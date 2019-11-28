Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?

Казахстан вопреки Конституции проводит дискриминацию русских по языку и выдавливает их из страны. К чему приведет страну крайний национализм?

Русские покидают Казахстан

Согласно данным Ranking.kz., за три квартала текущего года из Казахстана эмигрировало 34,2 тысячи человек, что на 8,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 30,4 тысячи человек из этих мигрантов уехали в Россию, то есть это была, в основном, русская эмиграция. Об этом же говорит и региональный срез. Больше всего уезжают за границу жители Восточно-Казахстанской (5,4 тыс. человек), Карагандинской (4,8 тыс. человек), Костанайской (4,3 тыс. человек), Павлодарской (4,2 тыс. человек) и Северо-Казахстанской (3,3 тыс. человек) областей, говорится в сообщении Ranking.kz.

То есть исход идет из областей, компактно заселенных русскими. Заметим, что они до обретения Казахстаном независимости в 1991 году были второй по численности национальной группой в республике — 40%, а вместе с другими "нетитульными" нациями составляли 70% населения. В 2018 году русские составляли всего 19,3% населения, это приблизительно 3,5 млн человек. В 2018 республику покинули более 30,3 тыс. русских — на 3 тысячи больше показателей 2017 года, 2019 год обещает стать рекордным по русской эмиграции из Казахстана.

Почему же русские покидают Казахстан, где, по мнению местных мейнстримовских СМИ, отличный межнациональный климат?

Дискриминация русских в Казахстане

Как сказала "Правде.Ру" заведующая отделом диаспоры и миграции института стран СНГ Александра Докучаева, это связано с внутренней политикой Нур-Султана, например, с переводом казахского языка на латиницу. "Это был сигнал русским, что Казахстан отдаляется от России в культурном и информационном пространстве", — сказала эксперт. "Для русских, живущих там, важно сохранение своего культурного поля и не менее важно — тесных, братских, даже, может быть, союзнических отношений с Россией", — добавила Александра Докучаева.

Эксперт отметила, что сильнее всего русских беспокоит статус русского языка. В Конституции Казахстана записано, что он "используется наравне с казахским языком в официальных инстанциях". На самом деле, это положение не исполняется, например, "собрания на местах ведутся на казахском языке, даже не предполагается перевод на русский". Люди также обращают внимание на то, что русскоязычные школы уплотняются, в классах учится по 30-35 детей, а в казахских школах лучше условия для обучения: там меньше классы, лучше оборудование, отметила Александра Докучаева.

Добавим, что антиконституционная языковая политика в государстве выстроена так, что только те граждане, кто знает казахский язык в совершенстве, могут работать на государственной службе, например, в полиции. В результате в правительстве Казахстана только один министр не казах, среди акимов (глава города или области) тоже только один аким не казах. И это притом, что Казахстан исторически - не моногосударство (даже сейчас только 30% населения владеет казахским языком как родным), он имеет лишь 25-летний опыт собственной государственности.

Казахстан — не цивилизованная страна

В цивилизованном мире в немоногосударствах работает система нескольких госязыков. Например, в ЮАР их одиннадцать, а в Швейцарии — четыре, в России около 30 государственных языков — наряду с русским статус государственного имеют, например, татарский и чеченский, в Канаде — два. Но Казахстану этот опыт не нужен, ему нужно, чтобы для русских и других нетитульных национальностей были закрыты социальные лифты, чтобы они чувствовали себя чужими в своем государстве.

Нужно, чтобы в стране выросло поколение (и оно уже выросло), которое не знает русского языка и воспитанно в духе если не ненависти, то нелюбви к России и русским. И эти молодые люди презирают тех, кто не владеет казахским, что поддерживается государством.

Например, сейчас переименовываются улицы в Павлодаре, русские названия в честь российских и советских известных людей объявлены "идеологически устаревшими", их заменяют на имена батыров и других уважаемых казахов, и это притом, что Павлодар — русский город, но что говорить и обсуждать что-то с "недочеловеками".

"Им как бы показывают, что они здесь никто, но это люди, которые там живут уже в пятом поколении", — возмутилась Александра Докучаева. Ведь та территория, которая сейчас относится к Казахстану, осваивалась русскими еще со времен Петра, пояснила она. Например, в западном Казахстане город Гурьев в устье Урала основан ярославским купцом Гурьевым. Он переименован в Атырау. Уральск на реке Урал — это была крепость уральских казаков, она была основана при Иване Грозном.

"В учебниках, из уст озабоченных политиков все чаще звучит, что вы, русские, тут пришлые эксплуататоры. Все, что касается претензий к русскому присутствию в Казахстане, русскими воспринимается как угроза, и все понимают, что дальше будет только хуже, поэтому уезжают ради будущего своих детей", — резюмировала Александра Докучаева.

Чего добьется казахский национализм

Казахский национализм сродни украинскому, он невежественен и воинственен от страха, что страна развалится, если русский язык будет в качестве государственного, что это гарантия возвращения империи России. Но вот в Ирландии два государственных языка — ирландский и английский, и страна не боится возвращения империи Британии.

Сепаратизма нет там, где люди любой национальности начинают вовлекаться в общее дело, строить общее государство. Сегодня из Казахстана уезжают лучшие русские — квалифицированные рабочие, ученые, специалисты, интеллигенция. Они будут приносить пользу России, а не Казахстану. А те, кто не уедет, будут думать о развитии в Казахстане украинского сценария по типу Донбасса.

Между тем в Казахстан уже рвутся китайцы, арабы, они получают большие зарплаты и ведут себя как хозяева. "Если придут китайцы, русские покажутся роднее отца", — говорит казахская пословица. И это все, чего добьется казахский национализм.

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