Генацвале заждались российских гостей

Отношения Грузии с Россией ухудшились летом на фоне антироссийских протестов. Однако в последнее время Грузия все же предпринимает попытки наладить отношения с Москвой. Даже пошли разговоры российских политиков о возобновлении авиасообщения между странами. Если есть такое взаимное стремление к диалогу, то что же мешает сторонам его начать? Предлагаем разобраться вместе с экспертами.

В последнее время ряд высокопоставленных грузинских деятелей сделал несколько заявлений по поводу взаимоотношений с Россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили: "Тбилиси и Москва должны вести диалог для решения существующих проблем. Мы отказались от пути войны и готовы разговаривать на языке дипломатии".

Премьер Грузии Георгий Гахария: "Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой. Мы должны осознавать одно: мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами. То, что полагается говорить нам, должны сказать мы сами. Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать".

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани: "Грузия выступает за скорейшее возобновление прямого авиасообщения с Российской Федерацией. Я бы пожелал, чтобы такое решение было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому. Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации в отношениях двух стран".

В Кремле говорят, что восстановление перелетов между Россией и Грузией возможно после того, как станет очевиден невозврат ситуации в агрессивное русло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает набраться терпения: сначала нужно добиться определенности в отношениях двух стран. Он констатировал, что сейчас можно наблюдать первые позитивные примеры общения, указав на прошедшую в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел двух государств. На ней глава российского МИДа Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией: "Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте".

Правящая партия "Грузинская мечта" стремится к налаживанию связей с Москвой, которые ухудшились летом на фоне антироссийских протестов. Так если есть такое взаимное стремление к диалогу, то что же мешает сторонам его начать? Каковы нынче реальные перспективы хотя бы восстановления прежнего статус-кво российско-грузинских отношений и дальнейшего их потепления? Насколько чувствительно было для туротрасли Грузии уменьшение числа российских туристов этим летом? Попробуем найти ответы на эти вопросы с помощью грузинских экспертов.

Отношения между Россией и Грузией следует рассматривать в двух плоскостях — политической и "все остальное", предлагает независимый журналист Георгий Ахвледиани. "Дискуссии об улучшении политических отношений между Москвой и Тбилиси — это разговор слепого с глухим. Российская сторона в качестве предусловия требует от грузинской признания "новых реалий", т. е. независимости Абхазии и Южной Осетии, с дальнейшим подписанием с ними договора о мире. Грузинская же предусловием называет отзыв Россией признания суверенитетов своих вышедших из-под контроля автономий. И если Москва, скажем, может еще поиграть с условиями улучшения политических отношений, т. е. предложить их Грузии без признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии, то у Тбилиси возможностей для маневра нет.

Любое политическое улучшение отношений с Москвой при нынешнем политическом статусе Абхазии и Южной Осетии станет самоубийственным для любого грузинского политика. Поэтому когда об улучшении отношений с Москвой говорят Зурабишвили, Гахария или кто-то другой, то, видимо, подобные заявления предназначены для "внутреннего пользования" — в 2020 в Грузии состоятся парламентские выборы. Очень сложные. Фактически кампания уже началась, и не исключено, что подобными заявлениями представители правящей "Грузинской мечты" пытаются переманить на свою сторону ту часть населения, которая считает, что отношения с Россией как минимум важны для Грузии", — подчеркивает обозреватель.

Со второй плоскостью российско-грузинских отношений все было нормально до недавнего времени, т. е. до известных митингов с русофобским оттенком летом 2019, после чего Россия отменила регулярное авиасообщение с Грузией. Похоже, Москва готова восстановить перелеты, прошел слух даже, что пара российских авиакомпаний уже получила разрешение на полеты. А вот насколько это решение Владимира Путина по отмене авиарейсов ударило по грузинской туротрасли — сказать трудно. В Тбилиси утверждают, что никаких потерь страна не понесла, даже наоборот — за счет увеличившегося турпотока из других стран денег в Грузию поступило больше, чем в предыдущие годы.

"Мне это больше напоминает показ хорошей мины при плохой игре. Летом просто на глаз было заметно, что туристов в Тбилиси куда меньше, чем в прошлые годы. Скажем, посидеть вечером в кафе или баре в туристических зонах Тбилиси не составляло никакой проблемы в отличие от последних 2-3 лет, когда столик на вечер надо было бронировать рано утром того же дня, а еще лучше — накануне. Знакомые, связанные с туристической отраслью, все как один сетовали на сокращение доходов — не катастрофическое, но ощутимое. В Батуми — втором по масштабам туристическом центре Грузии — тоже ощущалось уменьшение количества отдыхающих. Но тут сказался еще вдобавок и погодный фактор — лето в Аджарии выдалось чересчур дождливое даже по местным меркам.

Существует еще один нюанс, о котором почему-то многие забывают. В нынешнем году для россиян вновь открылись любимые ими турецкие морские курорты с их "все включено". Поэтому турецкое направление моментально стало приоритетным для жителей России, любящих гостиничный морской отдых с комфортом при минимальном передвижении. Так что просто не очень понятно, каким образом доходы в туристической сфере Грузии могли сохраниться хотя бы на прежнем уровне. Разве что в страну заехала группа миллионеров, которые спустили по несколько сот тысяч долларов на свои развлечения или шопинг", — недоумевает Ахвледиани.

Тбилиси уже более 10 лет находится в состоянии маятника, колеблясь между поддержанием статус-кво, надеждами на нормализацию отношений с Москвой и стремлением вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, напоминает независимая журналистка Мзевинар Хуцишвили. "Но при этом нет желания признать, что главной задачей грузинской политики должна быть нормализация отношений с Россией. Я не знаю, что на самом деле означают слова президента и премьер-министра Грузии. Непонятно, как они собираются налаживать связи с Москвой. Но я знаю, что политическая борьба — дело вечное и без достижения компромисса любые переговоры зайдут в тупик. Как бы печально это ни было, но ни "Хванчкара" с "Киндзмараули", ни "Боржоми" с "Набеглави", ни хачапури с хинкали, ни море с горами, ни восстановление перелетов не могут решить нашу проблему, т. к. не могут наладить российско-грузинские отношения. Поэтому не стоит обманывать себя, что все хорошо.

Главное — это человеческие связи, размышления о поиске возможных путей и возможностей. А также люди, которые во время войны потеряли все и до сих пор живут в чужих домах, ностальгируют и страдают, каждый день сидя на "бомбе", и не знают, когда она взорвется. Поэтому думаю, что Россию нам необходимо избавить от ярлыка "оккупанта", а Грузия должна определиться: что ей нужно и важно. Конечно, в это время мы не должны забывать об интересах Кавказского региона в целом. Те, кто действительно хочет найти выход, должны научиться работать вместе, слушать друг друга и проявлять элементарное взаимное уважение. После отмены полетов и продаж туров в Грузию в России 8 июля 2019 наши власти заявили о провале туристического сезона, а владельцы гостиниц и ресторанов заявили о своих убытках. Но думаю, все это можно восстановить, если мы уладим вышеуказанные важные вопросы", — оптимистично настроена Хуцишвили.