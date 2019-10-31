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Автор Людмила Артемьева

Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине

Мир » Европа » Евросоюз print

Хорошие отношения Владимира Путина с Виктором Орбаном держатся на христианских ценностях, здоровом национализме и неприятии нездорового национализма Украины.

Путин подписал восемь соглашений в Венгрии

Президент России, объявленный Западом после "крымской весны" "изгоем", за последние полгода встретился с половиной европейских политиков. В понедельник он посетил с рабочим визитом Будапешт, где подписал восемь соглашений с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщает сайт origo. hu, были подписаны: конвенция о социальной защите между Венгрией и Россией, меморандумы о сотрудничестве в области: онкологии, спорта и физического воспитания, железнодорожного транспорта, договор перестрахования между "Эксимбанком" Венгрии и его российским дочерним "Росэксимбанком", соглашение о межрегиональном сотрудничестве и конкретно между Самарской областью и графством Дьёр-Мошон-Шопрон. Восьмое соглашение — о сотрудничестве между компаниями "Мол", "Лукойл" и "Транснефть" по будущей транспортировке нефти и мерах безопасности.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия максимально заинтересована в улучшении сотрудничества между Западом и Россией. Премьер заметил, что ни одна страна не может изменить "номер дома", в котором она живет, в этом смысле Венгрия "живет в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул", и цель венгерской политики состоит в том, чтобы заинтересовать каждую крупную державу в сотрудничестве.

Россия и Венгрия научились торговать под санкциями

"Хотя Венгрия является и остается членом НАТО и ЕС, она не исключает политического сотрудничества с Россией по определенным вопросам", — сказал он. Премьер-министр также отметил, что 2018 год стал первым годом с момента введения санкций против России, когда российско-венгерский товарооборот снова увеличился, превысив 7 миллиардов долларов. Венгрия уже имеет инвестиции в мясную, ветеринарную, фармацевтическую отрасли России и не намерена останавливаться. От России Будапешт ждет разрешения на поставки ее сельхозпродукции и участия в совместных энергетических проектах.

"Мы нацелены на суверенитет в области энергетики", — сказал венгерский премьер. "Мы заинтересованы во всех источниках поставок, с другой стороны, мы не хотим зависеть от какой-либо транзитной страны", — добавил он. Орбан назвал присоединение к "Турецкому потоку" приоритетной задачей Венгрии: "Чем раньше мы сможем к нему присоединиться, тем лучше".

Владимир Путин, уточняя по планам строительства АЭС "Пакш-2" (строится "Росатомом"), заявил, что после расширения доля АЭС в производстве электроэнергии в Венгрии увеличится с нынешних 40 до 80 процентов. Россия заинтересована в присоединении Венгрии к "Турецкому потоку", отметил президент РФ, он уверен, что к концу года "Турецкий поток" будет завершен, а 15-километровый венгерский участок может быть завершен к началу следующего года.

Венгрия защищает венгров лучше, чем Россия — русских

Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет защищать интересы закарпатских венгров, которые на Украине подвергаются правовой дискриминации и находятся в физической опасности. "Мы хотим, чтобы украинцы приняли на себя обязательства, выдвинутые Венецианской комиссией в отношении венгров на Закарпатье", - сказал Виктор Орбан. Он подчеркнул, что когда Венгрия формулирует свою позицию по Украине, она делает это не для России или по указке России, а для обеспечения национальных интересов Венгрии.

Заметим, что в день визита Владимира Путина Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Каково было содержание заявления, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не сказал, но требование Венгрии о включении в него обязательства Украины вернуть права, взятые у венгерской общины, не было выполнено.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в военной и политической стабильности в Сирии, потому что на Балканском маршруте между Турцией и Венгрией все еще находятся 96 тысяч мигрантов, которые движутся на север. Стороны обсудили, чем конкретно можно помочь христианским общинам на Ближнем Востоке. Речь шла о строительстве школ, больниц и восстановлении жилья, куда беженцы могут вернуться.

Бессильная злоба глобалистов

Оппозиция Венгрии отреагировала на встречу негативно, как написал на своей странице в ФБ ее лидер Ференц Дьюрчань, Орбан дает Путину возможность ослабить Европу. "Путин не заинтересован в сильном Европейском союзе. Орбан тоже. Вот почему они нашли друг друга. Россия — едва предсказуемая сверхдержава. Тысячи огромных проблем. Чтобы прикрыть их, в случае необходимости, они убивают журналистов, сажают в тюрьму противников, оккупируют соседние районы, поддерживают разобщающие движения и возрождают русский национализм ", — сказал Дьюрчань.

Это достаточно банальный взгляд глобалиста на Россию, он вызван бессильной злобой, что мир перестает ходить зомбированным под дудку непредсказуемого и деспотичного "дяди Сэма". Путин же в глазах многих народов и их правителей сегодня является единственным предсказуемым, надежным партнером, который даже в условиях разногласий не отдаст приказ бомбить и свергать легитимные правительства.

Что же касается конкретно Венгрии, то в венгерской Конституции записано, что страна живет по христианским ценностям, уже пять лет как Орбан объявил, что строит "не либеральное государство". Россия делает то же самое, и это православная страна с соответствующими взглядами на жизненные ценности. Ну как тут не дружить?

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