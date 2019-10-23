Кто победит в войне будущего

Сегодня нет международного права на защиту от агрессии, есть право гегемона наказывать и право сильного защищать суверенитет. Кто же победит?

США — главный нарушитель международного права

Нападение НАТО на Югославию в 1999 году, война в Афганистане в 2001 году и война в Ираке, начавшаяся в 2003 году, нарушили международное право. Все три конфликта представляли собой агрессивные войны США и союзников, которые запрещены Нюрнбергским трибуналом и в конечном итоге будут преследоваться Международным уголовным судом.

США использовали кассетные бомбы и обедненный уран во всех трех странах, что нарушает Протокол №1 Женевских конвенций. Принудительная смена режима запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах.

Но самый главный закон, защищающий от агрессии, содержит Устав ООН, который имеет приоритет в международном праве. Применение силы им запрещено в принципе, за исключением случаев индивидуальной или коллективной самообороны (ст. 51) или резолюции Совета Безопасности ООН — с целью восстановления или поддержания коллективной безопасности (ст. 39-42). Для того, чтобы государство могло применить силу в целях самообороны, оно (или его союзник) должно подвергнуться вооруженному нападению.

Ни одно из условий не выполнялось в вышеперечисленных случаях, а также в случае Сирии. НАТО и страны в составе совместной коалиции (Саудовская Аравия, Израиль и др.) здесь являются интервентами, кстати, как и Турция со своей операцией "Источник мира". США и НАТО злоупотребили силой и в Ливии. Тогда СБ ООН санкционировал применение силы для создания бесполетных зон и принятия необходимых мер для защиты гражданского населения. Но натовцы развязали войну на земле, эффективно помогая исламистам свергнуть легитимную власть Муаммара Каддафи.

Таким образом, именно США и другие страны НАТО несут полную ответственность за подрыв и ослабление системы коллективной безопасности ООН. Что касается России, то Москва в Сирии действует по приглашению легитимного правительства с целью отражения внутренних угроз и интервенции членов западной коалиции, что не противоречит ст. 51 Устава ООН.

Попытки дополнить Устав ООН не увенчались успехом

США и их сателлиты предприняли некоторые попытки оправдать свои грубейшие нарушения международного права. Они выдумали право применять силу под предлогом защиты населения от "зверств режима". То есть прикрываясь якобы гуманитарными целями. Утверждается на самом высоком уровне, что силу в этом случае можно применять без одобрения СБ ООН. Так, бомбежки Югославии были оправданы предотвращением потенциальных зверств сербов против албанцев. В итоге край Косово и Метохия был оторван от Сербии без референдума, решением карманного парламента самопровозглашенного государства Косово. Этот же принцип стал оправданием для интервенции в Сирию и Ливию.

Но этот принцип не прошел обсуждение в ООН, не утвержден Совбезом ООН и международным правом признается незаконным.

Выдуман и другой аргумент, и тоже есть намерение сделать его универсальным. Это применение химического оружия. Натовские лидеры говорили, что Сирия должна быть наказана за нарушение запрета на использование химического оружия. Да, есть такая конвенция ООН, но даже если применение доказано, это не создает юридического права для других государств применять силу против Сирии. В Уставе ООН не существует исключения — применять силу за использование "оружия массового уничтожения".

Россию на Западе называют нарушителем международного права за воссоединение с Крымом, но оно было сделано без единого выстрела, на основе референдума и статьи №1 Устава ООН, предусматривающей право наций на самоопределение. Россия на правах сильного сумела отстоять соотечественников в Крыму. Что касается войны в Донбассе, то это не международный, а внутренний конфликт Украины. В пользу этой трактовки говорит его длительный характер, воюющие страны давно бы уже о чем-нибудь договорились.

Да, Россия поддерживает ЛНР и ДНР, но эта поддержка обусловлена теми самыми гуманитарными целями. Нацистский режим, безусловно, сильнее в военном отношении и просто вырежет всех несогласных в Донецке и Луганске после гипотетической победы над "сепаратистами".

Когда права нет, побеждает сильнейший. Кто же он?

Сегодня США зашли с другой стороны в желании обеспечить себе гегемонию — нашли другое оружие — санкции, прежде всего, в финансовом секторе. Но подсанкционных государств насчитывается уже 31, а повиновения не становится больше, наоборот, прежние союзники идут на союз с Россией, что дискредитирует санкции морально и физически: в будущем с подключением Турции к платежной системе "Мир" система выйдет на международный уровень, возьмет свое и дедолларизация, и санкции станут бессмысленными.

Тогда что будет определять силу государства? Оружие — да, но не только. Это, прежде всего, сильный реальный сектор экономики, который можно будет мобилизовать в случае войны. А они будут, так как международное право подорвано, гегемония США тает на глазах, и каждое государство будет стремиться урвать часть влияния империи. Это объективный процесс. Именно это понял Дональд Трамп, и те, кто за ним стоит, сегодня пытаются вернуть промышленность в США.

Россия в этом плане — устойчивая страна. Фондового спекулятивного рынка практически нет, но есть заводы и фабрики, инфраструктура, опыт их мобилизации, и, самое главное, есть национальный консенсус по вопросу сохранения безусловного суверенитета России.

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