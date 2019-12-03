Политолог Журавлев: соседи-казахстанцы — народ справедливый

Авторитет Нурсултана Назарбаева, как лидера нации Казахстана, признают во всем мире. 28 ноября, накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан, в Посольстве Казахстана в России прошла конференция "Большая Евразия: геополитические и геоэкономические аспекты для России и Казахстана". Имя первого президента РК, Нурсултана Назарбаева, как автора и идеолога проекта "Большая Евразия", упоминали практически все выступавшие. Об итогах конференции и роли Нурсултана Назарбаева в истории современного Казахстана "Правде.Ру" рассказал известный политолог, генеральный директор "Института региональных проблем", Дмитрий Журавлев.

— Сама идея "Большой Евразии" впервые была озвучена Нурсултаном Назарбаевым на саммите ООН в сентябре 2015 года. Глобальный интеграционный проект, куда бы вошли ЕАЭС, инициатива Китая "Великий шелковый путь" и Европейский союз, — это стратегическая инициатива, важная для будущего всего континента Евразия. Насколько для Казахстана и мира важно то, что это было предложено именно Назарбаевым?

— Особое отношение граждан Казахстана к своему первому президенту доказывает, что казахстанцы, подчеркиваю — не только казахи, но именно казахстанцы — народ справедливый. Потому что многое из того, что достигла сегодня страна, она имеет благодаря именно Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Были сохранены старые экономические, социальные и культурные связи, причем, не только между Казахстаном и Россией, но и со всеми соседями. Были сохранены связи между казахстанскими же предприятиями внутри самого Казахстана, между казахстанскими и российскими предприятиями даже не на уровне государства, а на уровне конкретных технологических цепочек. При этом широчайшее привлечение иностранных инвестиций позволило новой республике развиваться. Поэтому сегодня Казахстан — безусловный лидер в области привлечения инвестиций.

Казахстан рискнул, и этот риск взял на себя Назарбаев. Он принял решение. Самое тяжелое всегда — это принять решение. Потому что не бывает абсолютно правильных решений. Любое несет в себе риск. И когда человек принимает решение, он принимает на себя этот риск. Это решение было, конечно, проработано, и оно было, теперь уже видно, исторически верным — максимальное сохранение союза с Россией при максимальном привлечении иностранных инвестиций. Вот, собственно, формула экономического успеха Казахстана. Отсюда и его нацеленность на интеграцию в Большую Евразию.

Казахстан активно выступает медиатором во многих переговорах. Вы не задумывались, почему, например, все, что сейчас происходит в Сирии, устроено вокруг так называемого "астанинского процесса"? Почему переговоры Ирана, России и Турции происходят в Казахстане? Потому, что нужен авторитетный арбитр. Потому что у Ирана, Турции, России очень разные подходы к ситуации. Не враждебные — разные. И здесь очень важен авторитет, который может сказать: "это правильно, а это нет".

— Можно упомянуть и еще одно из приоритетных условий развития современного Казахстана — это сохранение межнационального мира.

— Безусловно. Но, что здесь причина, а что следствие? Без сохранения межнационального мира там, где нетитульная нация составляет существенную часть населения, жить и развивать что-либо трудно. С другой стороны, сохранить межнациональный мир в условиях растущих трендов гораздо легче, чем когда все рушится, и люди живут плохо…

Мир удалось сохранить, наверное, впервую очередь, благодаря мудрости и стратегичности мышления. Это главное достоинство Назарбаева, по-моему, именно его способность к стратегическому мышлению. Не абстрактная способность написать некий теоретический труд, то, что у нас любят делать многие политики и экономисты, а именно использование стратегических подходов при решении конкретных проблем.

Давайте вспомним — идею возрождения союза республик бывшего СССР на новой основе высказал именно Назарбаев. Не Ельцин, не Путин, которые, казалось бы, должны были это сделать, а именно Назарбаев. Он же высказал и обосновал идею создания Евразийского экономического союза, а в нынешнем, 2019 году, договору о его создании уже исполнилось пять лет. Идея, ЕАЭС, стала реальностью, связала нитями экономики значительную часть планеты, работает и развивается! Назарбаев же ввел в обиход политиков и экономистов новый термин "Большая Евразия" — геополитический концепт интеграции в единое партнерство всего евразийского континента — Старого Света и Азии.

Вот это как раз показатель стратегического мышления. Он цели ставит не на год, не на десять лет, а на исторический период. И в этом, конечно, его заслуга. Именно это позволило Назарбаеву на посту руководителя страны совместить "развитие" с "сохранением". Хотя Казахстану было, наверно, так же тяжело, как Узбекистану, как Киргизии. Мы помним, что в первые годы, после развала СССР, уровень жизни резко упал, была массовая безработица. Но Казахстан очень быстро из этой ситуации вышел. Да, конечно, уровень жизни в Казахстане несравним с уровнем жизни в европейских государствах, но он самый большой в Центральной Азии. И он растет.

— В Казахстане сегодня есть такие льготы, которым по-хорошему можно позавидовать, скажем, обучение за границей за счет государства…

— Ну, это же не льгота — это стратегическая программа государства, это вложение в будущее: вкладываются огромные деньги в получение современных компетенций. Государственный аппарат и управленческий аппарат в бизнесе должен быть мирового уровня. И чтобы эффективно вкладывать в будущее, нужно иметь картину этого будущего, иметь стратегическое мышление, иметь высокое образование… В том-то и дело, что Назарбаев дает стратегический план, и дает под него свой огромный авторитет. И вот, то, что Казахстан растет, развивается и продолжает развиваться, это во многом, конечно, заслуга Назарбаева. Это самая главная его заслуга.

— Всякий раз, когда публикуются цифры ежегодной статистики миграции населения республики, так называемые патриоты-националисты, по обе стороны границы пытаются разыграть карту Северного Казахстана. Звучат слова "русская эмиграция", "исход русскоязычных"… Что вы об этом думаете?

— Это, на мой взгляд, контрпродуктивно. Люди всегда уезжали и будут уезжать, но не в результате притеснений… И уезжает не так много. Если мы говорим о статистических цифрах, то это около погрешности. Более того, в процентном отношении за все время русских из Казахстана уехало меньше, чем из других стран СНГ. Многие возвращаются… Существуют объективные причины миграции. Если говорить о Северном Казахстане, то надо заметить — большая часть мигрировавших — жители соседних с Россией регионов. Здесь нет ни языкового барьера, ни проблем акклиматизации, уровень жизни объективно немножко выше. Поэтому подобный переезд не признак наличия проблем в межнациональных отношениях, а всего лишь реализация права людей на свободу передвижения. К счастью в Казахстане крайне негативно относятся к национализму, как на официальном, так и на общественном уровне. Люди понимают, что живут в многонациональном и многоконфессиональном обществе, поэтому любой радикализм или национализм вызывает у казахстанцев отвращение.

На конференции в посольстве Казахстана в России, обсуждая большие и малые аспекты геополитики, эксперты назвали среди главных проблем именно недостаток достоверной объективной информации друг о друге. Информационные провалы, которые заполняются непроверенными источниками, аппелированием к неверным данным.

Неоднократно Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, а до этого и Нурсултан Назарбаев, называли отношения между двумя нашими странами союзническими и, более того, эталонными. Это так и есть. А у казахов даже мудрая пословица в ходу: "Хорошие соседи — лучше дальних родственников!".

— Кто-то из мыслителей сказал, что великий государственный деятель не тот, при котором страна хорошо живет. А тот, кто заложил такую систему, которая может работать и без него, согласны?

— Разумеется, потому что система, которая нуждается только в этом человеке, это не система. Это просто уникальный механизм, рассчитанный на него. Назарбаев создал систему, которая будет работать и без него.

В чем его сила? В том, что это единственный глава государства, который осознанно пошел на ограничение своих полномочий для развития политической системы страны. Как говорил Черчилль, — "Отличие государственногодеятеляот политикав том, что политикориентируется на следующие выборы, а государственныйдеятель- на следующее поколение".

— Вы сказали, что Нурсултан Назарбаев заложил стратегию будущего, но ведь он еще помог Казахстану понять, узнать свое прошлое. Без сваливания общества в национализм и исключительность…

— Положим, интеллигенция всегда немножко "сваливается" в национализм. Увы, это ее свойство в любой стране мира. И казахская интеллигенция тоже балансировала на этой грани. И в том, что она туда не свалилась, тоже во многом заслуга Назарбаева, который очень точно, очень взвешенно развивал историческое знание в Казахстане, он превращает это историческое знание в знание людей.

У меня была интересная история в Нур-Султане в мой последний приезд — на выборах действующего президента Казахстана. Нас повели на экскурсию в Музей науки и в Музей казахской истории. И с нами постоянно ходил какой-то человек в бейсболке, я даже подумал, что он из сопровождающих. Выяснилось, что это простой местный житель. Он старательно весь день проходил с нами в эти два огромных музея и с интересом все слушал. Для меня этот человек символизировал то, что было в Советском Союзе — любопытство, жажда знаний. Знание было ценно, знать — прилично. Это очень важная вещь. Вот это, мне кажется, во многом определяет будущее Казахстана.

— Новый президент Казахстана — человек "школы Назарбаева". Считаете ли вы, что именно это во многом позволило ему избраться так легитимно?

— Касым-Жомарт Токаев — бывший заместитель Генерального секретаря ООН, он крупная фигура мирового масштаба, конечно, у него есть огромный личный авторитет. Да, понятно, что он последователь Нурсултана Абишевича, и он этого и не скрывает. По своей предыдущей профессии, по тому, чем он занимался в прошлом, он во многом использовал авторитет Назарбаева. Он учился у Назарбаева. Стиль и подход у него назарбаевский, конечно. Это ни в коей мере не показывает, что он не самостоятелен, как политик, как государственный деятель.

Именно наибольшая эффективность назарбаевской политики делает ее бессмертной. Уже накоплен позитивный опыт народа, есть впечатления народа от этой политики. И казахстанцы привыкли к позитивным изменениям.

Алла БУРЦЕВА,

Олег ЗЛОБИН