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Автор Игорь Буккер

Парижская резня 1961 года: кто кого бил

Мир print

В 2001 году на парижском мосту Сен-Мишель открыли мемориальную доску в память о резне 17 октября 1961 года. Надпись гласит: "В память о многочисленных алжирцах, которые стали жертвами кровавого подавления мирной демонстрации". Торжествующая западная толерантность решила отдать долг памяти примерно 200 демонстрантам, погибшим в ходе столкновения с полицией. Однозначного осуждения погром в Париже по горячим следам не вызвал, свободная французская пресса долгое время вообще молчала об инциденте, зато потом прорвало…

Предыстория событий того дня, названного на большинстве европейских языков словом massacre, а именно так именовали печально знаменитую в истории Варфоломеевскую ночь (massacre de la Saint-Barthélemy), была связана с продолжающейся войной Франции в Алжире (1954-1962). Как и в любом конфликте, злодеяний немерено было с обеих сторон.

Достаточно вспомнить, как 20 августа 1955 года алжирский город Филипвиль (Philippeville, ныне Скикда), населенный по преимуществу французами, подвергся нападению со стороны боевиков алжирского Фронта национального освобождения (ФНО), убивших 123 человека, включая детей, стариков и пособников французских колониалистов. Ответные меры не заставили себя ждать: французская артиллерия и ВВС нанесли бомбовые удары. Погибло от трех до пяти тысяч мирных алжирцев.

Десятилетия спустя основную вину за кровавую резню возложили на тогдашнего префекта парижской полиции Мориса Папона (Maurice Papon), которому развязали руки премьер-министр Мишель Дебре (Michel Debré) и первый президент Пятой республики Шарль де Голль (Charles de Gaulle). Папон обещал восстановить спокойствие на улицах французской столицы, но провокаторы из числа алжирских радикалов решили устроить несанкционированное шествие против комендантского часа. "На каждый полученный удар мы ответим десятью", — вроде бы сказал Папон, узнавший накануне, что среди мирных демонстрантов будут вооруженные боевики ФНО.

Морис Папон был опытным администратором и ответственным чиновником. Во время Второй мировой войны в оккупированном немцами регионе Бордо (Bordeaux) Папон был инспектором службы по делам евреев (полное наименование его должности при режиме Виши: генеральный секретарь префектуры, уполномоченный по делам полиции, финансов, здравоохранения и молодежи, отвечающий за мосты и дороги, экономику, транспорт и снабжение). Под термином "транспорт", кроме всего прочего, понималась депортация евреев в транзитный лагерь Дранси (Sammellager Drancy), откуда их затем отправляли в лагеря смерти.

В конце войны на руках Папона было письмо, датированное 25 октября 1944 годом и подписанное Colonel Ollivier — "полковником Олливье", основателем местной ячейки движения Сопротивления. Однако у недоброжелателей Папона имеются сомнения в подлинности этого документа.

С 1978 по 1981 гг. Морис Папон был министром финансов (ministre chargé du Budget). Проблемы у этого рыцаря трех степеней ордена Почетного легиона начались в 1980 году после публикации статей во влиятельном сатирическом еженедельнике о политике Canard enchaîné ("Прикованная утка"). В 1998 году Папона за пособничество нацистам и за преступления против человечества лишили орденов Почетного легиона и приговорили к десяти годам тюремного заключения, из которых он отбыл три года.

Темы 1961 алжир франция режим виши морис папон лагерь дранси шарль де голль парижская резня депортация евреев фронт национального освобождения
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