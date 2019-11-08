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Автор Любовь Степушова

Есть ли в Одессе подполье?

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший разведчик, одессит Юрий Селиванов рассказал в программе "Точка зрения", почему Одесса массово не вышла на протесты против сноса памятника маршалу Жукову.


Одесса ждет сигнала Кремля?

31 октября со стены Приморского военкомата Одессы бандеровцы снесли памятную доску маршалу Константину Жукову — не чужого городу человека. Именно Жуков, направленный "в ссылку" после войны в Одесский военный округ, навел там дисциплину среди военных и прижал преступников.

Событие получило большой резонанс на Украине и в России, один из вопросов, который озаботил многих — почему одесситы массово не выступили против сноса барельефа, хотя в соцсетях кипели от возмущения? Как рассказал в программе "Точка зрения" политический обозреватель ИА News Front, бывший главный редактор одесской телекомпании "Академия", экс-начальник отдела разведуправления штаба Одесского военного округа Юрий Селиванов, снос памятника был провокацией СБУ, направленной на выявление подпольной сети сопротивления.

Юрий Селиванов уверен, что руководство подполья правильно сделало, не поддавшись на провокацию, время для активных действий пока не пришло. Что же касается стихийного народного протеста, то горожане запуганы расправой на Куликовом поле 2 мая 2014 года. "Чем дальше от Одессы находится советчик, тем радикальнее его советы одесситам мстить бандеровцам, потому что его не жгли в Доме профсоюзов", — сказал Юрий Селиванов. По той же причине нельзя сравнивать харьковчан и их сопротивление с сопротивлением одесситов.

Оценивая позицию городских и областных властей Одессы, эксперт заметил, что даже по так называемому "закону о декоммунизации" памятник Жукову не подлежал сносу, его уничтожили с молчаливого согласия мэра Труханова и других чиновников, и это вызвано общим курсом Владимира Зеленского и его хозяев на бандеризацию населения востока и юга Украины. По словам Юрия Селиванова, мнение одесситов о том, что Кремль их предал еще в 2014 году, понять можно, но политика — это искусство возможного, а Владимир Путин отвечает не только за Россию или регион, или Европу, он отвечает за весь мир.

Что пожелал бывший разведчик одесситам? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Отметим, что в 2016 и 2017 годах вандалы в Одессе уничтожили две мемориальных доски Жукову, был также переименован проспект его имени на "проспект Небесной сотни".

Фото: Timer-odessa.net

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Есть ли в Одессе подполье?
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