Американский аналитик рассказал о перспективах Европы после переизбрания Трампа

Американский политолог Роберт Каган не исключает выхода США из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа. Дальнейшие события поссорят Германию с соседями.

В интервью Der Spiegеl он назвал "смешной" надежду поляков на то, что в случае распада альянса они смогут рассчитывать на президента Соединенных Штатов.

"Следующие четыре года Трампа будут следующими четырьмя годами краха мирового порядка", — сказал Каган.

"Мне кажется, что поляки действительно смешны, потому что, по-видимому, они считают, что в случае выхода США из НАТО США будут продолжать заботиться об их безопасности. Они верят, что могут рассчитывать на Трампа", — продолжил аналитик. По мнению историка, европейцы должны, наконец, "повзрослеть", потому что их ждут нелегкие времена.

"Сегодняшний Европейский союз — это не союз 90-х. Великобритания в шаге от Brexit, в Восточной Европе правительства Польши, Чехии и Венгрии отходят от либерализма. А во Франции после следующих выборов могут прийти к власти националисты", - отметил Каган.

Он считает, что если США покинут Европу, то Германия вновь захочет стать гегемоном. "До конца Второй мировой войны проблема заключалась в том, что Германия была слишком велика для Европы. Центральным элементом послевоенного мирного порядка в Европе были американские гарантии безопасности для соседей Германии. Их основой был принцип, согласно которому Германия ни при каких обстоятельствах не может стать угрозой", — объяснил Каган.

Однако после воссоединения страны Германия вновь обрела потенциал, который позволил бы ей стать самой сильной военной державой на континенте.

"Мы уже видим, что экономическое доминирование Германии вызывает у соседей зависть. И если американцы уйдут, соседи Германии в Европе освободятся от НАТО, а возможно, и от ЕС, и попытаются сломать гегемонию Германии", — сказал аналитик.

Он предупредил, что такая реакция вызовет неприятие в Германии. Вскоре немцы справедливо спросят: "Подождите минутку, мы тоже должны позаботиться о себе, так же, как и наши соседи".

Как сообщала "Правда. Ру", кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Трампа НАТО прекратит свое существование. Дональд Трамп не раз заявлял, что европейские коллеги по НАТО мало тратят на свою оборону, и угрожал выходом из альянса. Недавнее предательство курдов в Сирии говорит о том, что Трамп предаст и других союзников с легкостью.

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