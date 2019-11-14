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Автор Любовь Степушова

Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал

Мир » Европа » Евросоюз

Дональд Туск никогда не говорил с Владимиром Путиным с глазу на глаз, всегда о нем "за глаза", и теперь хвастается, что сдержал президента России и поддержал единство Европы. Так ли это?

Россия — это проблема для Европы

Подводя итоги пятилетнего пребывания на посту главы Европейского совета, Дональд Туск рассказал об отношениях с Россией. "Россия — это стратегическая проблема, а не стратегический партнер. Мне приходилось напоминать моим друзьям, лидерам Евросоюза, почти каждую неделю, и они считали меня маньяком, потому что я был так сосредоточен на этой проблеме", — сказал он на открытии учебного года Европейского колледжа в Брюгге.

Туск заявил, что стратегической целью Владимира Путина было не только восстановить контроль над территориями бывшего СССР, но также систематически ослаблять Европейский союз и провоцировать внутренние конфликты.

Он подчеркнул, что его усилия по поддержанию жесткой политики в отношении России дали о себе знать, и в течение всего срока его полномочий ему удавалось "поддерживать единство Европы, в том числе в отношении санкций против России".

Туск — Дональд, да не тот

Российская Федерация — это страна, которая, нравится это Туску или нет, является постоянным и важным элементом европейского сообщества наций и системы безопасности Европы. И попытка построить конфронтационные отношения с Москвой является отказом от реальности и не имеет ничего общего с решением проблем, которые после 2014 года привели к ряду иррациональных разногласий. Путина можно не любить (может быть, и нужно), но у него есть стратегический план, и он реализуется, иными словами: "собаки лают, а караван идет", и не видеть это — недальновидно.

Лучше бы Туск похвастался другими своими "достижениями": вторая газовая труба из России в Германию, Брекcит, двухскоростная Европа, беженцы, протесты и беспорядки — легче сказать, где их нет, а родная Польша — под санкциями Евросоюза. Туск на своем посту никогда не был собеседником Путина, теперь, когда его покинет, он будет совсем никто и ни о чем. Что произойдет, если преемник Туска встретится с Путиным, например, для обсуждения серьезных вопросов и проблем Европы? Вот это будет рациональная политика — говори с глазу на глаз, а не "за глаза".

Как сказал "Правде.Ру" директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов, Европа не выработала до сих пор единой политики по отношению к России. Единственное общее мнение — что "Россию нужно держать на расстоянии вытянутой руки". Но такая страусиная политика привела к большим проблемам не для России, а прежде всего, для самого Европейского союза, и об этом очень четко сказал недавно Эммануэль Макрон, напомнил эксперт.

Немного истории, о которой Туск умалчивает

Юрий Солозобов заметил, что Конституция России в момент принятия в 1993 году предполагала в будущем возможность ассоциации с Европейским союзом, так как в нее были включены пункты о приоритете международных законов над законами Российской Федерацией.

Позже, отметил политолог, Путин предложил Европе "беспрецедентный план": создание совместных аэрокосмических предприятий, единого комплекса ПРО, оборонного и энергетического комплексов, ядерного оружия, объединение активов индустриальных компаний, предлагалось использовать сырьевые возможности и транспортные России для развития общего Евразийского континента. Однако Европой этот план был отвергнут, были введены дискриминационные меры в отношении инвестиций российских компаний, стали размещаться элементы системы ПРО США. Внедрить безвизовый режим помешала такая проблема, как 08.08.08 — грузинский кризис.

По словам Юрия Солозобова, потом эта проблема была урегулирована с помощью Франции, имеющей конструктивный взгляд на отношения с Россией.

Почему Туску Россия мешает, а Макрону — нет

Франция понимает, что Европа не сможет быть таким же мощным мировым игроком, как США и Китай, без ресурсов России, ее территории, влияния, помощи. После Брексита возможен раскол на старую и новую Европу, это означает, что Европа не будет консолидированным игроком, отметил эксперт.

По его словам, идет соревнование между ЕС и Китаем за то, с кем будет Россия: с Китаем будет Россия — это один расклад, с Европой — это другой расклад, и Макрон очень четко это понимает. "Евразийский союз — это готовая структура для ассоциаций. Мы готовы были конструктивно сотрудничать как самостоятельный центр геоэкономической силы, как мост между КНР и Европой. Но как только были подготовлены документы для подписания, подожгли Украину — 2014 год", — сказал Юрий Солозобов.

"Говорят, что Россия постоянно вредила своим отношениям с Европой. Мы три раза стреляли себе в ногу? Мы три раза наступали на одни и те же грабли? Видно, что чья-то умелая заокеанская рука проводила эту политику нашего разделения с Европой", — отметил эксперт.

По мнению политолога, сейчас вырабатывается новый внутриевропейский консенсус, и здесь помощь России в осуществлении энергетической атомной паузы при переводе европейских ТЭС на газ "крайне необходима". "Идея Макрона о создании самостоятельной евроармии, которая уже не будет критически зависеть от помощи США и НАТО, говорит о том, что Европа снимает с себя золотые американские наручники и становится самостоятельным игроком. Это происходит не быстро, но история действует неумолимо", — резюмировал Юрий Солозобов.

Дональд Туск вступил в должность президента Европейского совета в 2014 году. 1 декабря его заменит бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Как сообщала "Правда.Ру", французский президент Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что внутри в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Макрон добавил, что "то, что мы переживаем в настоящее время — это кома НАТО". Макрон считает, что европейским государствам нужно наращивать оборонный потенциал, так как в настоящее время Европа сама стоит "на краю пропасти". Макрон отметил, что собирается пересмотреть отношения Франции и России. Он подчеркнул, что на восстановление отношений может потребоваться около 10 лет. Но президент Франции убежден, что это необходимо для создания мира в Европе.

Темы дональд туск юрий солозобов эммануэль макрон отношения евросоюза и россии
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