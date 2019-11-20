Надолго ли в Молдавии новый премьер Ион Кику?

Игорь Додон может быть замешан в коррупционных схемах Влада Плахотнюка, поэтому он инициировал вотум недоверия правительству Майи Санду.



Молдавия не понимает действий Додона. Москва и Вашингтон тоже

Вотум недоверия правительству Майи Санду (ACUM) был организован ее "партнерами" социалистами после того, как она захотела выдвинуть кандидатуру на пост генпрокурора Молдавии, сказал в эфире программы "Точка зрения" председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

Общественный деятель подозревает, что лидер социалистов и президент Игорь Додон не хочет назначения независимого прокурора, так как, по мнению некоторых экспертов, он замешан в коррупционных делах олигарха Влада Плахотнюка, который сейчас находится в бегах. Об их связи говорит тот факт, что Додон поддержал политические инициативы Демократической партии Плахотнюка, невыгодные социалистам, в частности, переход на смешанное голосование на парламентских выборах с пропорционального.

Додон после того, как снес Санду, не может считаться защитником интересов молдавского народа, отметил Игорь Тулянцев. Он уверен, что ни Москва, ни Вашингтон не ожидали возврата во власть тех людей, которые работали в правительстве Павла Филипа. Это правительство полностью дискредитировало себя и на Западе (воровством миллиарда кредитных денег), и на Востоке.

Новый премьер Ион Кику уверяет, что он технократ. На самом деле, это креатура Плахотнюка, сказал Игорь Тулянцев. Хотя беглый олигарх, против которого в России возбуждено несколько уголовных дел, и отошел от руководства Демпартией, однако фактически он ею управляет, об этом, в частности, свидетельствует его пост в Facebook после отставки Санду о том, что надо спасать "проевропейский вектор" страны.

Самый невыгодный исход для Молдавии — это возвращение во власть Плахотнюка через тихую реабилитацию Демпартии в союзе с социалистами, отметил общественный деятель.

Напомним, что на последних парламентских выборах Партия социалистов получила 36 мандатов, демократы — 30, политический блок ACUM — 26. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" — 7 мандатов.

Игорь Тулянцев отметил, что при Плахотнюке в Молдавии сформировалась каста людей, которые уверены, что находятся выше закона. Общественный деятель полагает, что перемены в стране произойдут только после того, как уйдет админресурс Плахотнюка и демократы на следующих выборах не пройдут в парламент.

По словам Игоря Тулянцева, Додон рассматривается Москвой как защитник евразийских интересов. Что будет делать Россия, чтобы поддержать евразийскую интеграцию с Молдавией? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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