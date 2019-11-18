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Автор Любовь Степушова

Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

В России элита хотела бы отмены западных санкций на любых условиях, судьба дончан ее мало интересует, сказал в эфире программы "Точка зрения" украинский политик Олег Царев.


Что принесет ЛДНР реинтеграция в Украину

По его мнению, надеяться жителям ЛДНР, которые хотят жить в России, надо только на твердое намерение Владимира Путина не дать их уничтожить физически после реализации Минских соглашений. Олег Царев отметил, что гарантией этой позиции является не столько его убеждение, сколько понимание того, что его рейтинг в обратном случае резко обвалится. Россияне не простят ему предательства дочан, сказал Олег Царев.

Доказательством этой позиции Путина, по его мнению, является то, что Москва до сих пор не подтвердила дату встречи в "нормандском формате". Президент РФ хочет видеть уже готовую резолюцию. Путин в этом контексте не намерен идти на поводу у Киева в его желании не проводить предоставление "особого статуса" Донбассу через Конституцию. Имеются опасения в том, что если он будет утвержден законом, то в любой момент Рада может его дезавуировать

Если же будет дезавуирована Конституция, то Путин будет вынужден привести в действие силовой сценарий защиты дончан от "депортации" и прямого уничтожения. У него нет иного пути, так как украинская повестка слишком долго находится в зоне внимания россиян, сказал Олег Царев.

По мнению политика, Донбасс переживает переломный момент в своей истории, никто сейчас не может сказать, как будет продвигаться процесс выполнения Минских соглашений, но надеяться на то, что путь в Россию лежит через возвращение на Украину, не приходится, отметил Олег Царев.

Он пояснил, что "формула Штайнмайера" дает легитимность властям Народных республик, это подключит их к переговорному процессу, но не стоит ожидать, что этого будет достаточно для того, чтобы выйти из состава Украины. Почему? Смотрите программу "Тока зрения" с Любовью Степушовой.

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Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
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