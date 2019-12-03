Народ в Молдавии пока не выиграл

Как будут дальше разворачиваться события в Молдавии? Почему в маленькой республике бушуют такие политические страсти? Почему 30 процентов молдаван продолжают голосовать за Демократическую партию олигарха, укравшего миллиард у народа Молдавии и установившего диктаторский режим?



Молдавия не понимает действий Додона. Москва и Вашингтон тоже

Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

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Какая Молдавия нужна России и молдаванам

— Игорь, новый премьер-министр Молдавии Ион Кику уже нанес визит в Россию, встречался с нашим правительством. Он не поехал на Запад, а нанес первый визит сюда в первую же неделю. Как вы оцениваете результаты переговоров?

— Да, он встречался с Медведевым и другими членами российского правительства. Ион Кику по возвращении из Москвы сказал, что за последние годы было многое упущено, но он надеется, что это будет наверстано.

Конечно, развитие отношений нужно прежде всего Молдавии. У нас есть проблемы по транспортникам — они не могут вывозить в полном объеме товары сельхозпродукции, которые вывозили раньше. То есть в принципе по торговым и остальным вопросам Россия и Молдавия договорились, это, конечно, большой плюс.

Ведь прошлые власти Молдавии подписали кабальное соглашение об ассоциированном членстве с Европейским союзом. Когда наши открыли рынок для европейцев на сто процентов, а европейцы дали какие-то мизерные квоты, которые никоим образом на молдавскую экономику в позитивном смысле не могут повлиять. Раньше, когда российский рынок на сто процентов был открыт, у нас не было таких проблем.

— А пока он по-прежнему закрыт. Там чуть-чуть из Приднестровья идет, а из Молдавии практически ничего не было, только Гагаузия чего-то чуть-чуть поставляла.

— Да, там все очень сложно на самом деле. И сложно вообще понять, что происходит во взаимоотношениях в экономическом плане между Молдавией и Россией. Потому что, опять же, Игорь Додон заявляет с утра до вечера, что он открыл все российские рынки, а с другой стороны, молдавские транспортники бастуют из-за того, что не могут вывезти товар. В общем, вот здесь бы навести порядок, тогда ситуация намного выправилась бы. Ну и, конечно, Молдавия ждет, в том числе, и каких-то инвестиций от России.

— Ваш прогноз, насколько долго просидит правительство Иона Кику? Недавно Плахотнюк опубликовал пост в соцсети, что демократы будут с АКУМ договариваться, чтобы социалистов сбросить. Это возможный сценарий?

— Думаю, что сколько продержится это правительство, сегодня не скажет никто. Это зависит от очень многих условий. Второе, Плахотнюк сделал это заявление абсолютно предсказуемо, оно абсолютно понятное, и это абсолютно в духе Плахотнюка. После того, как демократы вместе с Партией социалистов отправили в отставку правительство Майи Санду, многие из окружения Санду, блока АКУМ обвиняют демократов в том, что они начали работать на Партию социалистов.

Понятно, что Партия социалистов — это главный партнер Российской Федерации в Молдавии. По крайней мере, так они себя позиционируют. А Демократическая партия всегда себя позиционировала как партия проевропейская или проамериканская. Совместное голосование с Партией социалистов, с точки зрения Плахотнюка, бросит на него тень во взаимоотношениях с европейцами и американцами.

Поэтому он быстренько захотел сразу же оправдаться, почему он голосовал с Партией социалистов, и тут же сделал предложение блоку АКУМ. Мне это напоминает ситуацию, когда Плахотнюк с антирейтингом в 98 процентов в Молдавии на президентских выборах поддержал Майю Санду.

Понятно, что реально этим он не поддержал ее, а утопил, потому что с антирейтингом в 98 процентов, когда ты кого-то поддерживаешь, людей это только отталкивает. Поэтому и его вчерашнее предложение объединиться с блоком АКУМ абсолютно понятно и предсказуемо. Я, кстати, даже не исключаю, что американцы все-таки могут разыграть эту карту и каким-то образом склеить их.

— На что они надеются-то?

— Они надеются как раз на очень многое. После того, как сбросили правительство Майи Санду, сегодняшнее правительство и Партия социалистов стали очень легкой мишенью для коллективного Запада. Если там решат что-то взбудоражить в Молдавии, то они используют эту возможность.

Когда демократов обвиняли в узурпации власти, в криминальном режиме и т. д., было ясно, что эта партия — целиком и полностью прозападная. Сегодня, когда состоялась фактически коалиция между Партией социалистов и Демократической партией, демократов могут обвинить в том, что они пророссийская партия.

То есть получается, украли миллиард кто-то во власти, олигархическая коалиция и т. д. Кто за этим стоит?… Вот что страшно. И американцы могут разыграть эту карту.

— Все-таки 30 процентов, 30 депутатов имеют демократы. Довольно много людей после всего за них голосует. Или это сфальсифицировано?

— Нет, люди голосуют. Во-первых, у демократов был административный ресурс, у них было очень много рычагов, у демократов было очень много мэров в местных органах власти и т. д. Поэтому пока это еще идет по инерции, по накатанной. Следующие выборы, я уверен, покажут совершенно другой расклад. Будет совершенно другой парламент. Нынешний парламент не репрезентативен.

— В общем, понятно, что ничего не понятно в Молдавии.

— В Молдавии понятно, что народ Молдавии пока, к сожалению, не выиграл.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев