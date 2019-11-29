Украина находится в состоянии тотального унижения. США, Европа, Россия, Китай не испытывают ни малейшего угрызения совести, навязывая стране свои желания. Программа самоуничтожения, запущенная националистами, дает свои плоды.
На слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, сотрудник посольства США на Украине Дэвид Холмс в своих показаниях передал содержание разговора посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда и президента.
"Посол Сондленд заявил, что президент Зеленский "любит вашу задницу (Трампа — Ред.)". Я слышал, как президент Трамп спросил: "Так он собирается провести расследование (по делу Вurisma — Ред.)?" Посол Сондленд ответил, что "он это сделает, он сделает все, о чем вы его попросите", сказал Холмс.
И никакой реакции в Киеве не было, а ведь это не безобидная шутка, это характеристика отношения к партнерству. Впрочем, это не единственное доказательство крайнего неуважения хозяина к вассалу. Сюда можно отнести обнародование Трампом телефонных разговоров с Зеленским, присутствие на его инаугурации второстепенного американского чиновника, замораживание помощи, стремление через МВФ добиться открытия рынка сельхозземель, против чего выступает около 75% населения. А также продавливание продаж своего дорогого СПГ, и, наконец, перевод Украины под тотальное внешнее управление через фирмы Сороса.
Это все делается для того, чтобы Украина жила сиюминутными проблемами, не задумываясь о стратегиии развития своей государственности. Это не просто унижение, это уничтожение Украины. Самое удивительное, что в украинском обществе по этому поводу особенно не рефлексируют.
Достаточно посмотреть на фото, когда теперь уже бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ведет 4 июня в Брюсселе Зеленского фотографироваться у флагов и стенда ЕС. Панибратски закинутая рука на плечо Зеленского и вид скабрезно беседующих подростков. Вот как описывает эту встречу сам Зеленский: "Обо всем (шутили — Ред). О таком мужском, что нельзя говорить. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька". Комментарии излишни.
Неуважение к Зеленскому переносится на неуважение к украинцам. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles рассказал о намерении бороться с нелегальной миграцией и параллельными сообществами. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд", — подчеркнул Макрон.
По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, сотрудники правоохранительных органов Польши часто игнорируют заявления от украинцев о "неприятных инцидентах", вплоть до физической расправы. Поляки "не боятся" издеваться над украинцами, что делают "почти ежедневно", сказал Махинько.
Многие "щирые" украинцы считают, что Россия их тоже унижает. Конечно, самой "агрессией", но и не только. Путин якобы "протащил" формулу Штайнмайера, добился разведения войск и хочет его уже по всей линии соприкосновения, уже скоро будет дан особый политический статус ЛДНР, состоятся прямые переговоры с местными "коллаборантами", будет подписан новый унизительный для Украины транзитный договор по газу.
Эти люди унижены даже тем, что собственный президент хочет организовать личную встречу с Путиным.
Что касается Китая, то китайские фирмы купили контрольный пакет акций гордости украинского ВПК завода "Мотор Сич". Ожидается грандиозное унижение, когда китайцы возобновят сотрудничество с российским ВПК, ведь та продукция, которую производит завод (авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130) нужна России. Киев уже почувствовал предстоящие события и затормозил подписание лицензионных договоров с китайцами, но вряд ли Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) что-то предпримет. "Не до жиру, быть бы живу" — нужны китайские инвестиции.
Самое интересное в том, что унижение Украины было запущено не Зеленским, а всеми его предшественниками, которые постепенно взяли уверенный курс на крайний национализм и потакание бандеровцам. Накопленная программа самоуничтожения развернулась по полной после майдана и прихода к власти Петра Порошенко, в 2014 году за него проголосовали около 55 % украинских избирателей.
Прошло шесть лет и стало ясно, что у Украины нет стратегического видения своего пути развития и, судя по всему, уже не будет, крупные внешние игроки не дадут этого сделать. Поэтому шанс сохраниться в целостном виде у страны минимальные, если, конечно, не произойдет чуда и украинцы перестанут искать виноватых извне и объявят ими себя.
Тогда можно меняться и что-то исправлять. Но даже при этом самом благоприятном варианте не существует сценария, при котором Крым и Донбасс вернутся в состав Украины, это тоже надо признать. В таком виде, какой страна была после развала СССР, она существовать больше не будет ни при каких обстоятельствах.
Возможна ситуация, при которой часть Украины объединится с Россией. Возможна ситуация, при которой другая часть Украина совместно с Литвой и Польшей создаст единое государственное образование, когда Евросоюз развалится. На Украине ждут развала России, как спасения, но этого не произойдет, потому что Россия прошла путь Украины в 90-е годы и вышла из ситуации консолидированной по главному вопросу — больше никогда не ложиться под Запад "за колбасу". И тогда Россия сделала главное - она нашла виноватого в себе, нашла своего человека в Чечне, в других "сепаратистких" республиках и объединилась в строительстве сильного и уважаемого государства.
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