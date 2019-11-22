Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами

Непринятие парламентом Грузии обещанных неформальным правителем республики — олигархом Бидзиной Иванишвили — поправок к избирательному закону было лишь очередным поводом для протестов оппозиции: не будь этого, они обязательно нашли бы иную причину.

Депутаты не пришли к консенсусу, чтобы принять поправки в конституцию, разрешающие проведение выборов по пропорциональной системе — парламентское большинство неожиданно покинули несколько "слуг народа". Как и летом, оппозиционеры моментально вывели своих сторонников на проспект Руставели (т.е. всё это было заранее спланировано), началась очередная протестная акция. На выходных митингующие полностью взяли в осаду здание парламента, не давая депутатам войти в него. Однако в понедельник полиция с использованием резиновых дубинок и водомётов сняла блокаду и освободила проспект. По данным МВД, задержано 37 человек, были травмированы четверо митингующих и двое полицейских.

Главный смысл действий оппозиции — добиться досрочных выборов, на которых они надеются получить больше депутатских мест. Насколько эти их мечты осуществимы? Как велико влияние на протесты американского посольства и экс-президента Михаила Саакашвили? Судя по украинскому опыту, майдан ("революция") возможен только при наличии единого организаторского центра и финансирования. Но в данном случае, видимо, нет ни одного, ни второго.

Прежде чем прокомментировать ситуацию, журналистка Мзевинар Хуцишвили предлагает определиться с тем, какое значение имеет парламент и для чего он нужен Грузии. В принципе он должен решать проблемы страны и развивать её. "Но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш парламент, напротив, препятствует развитию страны, и мы постоянно крутимся по одному кругу как во внутриполитическом, экономическом и социальном плане, так и во внешней политике. Кроме того, депутатский состав важен с точки зрения выполняемых функций, а не количества партий или отдельных лиц. Поэтому никакие выборы (ни пропорциональные, ни смешанные) не улучшат ситуацию в стране, если она не будет независимой и демократической. И если кто-то считает, что в Грузии есть демократические и свободные выборы, они очень ошибаются. Это невозможно в условиях, когда избирательная система укомплектована членами какой-либо одной партии.

Председатели избирательных комиссий и их члены должны быть независимыми, нейтральными и беспартийными. Поэтому то, что сегодня происходит в Грузии, это борьба за кресла и собственные карманы, и это не имеет ничего общего ни с политической культурой, ни с заботой о будущем страны и грузинского народа, в интересах которого искоренение безработицы и социального неравенства. А с этим грузинское правительство не может справиться уже годами. И если нам придётся решать все проблемы и недоразумения на улицах посредством митингов и революций, то нам не нужны ни выборы, ни парламент. Что касается роли России и американского посольства в том, что происходит в стране сегодня, то они здесь ни при чём. В стране политический кризис, и это наша внутренняя клоунада. К сожалению, мы не умеем говорить друг с другом по-другому, более цивилизованно. По итогу считаю, что Иванишвили придётся пойти на некоторые уступки, но это не изменит ситуацию "Грузинской мечты", — заключает Хуцишвили.

Следует отметить, что грузинский "серый кардинал" проигрывает и в информационной борьбе: большинство местных СМИ симпатизируют или активно поддерживают его противников. Например, уволенный с поста гендиректора оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия (тот самый, который собирался своей мочой окропить винный экспорт в Россию). Вместе с ним тогда был изгнан и его любовник Георгий Габуния, продемонстрировавший отличное знание русского мата, который был адресован российскому президенту. На сей раз отборным матом отличился Гварамия. Нынешний глава компании "Мтавари архи" ("Главный канал") возмутился разгоном митинга оппозиции и пообещал уже иное: "изнасиловать" матерей лидеров правящей "Грузинской мечты" (у грузин это самое страшное и не прощаемое оскорбление).

Оппозиция на то и оппозиция, чтобы выступать против властей, критиковать их по любому поводу, но тут ситуация несколько иная, обращает внимание обозреватель Георгий Ахвледиани. "Её просто обманули. И я бы даже сказал, что обманутым оказалось всё население, потому как публичное обещание лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили перейти на пропорциональную систему выборов (да ещё и с нулевым порогом), прозвучавшее в ответ на летние акции протеста, затрагивает интересы всего населения Грузии, наделённого избирательным правом и не пассивного политически. Трудно, на самом деле, сказать, чего именно хочет сегодня оппозиция — отставки властей и досрочных выборов по нынешней системе или выборов в срок по пропорциональной системе. Не исключено, что широкое требование звучит лишь с той целью, чтобы заставить всё-таки власть выполнить обещание. Я полагаю, что если оппозиции удастся продавить "Грузинскую мечту" и будет принято решение о проведении парламентских выборов в 2020, т. е. в положенный срок и по пропорциональной системе, это уже будет значительным успехом оппозиции. А уж как там повернётся голосование, кто получит больше мандатов, а кто — меньше, сейчас предугадать трудно", — полагает журналист.

Вот свежие данные опроса Международного республиканского института (IRI), проведённого до обострения ситуации в последние дни. Если бы выборы проводились в тот день, то "Грузинская мечта" получила бы 23%, "Национальное движение" — 15%, остальные партии не набрали бы больше 5%. Суммарно же оппозиция получила бы более 40%. Можно предположить, что если бы опрос проводился после обострения, начавшегося 17 ноября, то у "Грузинской мечты" оказался бы ещё более низкий результат.

"Отмечу, что за последний период правящая партия допустила много ошибок и приняла столько непопулярных решений, что умудрилась позволить политическим банкротам из "Национального движения" им. Саакашвили навязать политическую повестку дня и создать основу для повторного вхождения во власть. Влияние американского посольства на события в Тбилиси явно не просматривается. Может, и проходят какие-то консультации с оппозицией, но об этом ничего не известно. Заявления стран Запада и их институтов седативного характера оппозиция преподносит населению как поддержку своих действий, хотя в них этого нет, а лишь призывы к сторонам конфликта разобраться спокойно и без насилия", — констатирует обозреватель.

А что же изгнанный президент-уголовник Михаил Саакашвили — пытается ли он из Украины воздействовать на ситуацию? Как ни странно, он на сей раз пассивен, в отличие от летних акций протеста. Возможно, друзьям-однопартийцам удалось его убедить в том, что он настолько непопулярен в Грузии, что любое его выступление большей частью населения принимается в штыки и негативно отражается на оппозиции. "Только в первый день он призвал оппозицию к единению, а после этого его не слышно и не видно. Предполагаю, что постепенно масштаб и накал акций сойдёт к минимуму, тем более не за горами новогодние и рождественские праздники, пик нынешнего обострения, судя по всему, уже пройден. Но для Иванишвили и его "Мечты" ситуация если не трагическая, то очень тяжёлая. Если им удастся сохранить нынешнюю смешанную систему выборов, то с большой долей вероятности можно предсказать, что победа на парламентских выборах-2020 окажется для них последней. Если вообще её удастся добиться и сохранить. А парламентские выборы 2024 по конституции должны уже точно пройти по пропорциональной системе, и если ничего кардинального за это время не произойдёт, то "Грузинской мечте" победить тогда будет ещё сложнее", — резюмирует Ахвледиани.