Владимиром Путиным.

Крымский политолог Владимир Джаралла полагает, что между Москвой и Донецком "были, вне всякого сомнения, консультации". Он сказал для "Правды.Ру", что в данном случае инициативы ДНР очевидны и "призваны перехватить повестку из рук Киева". Смысл принятого решения по границе в том, пояснил политолог, что если Минские соглашения будут выполняться, то выборы должны пройти на всей территории ДНР, а не только на той ее части, которая находится под контролем восставших.

Решение по поводу языка — это "ответ киевской дискриминационной политике, которая совершенно не меняется ни в языковом вопросе, ни в национальном". "Другое дело, насколько все-таки эти инициативы реалистичны, но это уже другая тема" — отметил Владимир Джаралла.

Что касается слов Володина, то, по мнению политолога, украинские националисты "получили для себя повод срочно заявить о себе и наброситься на Россию". В организационном плане они самая мощная сила в настоящее время на Украине, противовеса ей нет, но она начала ослабевать, поэтому для них очень важно доказывать право на свое существование, отметил эксперт.

По словам Владимира Джараллы, встреча в "нормандском формате" 9 декабря призвана дать толчок к реализации Минских соглашений. Россия готовит итоговый документ именно в этом контексте. Для европейских стран — Франции, Германии — эта встреча является весьма важной, потому что, во-первых, инициатива во внешней политике помогает этим странам сохранять положение лидеров Евросоюза.

Во-вторых, экономические круги этих стран давно уже говорят о необходимости если не отмены, то хотя бы значительного снижения санкционного режима в отношении России. "Здесь ритуально всегда говорится о том, что поводом для этого должна быть реализация Минских соглашений. Тем самым такой повод, наконец, для них появляется", - отметил политолог.

По его мнению, для господина Зеленского это дебют, который он будет использовать, прежде всего, в информационном плане. Украину заставят подписать все эти соглашения и затем время от времени будут напоминать о необходимости их реализации, а чтобы украинские националисты, которые уже заявляют о неприемлемости подобной позиции, не стали помехой, Зеленский будет делать "странные заявления для внутренней аудитории в националистическом духе".

Владимир Джаралла считает, что если подойти к ним принципиально, то тогда встреча и ее результаты могут оказаться под большим вопросом.

Добавим, что Денис Пушилин в своем заявлении на официальном сайте ДНР сказал: "Заявления о намерениях обсуждать и менять очередность действий, предусмотренных Минскими соглашениями, демонстрирует непонимание президентом Украины основ международного права, реальное отношение к межгосударственным документам и обязательствам Украины. К тому же Зеленский серьезно переоценивает свою значимость в геополитике".

"Официальному Киеву не стоит забывать, при каких условиях Украина каждый раз подписывала соглашения в столице Белоруссии: когда других вариантов спасти свою армию не оставалось. Никто не давал ей права диктовать условия и последовательность выполнения пунктов договора ни тогда, ни тем более сейчас. Она обязана не трактовать их в соответствии с желаниями местечкового политикума, а безоговорочно выполнять", — отметил Денис Пушилин.

 Читайте по теме: Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите

Захарова напомнила, кому нужна встреча "нормандской четверки"

Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе

Темы денис пушилин владимир джаралла нормандский формат минские соглашения
Актуальная аналитика
Ландшафтный дизайн
Живая изгородь за 5 шагов
Прибалтика
Прибалтика в ожидании нападения. Когда надоест?
Новости Украины
Москва и Донецк согласовали давление на Киев. Европа поддержит
Новости Все >
Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
Ученые засомневались, что болезнью Альцгеймера нельзя заразиться
Посольство РФ в Испании проверит информацию о пропаже россиянки
Путин поговорил по телефону с новым главой Еврокомиссии
Открытие: почему нельзя употреблять алкоголь после после тяжелой работы
Бывшей жене Глушакова не хватает 300 тыс. в месяц на детей
С матерью забытой на морозе девочки в Бурятии проведут беседу
Биологи: млекопитающие тонко чувствуют свет даже в утробе
Глава IHHF: чемпионат мира по хоккею невозможно перенести из России
Магазины "переезжают" из центра на окраины
Последние материалы
Открытие: почему нельзя употреблять алкоголь после после тяжелой работы
Москва и Донецк согласовали давление на Киев. Европа поддержит
С матерью забытой на морозе девочки в Бурятии проведут беседу
Биологи: млекопитающие тонко чувствуют свет даже в утробе
Глава IHHF: чемпионат мира по хоккею невозможно перенести из России
Магазины "переезжают" из центра на окраины
Экс-чиновница, снявшаяся для Playboy, стала акционером "Газпрома"
26 человек погибли в перевернувшемся автобусе в Тунисе
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч"
Школьница из Омска соблазнила и обокрала строителя
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Недвижимость
Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга
Соломон Соловьев Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов Игорь Буккер Кетамин позволит победить зелёного змия Игорь Буккер
Комментарии
В России появилась новая сексуальная ориентация
Снайперы украинской «Альфы» погибли, охотясь на людей
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Могут ли вакцины вызвать рак?
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Эстония призывает НАТО сосредоточиться на реальных угрозах
Зеленский отказался выполнять Минские соглашения
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием "Небесная сотня"
Спикер Рады уверен, что на Украине живет только один народ
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Спикер Рады уверен, что на Украине живет только один народ
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
В ЛНР зафиксировали постановочные обстрелы нацгвардии Украины
В Сибири мужчина скончался в очереди на допрос. Полиция не при чем
Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него
Средний россиянин потратит на новогодний стол 10 тысяч рублей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ