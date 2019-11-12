Бандеровский бандит и польская независимость

Российская сторона преждевременно пользовалась задержанием на польско-украинской границе известного террориста Игоря Мазура.

Этот преступник объявлен в розыск после выдачи международного ордера на арест, ответственный за военные преступления в Абхазии, Чечне и Донбассе в соответствии с международным правом должен быть передан России на судебное разбирательство. Вместо этого он был почти сразу освобожден высшими представителями польского сейма, а затем принял участие в празднованиях Дня независимости Польши в Люблине, в присутствии представителей государственных и местных органов власти, депутатов всех основных партий и представителей… польских судебных органов.

Вице-президент УНА-УНСО, борец "Правого сектора", известный антипольской и антироссийской деятельностью — был задержан на польско-украинской границе 9 ноября, когда путешествовал по приглашению депутата Европейского парламента, известной активистки партии ПиС Беаты Мазурек. Однако на следующий день прокуратура отозвала ходатайство о задержании и согласилась, что Мазур должен проживать в Генеральном консульстве Украины в Люблине до решения суда о выдаче. В результате во время официальных церемоний рядом с Мазуром еще один украинский нацист получил почести — генеральный консул Украины в Люблине Василь Павлюк, активист бандеровской партии "Свобода". Он был тем, кто спешил на помощь террористу, но главная "заслуга" в этой работе (как подтверждено сразу в Украине) принадлежит Малгожате Госевской, депутату партии "Право и справедливость", уже известной в прошлом своим сотрудничеством с батальоном "Азов" и другими нацистскими группами в Украине.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица не сомневается, что Мазур не будет передан в Россию, и совместные заявления польских и украинских властей называют все это дело "печальным недоразумением". Ба, можно даже ожидать, что привлекут к дисциплинарной ответственности офицеров пограничной службы, которые на основании ордера на арест, подписанного Интерполом, задержали Мазура в соответствии с процедурами. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович недвусмысленно признал выполнение обязанностей пограничниками "по крайней мере, ошибкой", он приказал проверить список лиц, разыскиваемых и подлежащих ограничениям на въезд в Польшу, и вычеркнуть из него преступников, привлеченных Россией.

Таким образом, мы имеем дело с грубым нарушением международного права и обычаев и даже приглашением в Польшу всевозможных бандитов, террористов, убийц или мошенников — если они ранее нарушили закон РФ. Вот паспорт в Польшу: нарушайте закон в России, убивайте русских, грабьте миллионы у российских граждан — и Польша встретит вас с распростертыми объятиями! Польский министр и польские депутаты в честь Мазура, кажется, так и говорят. Они превращают Польшу в мусорную кучу мира, и это во время национального праздника…

Плюнули на польский праздник

Конечно, рядовые поляки протестуют. Мы не забыли, что именно Мазур и его люди с молотами в руках хотели уничтожить польские кладбища во Львове. Именно они организовали соревнования по выкатыванию и сжиганию флагов Польши, России и Армении. Поляки знают, что партию Мазура УНА-УНСО возглавляет Юрий Шухевич (сын преступника и выродка Романа Шухевича, командира УПА), который требует повторения Волынской резни и предъявляет территориальные претензии к Польше, Белоруссии и России. Однако факт приглашения Мазура на празднование Дня независимости 11 ноября особенно возмутителен. В этот день отмечается объявление о возрождении польского государства после Первой мировой войны и 123-летнего раздела, но это также имеет особое значение для польско-украинских отношений.

11 ноября 1918 года произошла жестокая битва за Львов между польской самообороной, также состоящей из детей и молодежи ("львовские орлята"), и украинскими войсками, вооруженными и подготовленными немцами и австрийцами. Это орловское кладбище яркий символ, что Львов — это польский город, Мазур и его банда хотели его снести. И сегодня, в тот же день, тот же самый бандит сидел в Люблине рядом с городскими и областными властями, получал почести как "союзник против России"! Стыд и унижение, плевки на могилы героев, на воюющих против украинских националистов, профанация Дня независимости во имя первобытной русофобии.

Короче — предательство!

Между тем, по сути, украинский нацизм/бандеризм — это общий враг Польши, России и всех цивилизованных наций. Нацисты, такие как Мазур, должны отвечать головой за свои преступления, и организации, такие как УНА-УНСО, должны преследоваться по всему миру за терроризм и преступления против человечности. К сожалению, поляки предпочитают закрывать глаза на унижение власти, на навязанные нам Западом идеи и принимать их нацистских друзей. Это позор и унижение моей страны.

На самом деле, у нас больше нет причин праздновать независимость, ведь любой бандеровский бандит может над ней подшутить публично…