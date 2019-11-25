Бензиновые протесты в Иране. Что это было на самом деле?

В ноябре в Иране состоялись протесты с поджогами банков и АЗС в более чем 50 городах против повышения цены на бензин. Исламская Республика на грани развала?



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Как сказал в программе "Точка зрения" генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, топливо для населения субсидируется правительством — у каждого иранца есть карточка, по которой он может купить 60 литров бензина в месяц по 28 центов. Это немного, но остальной бензин тоже дешев.

Именно на эту субсидируемую часть правительство Ирана в ноябре повысило цену с 28 до 56 центов для перераспределения полученных доходов неимущим слоям населения. Это было сделано для того, чтобы убрать спекуляцию бензином и сократить его расточительное потребление. В условии экономической блокады это очевидный шаг. Но население вышло с протестами.

По мнению эксперта, была недоработка правительства, которое не провело разъяснительную работу и проигнорировало внешний фактор. По данным иранских спецслужб, сказал Раджаб Сафаров, беспорядки и поджоги были проведены "тройками" хорошо подготовленных бойцов, которые действовали при скоплении протестующих и их объяснимом молчаливом поощрении.

Правительство быстро справилось с боевиками, которые, по мнению ираниста, не представляют иранскую оппозицию. Последняя в Иране представлена двумя группами (партии запрещены). Это так называемые "стремящиеся к изменению курса" — прозападная часть и вторая — поддерживающая правительство политически, но критикующая его экономическую политику.

Раджаб Сафаров рассказал о том, что иранцы сильно политизированы, но тем не менее консолидированы и выдержат любые санкции, благодаря четырем чисто иранским факторам: вере в Аллаха, наличию духовного лидера, крепкой семье и богатым ресурсам. Последние и выгодное географическое положение Ирана являются главными причинами, почему США так стремятся сделать страну своим вассалом.

Однако, несмотря на предательство в тяжелые времена Китая, Европы и даже России, Иран не намерен отдавать свой суверенитет. В этом плане ядерная бомба могла бы его усилить, считает Раджаб Сафаров, но Иран не будет ее делать.

Почему? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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