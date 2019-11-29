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Автор Любовь Степушова

Украина тотально унижена. Кто виноват?

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина находится в состоянии тотального унижения. США, Европа, Россия, Китай не испытывают ни малейшего угрызения совести, навязывая стране свои желания. Программа самоуничтожения, запущенная националистами, дает свои плоды.

"Он любит вашу задницу"

На слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, сотрудник посольства США на Украине Дэвид Холмс в своих показаниях передал содержание разговора посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда и президента.

"Посол Сондленд заявил, что президент Зеленский "любит вашу задницу (Трампа — Ред.)". Я слышал, как президент Трамп спросил: "Так он собирается провести расследование (по делу Вurisma — Ред.)?" Посол Сондленд ответил, что "он это сделает, он сделает все, о чем вы его попросите", сказал Холмс.

И никакой реакции в Киеве не было, а ведь это не безобидная шутка, это характеристика отношения к партнерству. Впрочем, это не единственное доказательство крайнего неуважения хозяина к вассалу. Сюда можно отнести обнародование Трампом телефонных разговоров с Зеленским, присутствие на его инаугурации второстепенного американского чиновника, замораживание помощи, стремление через МВФ добиться открытия рынка сельхозземель, против чего выступает около 75% населения. А также продавливание продаж своего дорогого СПГ,  и, наконец, перевод Украины под тотальное внешнее управление через фирмы Сороса.

Это все делается для того, чтобы Украина жила сиюминутными проблемами, не задумываясь о стратегиии развития своей государственности. Это не просто унижение, это уничтожение Украины. Самое удивительное, что в украинском обществе по этому поводу особенно не рефлексируют.

Европа не отстает от Америки, унижая Украину

Достаточно посмотреть на фото, когда теперь уже бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ведет 4 июня в Брюсселе Зеленского фотографироваться у флагов и стенда ЕС. Панибратски закинутая рука на плечо Зеленского и вид скабрезно беседующих подростков. Вот как описывает эту встречу сам Зеленский: "Обо всем (шутили — Ред). О таком мужском, что нельзя говорить. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька". Комментарии излишни.

Неуважение к Зеленскому переносится на неуважение к украинцам. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles рассказал о намерении бороться с нелегальной миграцией и параллельными сообществами. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд", — подчеркнул Макрон.

По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, сотрудники правоохранительных органов Польши часто игнорируют заявления от украинцев о "неприятных инцидентах", вплоть до физической расправы. Поляки "не боятся" издеваться над украинцами, что делают "почти ежедневно", сказал Махинько.

Россия и Китай тоже виноваты

Многие "щирые" украинцы считают, что Россия их тоже унижает. Конечно, самой "агрессией", но и не только. Путин якобы "протащил" формулу Штайнмайера, добился разведения войск и хочет его уже по всей линии соприкосновения, уже скоро будет дан особый политический статус ЛДНР, состоятся прямые переговоры с местными "коллаборантами", будет подписан новый унизительный для Украины транзитный договор по газу.

Эти люди унижены даже тем, что собственный президент хочет организовать личную встречу с Путиным. 

Что касается Китая, то китайские фирмы купили контрольный пакет акций гордости украинского ВПК завода "Мотор Сич". Ожидается грандиозное унижение, когда китайцы возобновят сотрудничество с российским ВПК, ведь та продукция, которую производит завод (авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130) нужна России. Киев уже почувствовал предстоящие события и затормозил подписание лицензионных договоров с китайцами, но вряд ли Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) что-то предпримет. "Не до жиру, быть бы живу" — нужны китайские инвестиции.

Прежней Украины больше никогда не будет

Самое интересное в том, что унижение Украины было запущено не Зеленским, а всеми его предшественниками, которые постепенно взяли уверенный курс на крайний национализм и потакание бандеровцам. Накопленная программа самоуничтожения развернулась по полной после майдана и прихода к власти Петра Порошенко, в 2014 году за него проголосовали около 55 % украинских избирателей.

Прошло шесть лет и стало ясно, что у Украины нет стратегического видения своего пути развития и, судя по всему, уже не будет, крупные внешние игроки не дадут этого сделать. Поэтому шанс сохраниться в целостном виде у страны минимальные, если, конечно, не произойдет чуда и украинцы перестанут искать виноватых извне и объявят ими себя.

Тогда можно меняться и что-то исправлять. Но даже при этом самом благоприятном варианте не существует сценария, при котором Крым и Донбасс вернутся в состав Украины, это тоже надо признать. В таком виде, какой страна была после развала СССР, она существовать больше не будет ни при каких обстоятельствах.

Возможна ситуация, при которой часть Украины объединится с Россией. Возможна ситуация, при которой другая часть Украина совместно с Литвой и Польшей создаст единое государственное образование, когда Евросоюз развалится. На Украине ждут развала России, как спасения, но этого не произойдет, потому что Россия прошла путь Украины в 90-е годы и вышла из ситуации консолидированной по главному вопросу — больше никогда не ложиться под Запад "за колбасу". И тогда Россия сделала главное - она нашла виноватого в себе, нашла своего человека в Чечне,  в других "сепаратистких" республиках и объединилась в строительстве сильного и уважаемого государства. 

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