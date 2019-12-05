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Автор Любовь Степушова

Что дает жителям Донбасса российский паспорт

Мир » Бывший СССР » Украина

Как идет паспортизация населения Донбасса? Какова жизнь в Луганске сегодня? Ждут ли там люди возвращения на Украину? Или в таком случае их ждет тотальный геноцид? Ведь ВСУ продолжает обстреливать и убивать там мирных людей и сейчас — несмотря на разведение войск в трех точках и в ожидании саммита в "нормандском формате".


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Из Луганска об этом "Правде.Ру" рассказал доцент Луганского государственного университета имени Даля, кандидат исторических наук, луганчанин Юлий Федоровский.

Читайте начало интервью:

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— Юлий Рудольфович, как идет паспортизация Донбасса? У вас уже есть российский паспорт? Что он дает жителям республик?

— Очень большие очереди за российскими паспортами. Кстати говоря, этот процесс как раз подтверждает, что люди хотят в Россию, а не на Украину. Я сам, когда оформлял этот документ, видел тысячные очереди. Если люди стоят в таких очередях за паспортами России, вряд ли они хотят вернуться в состав Украины. Я думаю так.

Российский паспорт сейчас, как минимум, дает возможность легко ездить в Россию. При пересечении границы с Россией мне не нужно брать миграционную карту и заполнять ее. О других более важных нюансах я пока умолчу.

— Пенсию в России можно оформить по этому паспорту?

— Пенсия, насколько мне известно, оформляется только при оформлении прописки на территории России. Если граждане более старшего возраста хотят перейти на российскую пенсию, им надо переселяться и получать регистрацию.

— Вы лично уже на пенсии или нет?

— Я не пенсионер. Я получаю зарплату из бюджета Луганска.

— А вообще, у вас пенсионеры получают украинскую пенсию или от ЛНР?

— Есть разные пенсионеры. Некоторые из моих знакомых пенсионеров ездят на ту сторону, оформляют себе там пенсию и получают ее там. Некоторые не ездят и получают пенсию в ЛНР. Некоторые наиболее талантливые граждане умудряются оформиться и там, и там и получать двойную пенсию. Может быть, кто-то уже и российскую пенсию себе оформил, но мне такие примеры неизвестны.

Важно ведь не только то, что пенсия будет выше, а что, получив паспорт, люди хотя бы морально чувствуют себя хоть как-то защищенными, надеются на то, что их теперь не будут со стороны Украины карать, бомбить и убивать, если у них будет российский паспорт. Насколько эта надежда реальна или, может быть, это наивность, мы сможем понять, когда этот процесс будет завершен.

Пока что он в самом разгаре. Насколько мне известно, планируется к концу этого года достигнуть цифры в 100 тысяч человек. Это то, о чем я говорил несколько лет назад: наиболее оптимальный путь развития ЛНР — это абзахо-приднестровский путь. То есть постепенная фактическая интеграция в Россию, в том числе путем получения российских паспортов. В далекой перспективе, возможно, будет по образцу Южной Осетии официальное признание республик со стороны Российской Федерации.

— Да, надо пройти путь от объявления независимости до ее официального признания другими.

— У них с момента провозглашения до момента признания прошло почти 20 лет. Некоторые южноосетинские товарищи, которые приезжали сюда на мероприятия, об этом и говорили, что у вас все похоже, как было у нас 20 лет назад. Я как реалист понимаю, что завтра ожидать признания ЛНР со стороны Российской Федерации не стоит.

Но пройдет несколько лет, может быть, как-то опять изменится геополитическая ситуация. Россия ведь Южную Осетию признала не в 1990 году, когда была провозглашена эта республика, а только в 2008-м, то есть им пришлось ждать 18 лет до признания. Как говорят южноосетинские товарищи, надеемся, что у вас все будет быстрее. Я тоже на это надеюсь.

— В Золотом после долгих мытарств все же произошло разведение войск. Какой-то взвод отошел на километр в глубь украинской территории. Обстрелы украинскими войсками территории Донбасса наконец-то прекратились или все также продолжаются?

— На данной территории, на демилитаризованной территории обстрелов нет. Но в других местах продолжаются. Буквально в нескольких километрах от нее на днях был зафиксирован очередной обстрел нашей территории. Как это было отражено в отчете, в этом районе, но за пределами пятикилометровой зоны. Поэтому оптимум в данном случае — это то, что предлагает российская сторона.

То есть развести надо не в трех точках, как это было подписано в 2015 году и реализовано только в 2019-м, а еще минимум в 10, 20 точках, чтобы в итоге вдоль всей линии соприкосновения произошла демилитаризация, были отведены все артиллерийские, минометные и другие системы за пределы досягаемости. Таким образом, возможно, будет наконец достигнута тишина, и население прифронтовых территорий перестанет страдать от обстрелов. Это, в принципе, должно быть понятно любому.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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