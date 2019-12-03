Москва и Донецк согласовали давление на Киев. Европа поддержит

Москва и Донецк согласовали свое давление на Киев для того, чтобы начать реализовывать Минские соглашения, считает политолог Владимир Джаралла.

Накануне встречи в "нормандском формате" в Донецкой народной республике (ДНР) приняты две знаковые инициативы. Парламент постановил, что границы ДНР охватывают всю Донецкую область, а глава республики Денис Пушилин предложил лишить украинский язык государственного статуса.

В это же время в России риторика в защиту мятежных республик была усилена. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что "несколько областей могут выйти из состава Украины, если она будет притеснять малые народы". Это был ответ на срыв в ООН выступления депутата Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека.

В свою очередь в ответ на заявление Владимира Зеленского, пообещавшего бороться за "потерявшихся жителей Донбасса", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!". Дипломат призвала украинские власти гарантировать жителям Донбасса их права, уточнив, что в таком случае они "найдутся сами".

Налицо единая позиция двух ветвей госвласти России, и вряд ли она не согласована с президентом Владимиром Путиным.

Крымский политолог Владимир Джаралла полагает, что между Москвой и Донецком "были, вне всякого сомнения, консультации". Он сказал для "Правды.Ру", что в данном случае инициативы ДНР очевидны и "призваны перехватить повестку из рук Киева". Смысл принятого решения по границе в том, пояснил политолог, что если Минские соглашения будут выполняться, то выборы должны пройти на всей территории ДНР, а не только на той ее части, которая находится под контролем восставших.

Решение по поводу языка — это "ответ киевской дискриминационной политике, которая совершенно не меняется ни в языковом вопросе, ни в национальном". "Другое дело, насколько все-таки эти инициативы реалистичны, но это уже другая тема" — отметил Владимир Джаралла.

Что касается слов Володина, то, по мнению политолога, украинские националисты "получили для себя повод срочно заявить о себе и наброситься на Россию". В организационном плане они самая мощная сила в настоящее время на Украине, противовеса ей нет, но она начала ослабевать, поэтому для них очень важно доказывать право на свое существование, отметил эксперт.

По словам Владимира Джараллы, встреча в "нормандском формате" 9 декабря призвана дать толчок к реализации Минских соглашений. Россия готовит итоговый документ именно в этом контексте. Для европейских стран — Франции, Германии — эта встреча является весьма важной, потому что, во-первых, инициатива во внешней политике помогает этим странам сохранять положение лидеров Евросоюза.

Во-вторых, экономические круги этих стран давно уже говорят о необходимости если не отмены, то хотя бы значительного снижения санкционного режима в отношении России. "Здесь ритуально всегда говорится о том, что поводом для этого должна быть реализация Минских соглашений. Тем самым такой повод, наконец, для них появляется", - отметил политолог.

По его мнению, для господина Зеленского это дебют, который он будет использовать, прежде всего, в информационном плане. Украину заставят подписать все эти соглашения и затем время от времени будут напоминать о необходимости их реализации, а чтобы украинские националисты, которые уже заявляют о неприемлемости подобной позиции, не стали помехой, Зеленский будет делать "странные заявления для внутренней аудитории в националистическом духе".

Владимир Джаралла считает, что если подойти к ним принципиально, то тогда встреча и ее результаты могут оказаться под большим вопросом.

Добавим, что Денис Пушилин в своем заявлении на официальном сайте ДНР сказал: "Заявления о намерениях обсуждать и менять очередность действий, предусмотренных Минскими соглашениями, демонстрирует непонимание президентом Украины основ международного права, реальное отношение к межгосударственным документам и обязательствам Украины. К тому же Зеленский серьезно переоценивает свою значимость в геополитике".

"Официальному Киеву не стоит забывать, при каких условиях Украина каждый раз подписывала соглашения в столице Белоруссии: когда других вариантов спасти свою армию не оставалось. Никто не давал ей права диктовать условия и последовательность выполнения пунктов договора ни тогда, ни тем более сейчас. Она обязана не трактовать их в соответствии с желаниями местечкового политикума, а безоговорочно выполнять", — отметил Денис Пушилин.

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